LN DE BASCHET MASCULIN

Astăzi, de la ora 18.00, în primul meci al etapei a 28-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, CSS Giurgiu va primi vizita echipei BC Miercurea Ciuc. Celelalte partide ale rundei vor avea loc după următorul program - sâmbătă: BC Farul Constanţa - CSU Atlassib Sibiu (ora 15.00), CSM Bucureşti - BCM Piteşti (ora 18.00), BC Timba Timişoara - BC Timişoara (ora 18.00), Gaz Metan Mediaş - CSU Ploieşti (ora 18.00, Digi Sport 3), BC Mureş Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti (ora 19.00), Energia Rovinari - CSM Oradea (ora 20.30, Digi Sport 3); duminică: SCM Craiova - U. Cluj (ora 18.45, Digi Sport 3). Clasament: 1. CSM Oradea 49p, 2. Tg. Mureş 47p, 3. CSU Ploieşti 47p, 4. Craiova 46p, 5. Mediaş 45p, 6. BC Timişoara 45p, 7. U. Cluj 45p, 8. CSM Bucureşti 43p, 9. Energia Rovinari 40p, 10. Sibiu 40p, 11. BCM Piteşti 39p, 12. CSS Giurgiu 36p, 13. Timba Timişoara 35p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 33p, 15. BC Miercurea Ciuc 30p, 16. Dinamo Bucureşti 28p.

HALEP, ÎN TURUL SECUND LA MIAMI

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 57 WTA, s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4.195.765 de dolari. Halep a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-2, 3-6, 7-5, după două ore şi două minute de joc, pe Sabine Lisicki (Germania), poziţia 37 în ierarhia mondială. În turul secund, Halep o va întâlni pe Tamira Paszek (Austria), cap de serie nr. 26 şi locul 31 WTA, care a fost acceptată direct în această fază a competiţiei. Pentru calificarea în turul al doilea la Miami, Halep va primi 50 de puncte WTA şi un cec în valoare de 13.750 de dolari. În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 366 WTA, a fost învinsă, tot în primul tur la Miami, cu 5-7, 6-4, 7-6, de sportiva spaniolă Anabel Medina Garrigues, locul 63 WTA, după un meci care a durat trei ore. Pentru prezenţa pe tabloul principal la competiţia americană, Dulgheru va primi un cec în valoare de 8.425 de dolari şi 5 puncte WTA.

BODNARIUK, APROAPE DE SFERTURI ÎN PORTUGALIA

Tenismanul constănţean Alexandru Bodnariuk este aproape de prezenţa în sferturile de finală ale turneului “XX Taca Internacional Maia Jovem”, competiţia de categoria I, care are loc în localitatea portugheză Maia şi este rezervată juniorilor sub 14 ani. Sportivul legitimat la CS Ştiinţa şi pregătit de Daniel Dragu a trecut de primele două tururi de lituanianul Nikolas Ozhenka, cu 6-1, 6-1, şi de Alexandre Meireles (Portugalia), cu 7-5, 6-2. Pentru un loc în sferturi, Bodnariuk, cap de serie nr. 11, îl va înfrunta pe Carlos Sanchez Jover (Spania, nr. 8).

COPIL A RATAT CALIFICAREA ÎN TURUL AL DOILEA LA MIAMI

Tenismanul Marius Copil, locul 144 ATP şi venit din calificări, a ratat, ieri, accesul în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4.195.765 de dolari. Copil a fost învins, în primul tur, cu 6-4, 4-6, 6-1, după o oră şi 53 de minute, de francezul Guillaume Rufin, jucător venit din calificări şi poziţia 92 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Miami, Copil va primi 26 puncte ATP şi un cec în valoare de 8.370 de dolari.

ANA MARIA PAVĂL A PIERDUT FINALA MICĂ LA CE DE LUPTE

Sportiva Ana Maria Pavăl a pierdut finala mică la categoria 55 kg din cadrul Campionatelor Europene de lupte libere de la Tbilisi (Georgia), după ce a fost învinsă de Barka Emese (Ungaria). Pavăl pierdut în primul tur în faţa sportivei Sofia Magdalena Mattson, dar a intrat în recalificări după ce suedeza a ajuns în finală. Românca a învins-o pe Mariana Eşanu (Republica Moldova), în recalificări, apoi a pierdut în faţa unguroaicei Barka. Sportiva Estera Dobre a câştigat, miercuri, medalia de argint, la categoria 51 kg.

