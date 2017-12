DANUBIUS RASOVA A CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Ieri, la Rasova, a avut loc finala Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014, faza pe judeţul Constanţa, meci în care formaţia locală Danubius a învins, cu 3-0 (I. Boghiţoi 24, Gh. Andreescu 59, M. Ceauşu 64), pe Callatis 2012 Mangalia. Echipa din Mangalia, care a promovat săptămâna trecută în Liga a III-a, a preferat să le dea liber jucătorilor care au dus greul în campionatul recent încheiat, pentru că pe 8 iulie este programată deja reluarea pregătirilor. Danubius a obţinut calificarea pentru faza naţională a Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014, care va debuta după 15 iulie.

TRAGEREA LA SORŢI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Astăzi, la Nyon, este programată tragerea la sorţi a partidelor din primele două tururi preliminare ale UEFA Champions League (de la ora 13.00) şi UEFA Europa League (de la ora 14.00) la fotbal. Dacă Steaua Bucureşti nu va fi exclusă din competiţiile europene ca urmare a Dosarului „Valiza”, atunci România va fi reprezentată de Steaua (în turul al doilea preliminar al UCL, 16/17 şi 23/24 iulie), de Astra Giurgiu (în primul tur preliminar al UEL, 4 şi 11 iulie), de Pandurii Tg. Jiu şi Petrolul Ploieşti (în turul al doilea preliminar al UEL, 18 şi 25 iulie).

FIFA ESTE ADEVĂRATUL PREŞEDINTE AL BRAZILIEI

Fostul internaţional brazilian Romario, în prezent deputat, şi-a declarat, sâmbătă, susţinerea faţă de manifestanţii care au denunţat sumele imense cheltuite pentru organizarea Cupei Mondiale din 2014 şi a precizat că, în prezent, adevăratul preşedinte al Braziliei este FIFA. „După Cupa Confederaţiilor, lucrurile se vor face în perspectiva Cupei Mondiale, iar cine va lua decizii este adevăratul preşedinte al Braziliei, care astăzi este FIFA”, a spus Romario. Într-un filmuleţ postat pe internet, Romario a felicitat poporul brazilian „pentru manifestaţiile de ieri, de azi şi pentru cele ce vor veni”. „Când Brazilia a acceptat, în 2007, să găzduiască CM, bugetul prevăzut era de aproximativ 23 de miliarde de reali (7,8 miliarde de euro). În 2013, cifra este de 28 de miliarde (9,5 miliarde de euro) şi să nu uităm că mai este un an până la Cupa Mondială”, a menţionat fostul fotbalist. Conform cifrelor oficiale, bugetul estimat pentru Cupa Mondială din 2014 este de 11,4 miliarde de euro. Romario a criticat FIFA, spunând că forul „arată un circ, nu dă niciun ban şi câştigă totul”. “Va avea câştiguri de 4 miliarde de reali (1,4 miliarde de euro) şi impozitele vor fi de doar 340 de milioane de euro, sumă pe care nu o va plăti”, a adăugat Romario.

KOBE BRYANT S-A ÎNTÂLNIT CU NEYMAR

Baschetbalistul formaţiei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, s-a dus în Brazilia, la Cupa Confederaţiilor, pentru a asista la meciul Brazilia - Italia şi pentru a se întâlni cu unul dintre fotbaliştii săi preferaţi, Neymar, care va juca la formaţia favorită a americanului, FC Barcelona, a anunţat sport.es. Bryant s-a dus în Brazilia la invitaţia sponsorilor săi şi a profitat de moment pentru a se fotografia cu Neymar, noua achiziţie a FC Barcelona, deşi baschetbalistul nu a dorit să spună pe cine susţine dintre Brazilia şi Italia. „Sunt neutru, nu ţin cu nimeni. Eu ţin doar cu SUA”, a spus baschetbalistul înainte de meciul dintre Brazilia şi Italia, disputat sâmbătă seară şi câştigat de brazilieni, scor 4-2. Bryant, fan al Barcelonei, s-a fotografiat alături de Neymar, la finalul meciului, în vestiarul Braziliei, poza fiind postată de atacantul brazilian pe reţeaua socială Instagram. „Kobe este un fenomen. Sunt fanul lui”, a scris Neymar.

