SELECŢIE PENTRU COPII LA FC FARUL

FC Farul organizează selecţie pentru copiii născuţi în anii 2006-2007, de luni până duminică, între orele 8.30 - 11.00 şi 14.30 - 18.00. Acţiunea se desfăşoară la stadionul „Farul”, sub conducerea antrenorului Lucian Marinof.

SELECŢIE LA AS PERFORMER

AS Performer organizează în data de 21.09.2013, ora 10.00, la stadionul „Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în 2006.

DANI ALVES A VRUT SĂ-ŞI DONEZE FICATUL

Fundaşul formaţiei AS Monaco, Eric Abidal, a declarat, ieri, că fostul său coechipier de la FC Barcelona, Dani Alves, s-a oferit să-i doneze ficatul atunci când francezul a avut nevoie de transplant, în urmă cu 18 luni. „Când a trebuit să mă operez, el voia să-mi dea ficatul lui. Dar nu putea, pentru că este un fotbalist profesionist. Relaţia noastră este mai mult decât de prietenie“, a declarat Abidal, în vârstă de 34 de ani, la Radio Catalunya. În semn de omagiu pentru Abidal, Alves şi-a schimbat numărul de pe tricou (2) cu cel al francezului (22) în acest sezon. Operat la 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori, Abidal a fost supus în aprilie 2012 unui transplant de ficat. La sfârşitul lunii decembrie 2012, jucătorul a revenit la antrenamentele formaţiei FC Barcelona. El a mai petrecut apoi câteva zile în spital pentru noi investigaţii, iar la începutul lunii februarie 2013 a început din nou să se antreneze. La 21 februarie, medicii echipei catalane l-au declarat apt de joc. În 8 iulie, el a semnat un contract cu AS Monaco.

NAŢIONALA DE FUTSAL PREGĂTEŞTE BARAJUL CU SERBIA

Selecţionerul naţionalei de futsal a României, Nelu Stancea, a anunţat lotul pentru partida tur cu Serbia, din barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2014. Cei 13 jucători convocaţi sunt următorii: Vlad Iancu (AFC Deva), Andrei Grigoraş (SPICOM Sfântu Gheorghe) - portari; Robert Lupu, Florin Matei, Cristian Matei (toţi de la AFC Deva), Dumitru Mimi Stoica, Cosmin Gherman, Florin Ignat, Ion Al-Ioani (toţi de la City'us Târgu Mureş), Marian Şotîrcă (Smart Bucureşti), Andrei Claudiu Dan (ASD Marca Futsal, Italia), Gabriel Dobre, Emil Răducu (ambii de la Balzan Futsal, Malta). Partida România - Serbia, din prima manşă a barajului pentru CE din Belgia, va avea loc astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Călăraşi. Meciul retur va avea loc marţea viitoare, de la ora 19.00, la Belgrad.

RAŢ A DEBUTAT LA WEST HAM, ÎN PREMIER LEAGUE

Fundaşul Răzvan Raţ a debutat la echipa West Ham United, în Premier League, duminică, în partida din deplasare cu Southampton, scor 0-0. Raţ, care în primele trei etape ale campionatului Angliei a rămas pe banca de rezerve, a intrat pe teren în minutul 62. Fundaşul român a semnat în această vară un contract pe un sezon cu West Ham, cu opţiune de prelungire pentru încă doi sau trei ani.

UN ELVEŢIAN VA ARBITRA MECIUL PANDURII - DNEPR

Arbitrul elveţian Sascha Kever va conduce la centru meciul Pandurii Târgu Jiu - Dnepr Dnepropetrovsk, care se va disputa joi, de la ora 20.00, în prima etapă a grupei E a Ligii Europa. Kever va fi ajutat la cele două linii de Raffael Zeder şi Devis Dettamanti, în timp ce rezervă va fi Charles Helbling. Asistenţii suplimentari pentru acest meci au fost desemnaţi Sascha Amhof şi Pascal Erlachner. Observatorul pentru arbitri este italianul Matto Trefoloni, iar delegatul UEFA, Velid Imamovici (Bosnia-Herţegovina).

TURCUL CUNEYT CAKIR ARBITREAZĂ MECIUL SCHALKE - STEAUA

Arbitrul turc Cuneyt Cakir va conduce la centru meciul pe care echipa Steaua îl va disputa mâine, de la ora 21.45, în compania formaţiei Schalke 04, în prima etapă a grupei E a Ligii Campionilor. Cakir va fi ajutat la cele două linii de către Bahattin Duran şi Tarik Ongun, în timp ce asistenţi suplimentari vor fi Baris Simsek şi Mete Kalkavan. Rezervă va fi Cem Satman. Delegatul UEFA este scoţianul Alan McRae, în timp ce arbitrii vor fi supervizaţi de către Francesco Bianchi, din Elveţia.

OVIDIU HAŢEGAN A FOST DELEGAT ÎN LIGA CAMPIONILOR

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru meciul pe care echipa antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, îl va disputa astăzi, în deplasare, de la ora 21.45, cu Real Sociedad, în prima etapă a grupei A a Ligii Campionilor. Haţegan va fi ajutat la cele două linii de Cristian Nica şi Octavian Şovre. Asistenţi suplimentari vor fi Alexandru Tudor şi Sebastian Colţescu, iar rezervă Miklos Istvan Nagy.

BRIGADĂ DIN ROMÂNIA LA MECIUL FREIBURG - LIBEREC

Partida dintre echipa germană SC Freiburg şi formaţia cehă Slovan Liberec, de joi, ora 22.05, din grupa H a Ligii Europa, va fi condusă de o brigadă din România, avându-l la centru pe Cristian Balaj. El va fi ajutat de Sebastian Gheorghe şi Ovidiu Artene, de asistenţii suplimentari Istvan Kovacs şi Marius Avram şi de rezerva Radu Ghinguleac.

KAKA AR PUTEA FI INDISPONIBIL O LUNĂ

Jucătorul brazilian Kaka, care a redebutat la AC Milan sâmbătă, la meciul cu AC Torino, scor 2-2, din campionatul Italiei, s-a accidentat la aductorul stâng şi ar putea fi indisponibil o lună. Brazilianul ar urma să lipsească la următoarele două meciuri susţinute de AC Milan în Liga Campionilor, cu Celtic şi Ajax. „Am decis că nu vreau nimic de la Milan în perioada în care sunt indisponibil, în afară de afecţiune şi susţinere. Am decis să îmi autosuspend salariul”, a spus Kaka, revenit la Milan după patru sezoane la Real Madrid.

THIERRY HENRY A REUŞIT GOLUL 400 ÎN CARIERA PROFESIONISTĂ

Celebrul atacant francez Thierry Henry, ajuns acum la 36 de ani, a reuşit golul cu numărul 400 în cariera sa de profesionist, el deschizând scorul în victoria lui New York Red Bulls, 2-0 cu Toronto FC, în liga nord-americană de fotbal (MLS). Henry este cel mai bun marcator din istoria lui Arsenal Londra (228 de goluri) şi din cea a naţionalei Franţei (51). Campion mondial (1998) şi european (2000) cu naţionala Franţei, el a mai jucat la AS Monaco, Juventus Torino şi FC Barcelona, cu care a câştigat o Ligă a Campionilor (2009). Victoria de duminică i-a permis lui New York Red Bulls să treacă pe primul loc în Conferinţa de Est, profitând de înfrângerea lui Montreal Impact, 1-2 acasă împotriva lui Columbus Crew.