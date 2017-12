MEDALII CONSTĂNŢENE LA CUPA ALMADI ŞI CE DE KARATE

În perioada 12-20 octombrie, sportiva Georgiana Nechita, legitimată la CS Atemi Karate Constanţa, antrenor Mihaela Borcănea, a participat la două mari competiţii internaţionale. La “Cupa Almadi” de la Balaton (Ungaria), Nechita a obţinut locul 2 la kata individual şi primul loc la kata echipe, iar la Campionatul European de Karate WKF de la Sheffield (Anglia) s-a clasat pe locul 5 la kata individual, iar în proba de kata echipe a devenit vicecampioană europeană.

TRANSFER PE AXA CS MAREA NEAGRĂ - CSU NEPTUN CONSTANŢA

Începând cu 1 noiembrie, cel mai valoros sportiv din istoria Clubului Sportiv “Marea Neagră“ Constanţa, Alexandru Neagu, va fi transferat la CSU Neptun Constanţa. Ambele cluburi sunt membre ale Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact. Sportivul Alexandru Neagu este în prezent student în anul I la Facultatea de Electromecanică Navală, specializarea Electromecanică, din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa, iar conducerea CS “Marea Neagră” a luat decizia de a-l transfera la secţia de arte marţiale de la CSU Neptun. Alexandru Neagu este multiplu campion naţional de karate, campion mondial de karate la copii (în anul 2002 în Ungaria), multiplu campion naţional de Kung-Fu, campion european şi mondial de Kung-Fu, multiplu medaliat la peste 100 de concursuri de arte marţiale naţionale şi internaţionale.

ETAPA A 5-A A LN DE BASCHET MASCULIN

Etapa a 5-a a Ligii Naţionale de baschet masculin debutează astăzi cu partidele BC Timişoara - Steaua CSM Bucureşti (ora 17, Digi Sport 1) şi U. Mobitelco Cluj - BC Timba Timişoara (ora 19.00). Restul partidelor au loc astfel - sâmbătă: CSM Oradea - Gaz Metan Mediaş (ora 16.15, Digi Sport 3), Concordia Chiajna - Atlassib Sibiu (ora 17.00), BCM Piteşti - BC Farul Constanţa (ora 18.00), Energia Rovinari - SCM Craiova (ora 19.00); duminică: Asesoft Ploieşti - BC Mureş Tg. Mureş (ora 20.00, Digi Sport 2). Clasament: 1. Ploieşti 7p, 2. Craiova 7p, 3. Sibiu 7p, 4. Oradea 7p, 5. Steaua 7p, 6. Mediaş 6p, 7. Cluj 6p, 8. BC Timişoara 6p, 9. Tg. Mureş 6p, 10. Rovinari 6p, 11. Piteşti 6p, 12. Timba Timişoara 5p, 13. Chiajna 4p, 14. BC FARUL 4p.

DOUĂ MEDALII PENTRU ROMÂNIA LA CM DE JUDO PENTRU JUNIORI

Sportivele române Andreea Ştefănescu (categoria 44 kg) şi Alexandra Pop (48 kg) au cucerit medaliile de argint în prima zi a Campionatelor Mondiale de judo pentru juniori de la Ljubljana (Slovenia). Andreea Ştefănescu, medaliată cu bronz la Europenele de cadeţi, a fost învinsă de rusoaica Anastasia Pavlenko, prin ippon, în ultimele secunde ale finalei, după ce românca reuşise, cu 11 secunde înainte de final, un yuko. Tot la 44 kg, românca Rut Saron Barna a pierdut în primele tururi. Alexandra Pop a fost învinsă în finală de rusoaica Irina Dolgova, după doar 32 de secunde. Denisa Ungureanu, care a concurat tot la 48 kg, a pierdut în prima fază a competiţiei. La categoria 55 kg masculin, Alex Ferariu nu a reuşit să ajungă în fazele superioare.