ŞAHTIOR DONEŢK VREA SĂ-L ACHIZIŢIONEZE PE GOMIS

Preşedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat că echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, ar dori să-l achiziţioneze pe atacantul Bafetimbi Gomis, a anunţat France Football. „Şahtior ne-a făcut o propunere frumoasă, am putea ajunge la un acord”, a declarat Aulas, care a precizat că jucătorul mai are oferte din Premier League, de la Cardiff şi Swansea. Olympique Lyon vrea să renunţe la Gomis, care mai are contract pe un sezon, jucătorul refuzând deja oferte din Rusia sau Turcia.

13 MILIOANE DE EURO PENTRU DAVID VILLA

Gruparea AC Fiorentina vrea să-l achiziţioneze pe atacantul David Villa de la FC Barcelona şi a oferit 13 milioane de euro pentru achiziţionarea jucătorului spaniol, a anunţat „Gazzetta dello Sport“. Potrivit sursei citate, Fiorentina ar dori să-l achiziţioneze şi pe Mario Gomez, de la Bayern München. Un alt jucător dorit de gruparea „viola” este mexicanul Jonathan Dos Santos, în vârstă de 23 ani, considerat un jucător de mare viitor.

ALMERIA A PROMOVAT ÎN PRIMA LIGĂ SPANIOLĂ

Almeria a revenit în prima ligă de fotbal din Spania după doi ani de absenţă, datorită victoriei de sâmbătă, înregistrată în meciul de pe teren propriu cu Girona, scor 3-0, în manşa secundă a finalei play-off-ului pentru promovare. Almeria, care a câştigat şi meciul tur, cu 1-0, se alătură în primul eşalon echipelor Elche şi Villarreal, locurile 1 şi 2 în ediţia 2012-2013 a ligii secunde din Spania.

ISCO VA SEMNA CU REAL MADRID

Mijlocaşul echipei Malaga, Francisco Roman Alarcon, zis Isco, este noua achiziţie a clubului Real Madrid, transferul urmând să fie oficializat săptămâna aceasta. Potrivit cotidianului „Marca“, Real l-a achiziţionat pe jucător în schimbul a 30 de milioane de euro. Postul de radio Cadena Ser susţine că înţelegerea ar fi de 25-30 milioane de euro. „Jucătorul va fi prezentat la începutul lunii iulie. Prestaţia sa de la Campionatul European de tineret şi recomandarea lui Zidane l-au convins pe Florentino Perez să transfere unul dintre jucătorii spanioli de mare viitor”, menţionează „Marca“. Pe 27 mai, Isco s-a declarat onorat de faptul că este dorit de Real Madrid. Mijlocaşul în vârstă de 21 de ani, care a ajuns cu Malaga, în sezonul recent încheiat, până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, se află în atenţia mai multor cluburi din Spania şi din alte ţări.

THIAGO ALCANTARA, MVP LA EURO UNDER 21

Thiago Alcantara, căpitanul echipei de fotbal a Spaniei câştigătoare a Campionatului European de tineret U-21 şi autorul unei triple în finala cu Italia (4-2), a fost desemnat drept cel mai bun jucător al turneului de către experţii UEFA. Forul european l-a răsplătit pe fiul brazilianului Mazinho pentru „calităţile sale de lider în teren şi în afara lui: un travaliu impresionant pe toată lungimea terenului, un control al balonului excepţional şi capacitatea de a dicta tempo-ul unui meci“. Mijlocaşul Barcelonei nu înscrisese niciun gol în turneul din Israel înaintea finalei! Atacantul Alvaro Morata (Real Madrid), compatriotul său, a fost golgeterul turneului final, cu patru goluri înscrise. El nu a înscris niciunul în finală, unde a dat totuşi o pasă decisivă la primul gol al lui Alcantara.

BABEL VA JUCA LA KASÎMPAŞA

Atacantul Ryan Babel, considerat la un moment dat una din marile speranţe ale fotbalului olandez, va juca la formaţia Kasîmpaşa, ocupanta locului 6 în ultima ediţie a campionatului Turciei. Babel, căruia la sfârşitul acestei luni îi expiră contractul cu Ajax Amsterdam, a semnat pe trei sezoane cu Kasîmpaşa. Atacantul de 26 de ani a mai evoluat în cariera sa în Anglia, la FC Liverpool, şi în Germania, la Hoffenheim. El are 43 de selecţii şi cinci goluri pentru naţionala Olandei, primul gol fiind marcat chiar la debut, împotriva României, în victoria cu 2-0 de la Bucureşti din martie 2005, din preliminariile CM 2006.