TROFEUL CARPAŢI LA HANDBAL FEMININ

A 46-a ediţie a Trofeului Carpaţi la handbal feminin se va disputa de astăzi şi până duminică la Sala Polivalentă din Craiova. Alături de reprezentativele României A (antrenor Gheorghe Tadici) şi României B (antrenor Bogdan Burcea), vor mai participa Spania (locul 4 la CM din Brazilia din 2011) şi Germania. Cu acest prilej, selecţionerul Gheorghe Tadici urmăreşte întinerirea echipei naţionale, îmbunătăţirea relaţiilor de joc în noua formulă şi, bineînţeles, victorii în dubla cu Slovacia, din luna iunie, partide ce contează pentru calificarea la Campionatul Mondial din Serbia, din decembrie 2013. Programul turneului - astăzi: Germania - Spania (ora 16.00, Digi Sport 2), România A - România B (ora 18.00, Digi Sport 1); sâmbătă: România B - Spania (ora 11.15, Digi Sport 1), România A - Germania (ora 13.15, Digi Sport 1); duminică: România B - Germania (ora 11.00, Digi Sport 2), România A - Spania (ora 13.00, Digi Sport 1).

MECIUL OLTCHIM - GYOR SE VA DISPUTA LA BUCUREŞTI

Clubul Oltchim Rm. Vîlcea a anunţat, ieri, că partida tur cu Gyor ETO, din semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, se va juca la Bucureşti, pe 6 aprilie, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă, din raţiuni economice, arena din Capitală având o capacitate mult mai mare, 5.211 locuri, decât cea din Rm. Vîlcea (3.100). Conducerea formaţiei vâlcene a precizat că abonamentele emise pentru sala din Rm. Vîlcea rămân valabile şi pentru cea din Bucureşti, la meciul tur cu Gyor şi că, în cel mai scurt timp, va anunţa preţurile biletelor şi modalitatea de achiţionare a acestora pentru partida din 6 aprilie. Clubul Oltchim face apel la suporteri să înţeleagă decizia de a organiza meciul la Bucureşti, ţinând cont de problemele financiare cu care se confruntă echipa.

CSM ORADEA A RATAT CALIFICAREA ÎN SFERTURILE LIGII CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea, a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă şi în manşa retur a optimilor competiţiei, de formaţia iberică CN Atletic Barceloneta. În meciul disputat miercuri seară, la Oradea, spaniolii s-au impus cu 12-8 (3-2, 3-3, 4-2, 2-1), după ce în tur au câştigat pe teren propriu cu 15-5. Obiectivul campioanei României a fost să treacă de faza grupelor, ceea ce a şi reuşit.

HSC MIERCUREA CIUC RĂMÂNE ÎN CURSA PENTRU CÂŞTIGAREA LIGII MOL

HSC Miercurea Ciuc a învins pe Dab.Docler, cu 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0), după prelungiri, în meciul al cincilea al finalei Ligii MOL la hochei pe gheaţă, desfăşurat miercuri seară, la Dunaujvaros. Ciucanii au reuşit să amâne deznodământul finalei, chiar dacă Dab.Docler era favorită să închidă finala. Maghiarii conduceau cu scorul general de 3-1 şi mai aveau nevoie de un singur succes pentru a-şi adjudeca trofeul. Meciul 6 este programat la Miercurea Ciuc, astăzi, iar un eventual meci decisiv, al şaptelea, va avea loc pe 25 martie, la Dunaujvaros. Dab.Docler a câştigat competiţia în 2012, când HSC Miercurea Ciuc a terminat pe locul 3. Ciucanii s-au impus în 2011 şi au mai jucat finala în 2009.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

În această seară sunt programate ultimele trei partide din etapa a 12-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin, toate contând pentru grupa F: BC Khimki - Fenerbahce Ulker Istanbul, Beşiktaş Istanbul - Montepaschi Siena şi Olympiacos Pireu - Maccabi Tel Aviv. Meciul din Grecia este crucial pentru calificarea în sferturi, în cazul unei înfrângeri campioana en titre riscând să rateze calificarea mai departe! Olympiacos n-a avut un parcurs prea strălucit în TOP16 după ce a terminat grupa preliminară cu şapte victorii consecutive! Iar o înfrângere cu Maccabi ar aduce-o în situaţia de a juca meci decisiv în ultima etapă, cu BC Khimki! În primul meci al rundei contând pentru Grupa E, disputat miercuri seară: Brose Baskets Bamberg - Alba Berlin 72-75.