ŞASE ROMÂNI ÎN GALA SUPERKOMBAT NEW HEROES DIN ITALIA

România va fi reprezentantă de şase sportivi în gala Superkombat New Heroes 6, care va avea loc pe 3 noiembrie în staţiunea italiană Marina de Carrara, în cadrul celei de-a cincea ediţii a Festivalului Oriental. Ei sunt: vicecampionul mondial la amatori Cristian Spetcu (categoria uşoară), Bogdan Stanciu (supermijlocie), campionul european WAKO la profesionişti Daniel Alexandru (semigrea), campionul european la kyokushin Mirel Iacob (semigrea), Cristian Ristea (super-cruiser) şi Cristian Milea (mijlocie). Primii cinci vor disputa superfight-uri, în timp ce Milea va lupta pentru titlul Superkombat New Heroes, cu Cedric Manhoef (Surinam).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele şapte partide din etapa a 2-a a Euroligii de baschet masculin sunt programate în această seară, derby-ul rundei jucându-se la Istanbul, unde Fener încearcă să învingă una dintre marile candidate la trofeu - FC Barcelona. Spaniolii s-au întărit (dacă se mai poate vorbi de aşa ceva!) înaintea noii ediţii a Euroligii, transferându-l pe Papanikolaou de la... Olympiacos, sperând astfel să revină în finala Euroligii, pe care au câştigat-o în 2010. Întăriri şi de partea gazdelor, Fener încercând să fie prima echipă turcă ajunsă în Final Four-ul Euroligii după 2001! Programul de astăzi - Grupa A: CSKA Moscova - Budivelnyk Kiev, Fenerbahce Ulker - FC Barcelona, Partizan Belgrad - JSF Nanterre; Grupa B: Strasbourg IG - Anadolu Efes; Grupa C: FC Bayern Munchen - Montepaschi Siena, Unicaja Malaga - Stelmet Zielona Gora; Grupa D: Panathinaikos Atena - Laboral Kuxta.

TURNEUL CAMPIOANELOR

Jucătoarea chineză de tenis Na Li, nr. 5 WTA, a învins-o ieri, cu 6-3, 2-6, 6-3, pe sportiva sârbă Jelena Jankovic, locul 8 mondial, într-un meci din Grupa Abă de la Turneul Campioanelor de la Istanbul, dotat cu premii în valoare totală de şase milioane de dolari. Na Li s-a impus şi în primul meci din grupă, miercuri, în faţa italiencei Sara Errani, scor 6-3, 7-6 (7/5).

“ALL BLACKS“ PREGĂTESC UN TURNEU ISTORIC ÎN ASIA ŞI EUROPA

Echipa de rugby a Noii Zeelande, legendarii “All Blacks“, se pregăteşte pentru un turneu în Europa şi Asia, în luna noiembrie, când va susţine meciuri contra Japoniei, Franţei, Angliei şi Irlandei. Sudicii vor întâlni la 2 noiembrie, la Tokyo, Japonia, la 9 noiembrie, la Paris, Franţa, iar la 16, respectiv 24 noiembrie, Anglia şi Irlanda, meciuri care vor avea loc la Londra şi Dublin.

MP DE FORMULA 1 AL INDIEI, ÎN PERICOL DE A FI ANULAT

Curtea Supremă de Justiţie din India va analiza astăzi o cerere de anulare a Marelui Premiu de Formula 1 al Indiei, prevăzut a se desfăşura în acest weekend, în urma unei plângeri prin care organizatorii sunt acuzaţi că nu au plătit anumite taxe pentru ediţia de anul trecut. Azi sunt programate şi primele antrenamente din cadrul Grand Prix-ului indian. Instanţa supremă a hotărât în 2011 să blocheze 25 la sută din suma încasată din vânzarea biletelor la cursa de la New Delhi, până la rezolvarea unui diferend fiscal între organizatori şi statul Uttar Pradesh, pe teritoriul căruia se desfăşoară cursa. Această hotărâre fusese luată în urma unei „acţiuni de interes public”, lansată de un militant, Amir Kumar, care este de asemenea iniţiatorul cererii de anulare a cursei. Kumar a obţinut în 2011 ca Marele Premiu al Indiei să fie considerat un eveniment de divertisment şi nu unul sportiv, ceea ce înseamnă că nu poate beneficia de scutirile de taxe fiscale prevăzute de legislaţia statului Uttar Pradesh. Taxele corespunzătore spectacolelor de divertisment, ce sunt aplicate la festivaluri şi mari concerte, au fost integrate în preţul biletelor pentru prima dată în acest an. Cursa din India a fost retrasă din calendarul pe 2014, iar revenirea sa în Marele Circ este sub semnul întrebării.

NOI RECORDURI MONDIALE LA HALTERE

Halterofilul chinez Liao Hui a stabilit două recorduri mondiale la categoria 69 kg, la total şi la smuls, în cadrul Campionatelor Mondiale din Polonia. Liao Hui, în vârstă de 26 de ani, a câştigat concursul cu 358 kg, după ce a ridicat 198 kg la smuls şi 160 kg la aruncat. Sportivul chinez a mai câştigat titlul mondial în 2009 şi pe cel olimpic în 2008. Liao Hui a fost depistat pozitiv în 2010 şi a fost suspendat pentru patru ani, pedeapsă ce i-a fost redusă ulterior la doi ani.