CAMACHO VA FI DEMIS DE LA NAŢIONALA CHINEI

Federaţia Chineză de Fotbal va pune capăt colaborării cu selecţionerul Jose Antonio Camacho, ca urmare a înfrângerii dintr-un meci amical cu Thailanda, scor 1-5, a anunţat televiziunea de stat din China. „Federaţia chineză şi Camacho au discutat despre rezilierea contractului. Camacho şi-a dat acordul, însă cele două părţi mai trebuie să negocieze detaliile”, a precizat CCTV. Suporterii echipei Chinei au cerut demiterea tehnicianului în vârstă de 58 de ani, extrem de nepopular în China de când a semnat, în 2011, un contract de 8 milioane de dolari pe an. Conform CCTV, federaţia chineză trebuie să îi plătească lui Camacho 7 milioane de euro în cazul rezilierii contractului. Sub conducerea ibericului, naţionala Chinei a câştigat şapte meciuri din 20, a pierdut 11 şi a remizat de două ori. China ocupă locul 95 în clasamentul FIFA.

ARNE FRIEDRICH ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Fostul internaţional german Arne Friedrich, care juca în Statele Unite ale Americii din martie 2012, şi-a anunţat retragerea din activitate, duminică, pe site-ul oficial, din cauza unor probleme persistente la spate. „După ce m-am gândit îndelung, am petrecut mult timp la recuperare şi am discutat cu medicii, am decis să îmi închei cariera de fotbalist”, a declarat Friedrich, în vârstă de 34 de ani, care a precizat că a cerut clubului la care era legitimat, Chicago Fire, să pună capăt contractului său, ce era valabil până la sfârşitul anului. Friedrich a evoluat de-a lungul carierei la echipele CS Verl (1999-2000), Arminia Bielefeld (2000-2002), Hertha Berlin (2002-2010), Wolfsburg (2010-2011) şi Chicago Fire (2012-2013). Friedrich a fost convocat de 82 de ori în naţionala Germaniei, în perioada 2002-2011.

HOENESS, APROAPE DE A FI TRIMIS ÎN JUDECATĂ

Preşedintele clubului Bayern München, Uli Hoeness, suspectat de evaziune fiscală, ar trebui să se aştepte să fie trimis în judecată de către Parchetul din München, conform unor surse judiciare citate de „Bild am Sonntag“. Potrivit publicaţiei germane, ancheta se apropie de final şi parchetul „va lua în iulie o decizie privind punerea sub acuzare pentru evaziune fiscală”. Parchetului îi este „practic imposibil” să renunţe la punerea sub acuzare, astfel că Hoeness trebuie să se aştepte la un proces. Uli Hoeness face obiectul unei anchete pentru evaziune fiscală, după ce în ianuarie a recunoscut că are un cont secret în Elveţia. Presa germană a scris, în luna aprilie, că Hoeness ar fi ascuns sume mari de bani în Elveţia şi ar fi omis să plătească impozite de milioane de euro. Hoeness, în vârstă de 61 de ani, a recunoscut că a făcut o mare greşeală şi a precizat că va încerca să o repare. În ciuda acestui caz, care a provocat polemică în Germania, Uli Hoeness este susţinut în continuare de oficialii clubului Bayern München.

GUARDIOLA PREIA AZI POSTUL DE ANTRENOR LA BAYERN MüNCHEN

Astăzi, după luni de aşteptare, Josep Guardiola îşi va face prima sa apariţie în postura de antrenor principal al echipei Bayern München, cu ocazia unei conferinţe de presă la Auditorium de pe Allianz Arena, acolo unde Jupp Heynckes şi-a luat rămas bun după o triplă istorică. În vârstă de 42 de ani, Guardiola a câştigat 14 trofee cu FC Barcelona. Sezonul trecut, Heynckes a obţinut cu Bayern München al 23-lea titlu naţional, Liga Campionilor, pentru a patra oară şi Cupa Germaniei, pentru a 16-a oară. Aflat în an sabatic după plecarea de la FC Barcelona, vara trecută, Guardiola a stat într-un apartament din New York, sub numele „Gardomi”, conform „Bild“, şi a învăţat germana pentru a se putea exprima în limba lui Goethe la noua sa echipă.