PREMII DE 50 DE MILIOANE DE DOLARI LA US OPEN DIN 2017

Federaţia Americană de Tenis (USTA) a anunţat că premiile turneului de Gand Slam US Open vor fi de 50 de milioane de dolari (38 de milioane de euro) începând din 2017, o sumă de aproape două ori mai mare decât la ediţia din 2012. Potrivit unui acord încheiat cu ATP şi WTA pentru perioada 2013-2017, turneul de tenis găzduit de New York va avea premii de 33,6 milioane de dolari (26 de milioane de euro) la ediţia care se va desfăşura între 26 august şi 9 septembrie, o creştere cu 8,1 milioane de dolari (6,25 milioane de euro) faţă de 2012, sumă ce va atinge peste patru ani 50 de milioane de dolari. „Această suplimentare a premiilor este cea mai importantă din istoria sportului şi reprezintă un pas înainte în recunoaşterea rolului jucătorilor în succesul US Open”, a declarat Brad Dewett, preşedintele ATP. „Este un bun răspuns al organizatorilor US Open la cererile noastre. Fără jucători, turneele de Grand Slam nu ar câştiga atâţia bani” a declarat liderul clasamentului ATP, sârbul Novak Djokovic. Totodată, începând din 2015, finala masculină a US Open se va disputa în a doua duminică a turneului. În 2013 şi 2014, ultimul act va avea loc în a treia zi de luni a competiţiei.

JUSTINE HENIN A NĂSCUT O FETIŢĂ

Fosta jucătoare belgiană de tenis Justine Henin a născut, miercuri, o fetiţă care va purta numele Lalie, a anunţat fostul număr 1 mondial pe reţelele de socializare. „Aşteptam atât de mult, în această după-amiază o mică rază a venit să ne lumineze viaţa... Se numeşte Lalie, este în plină formă şi suntem extrem de bucuroşi! Justine şi Benoit”, a scris fosta campioană pe Facebook şi Twitter. Justine Henin, în vârstă de 30 de ani, şi Benoit Bertuzzo, un cameraman belgian în vârstă de 41 de ani, formează un cuplu din februarie 2011. Henin s-a retras din activitate în ianuarie 2011, după ce a câştigat 43 de titluri WTA, dintre care şapte turnee de Grand Slam, precum şi titlul olimpic în 2004, la Atena.

A MURIT LEGENDARUL ATLET ITALIAN PIETRO MENNEA

Fostul atlet Pietro Paolo Mennea, campion olimpic la Moscova, în 1980, în proba de 200 de metri plat şi deţinător timp de 17 ani al recordului mondial pe această distanţă, a decedat ieri dimineaţă, la Roma. Mennea avea 60 de ani şi suferea de cancer. La Jocurile Mondiale Universitare din 1979, desfăşurate la altitudine, în Ciudad de Mexico, Mennea a alergat distanţa de 200 m în 19 secunde şi 72 de sutimi, performanţă neegalată timp de 17 ani şi care astăzi reprezintă recordul european. Recordul mondial stabilit de atletul italian a fost doborât de Michael Johnson în 1996. Considerat cel mai rapid sprinter alb din lume, Mennea s-a apropiat de bariera de 10 secunde în proba de 100 m, tot la Ciudad de Mexico, în 1979, când a oprit cronometrul la 10,01. În palmaresul său mai figurează patru titluri de campion european, două medalii de bronz la JO, prima cucerită în 1972 la Munchen, în proba de 200 m, şi a doua la Moscova, cu ştafeta Italiei de 4x400 m, o medalie de argint la Campionatele Mondiale de la Helsinki din 1983, cu ştafeta de 4x100 m, şi una de bronz la aceeaşi competiţie, la 200 m. După ce a renunţat la atletism, Pietro Mennea, de profesie avocat, a intrat în politică şi a fost europarlamentar între 1999 şi 2004.

PLUŞENKO A CONTESTAT TITLUL MONDIAL CÂŞTIGAT DE CHAN

Campionul olimpic Evgheni Pluşenko a contestat medalia de aur cucerită de canadianul Patrick Chan în proba masculină de patinaj artistic din cadrul Campionatelor Mondiale din Canada, precizând că titlul mondial a fost câştigat în realitate de federaţia de specialitate din ţara sa natală. Patinatorul rus a adăugat că medaliatul cu argint Denis Ten (Kazahstan) este adevăratul campion mondial. Pluşenko, al cărui palmares cuprinde un titlu olimpic, trei mondiale şi şapte europene, nu a participat la CM organizate săptămâna trecută în localitatea canadiană London, ca urmare a unei intervenţii chirurgicale suferite pe 31 ianuarie, la coloana vertebrală. Victoria lui Chan a fost contestată şi în presa internaţională în ultimele zile, fiind acuzat arbitrajul din proba masculină de patinaj artistic: „ori rezultatul a fost aranjat, ori arbitrajul a fost plin de erori”. „Sistemul confuz de punctaj i-a permis lui Chan să câştige al treilea titlu mondial consecutiv în ciuda faptului că a luat contact cu gheaţa de mai multe ori decât un ţânc care învaţă să patineze. Exerciţiul său a fost atât de cumplit, încât Chan şi-a petrecut următoarele două zile cerând iertare fanilor pentru felul cum a evoluat, dar nu şi-a cerut scuze şi pentru victorie”, a scris Reuters.