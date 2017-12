SÂMBĂTĂ, AMICAL FC FARUL - SĂGEATA

Revenite în ţară după stagiile de pregătire efectuate în Turcia, cele două formaţii constănţene din Liga a II-a, FC Farul Constanţa şi Săgeata Năvodari, vor disputa sâmbătă, de la ora 11.00, un meci amical, la Năvodari. Partida reprezintă ultima verificare înaintea debutului ligii secunde, programat pe 9 martie. După cantonamentul din Antalya, primul antrenament al divizionarei secunde Săgeata Năvodari este programat, miercuri, ora 10,30 la Stadionul “Flacăra”. Preşedintele echipei Săgeata, Florentin Manolache, a declarat că ieri au fost legitimaţi toţi jucătorii noi care au fost în cantonament: portarul Cl. Puia (FC Vaslui), fundaşii I. Filip (Delta Tulcea), S. Feraru (Parma Primavera), Fl. Aniţoiu (ACS Poli Timişoara), mijlocaşii Cr. Coconaşu (Delta Tulcea), M. Ologu (CS Turnu Severin), A. Bozeşan (Gaz Metan Mediaş), D. Bangheorghe (Eolica Dobrogea) şi atacantul Cr. Pantelie (Delta Tulcea). În următoarele zile este posibil ca lotul echipei din Năvodari să mai fie completat cu încă doi-trei jucători.

VICTORII PENTRU JUNIORII FARULUI

Juniorii de la Şcoala de Fotbal ACSS Farul 2010 Constanţa au participat la finalul săptămânii trecute la un turneu amical în Bulgaria, unde au susţinut două meciuri de verificare. Astfel, juniorii A (născuţi 1994-95), pregătiţi de Ion Constantinescu, au întâlnit formaţia de seniori din Liga a III-a bulgară Septemvri Tervel, reuşind să se impună cu 1-0, prin golul marcat de Igiroşeanu. În schimb, juniorii B (născuţi 1996-97), antrenaţi de Mihai Turcu şi Grigorie Tudor, au jucat împotriva juniorilor de la Dobrudja Dobrici şi au câştigat cu 6-3. „Au fost meciuri benefice, mai ales că ambele grupe de juniori se luptă în Campionatul Naţional pentru calificarea în fazele superioare”, a spus antrenorul Ion Constantinescu.

GRIGORAŞ A PLECAT DE LA OŢELUL

Antrenorul Petre Grigoraş a părăsit echipa Oţelul Galaţi din cauza disensiunilor dintre Primăria Municipiului Galaţi şi acţionarul majoritar Dan Adamescu. „Am fost prins într-un război care nu este al meu. Dacă nu mă dădeam din cale, mă sfărâmau. Când am venit, vorbisem cu cineva, dar acea persoană nu mai are nicio putere în club. Cu domnul Adamescu nu am vorbit decât acum două-trei zile prima dată. Unul n-are putere de decizie, pe celălalt nu-l cunosc. Nu am ce să fac în această situaţie. Nu sunt genul de om care să mă dau de o parte sau cealaltă a baricadei. Am stat o lună pe cheltuiala mea, tot sperând că se rezolvă. Nici nu vă imaginaţi cât de dezamăgit am plecat. În acest moment cel mai mult îmi doresc ca suporterii să înţeleagă în ce situaţie am fost pus. M-ar durea enorm să fie supăraţi pe mine, să creadă că am plecat ca un laş. Nu a contat că am pierdut meciul cu Petrolul. Cu acest lot nu îmi era frică. Am fi avut, cu siguranţă, rezultate foarte bune”, a declarat Grigoraş, care a precizat că va reveni la Galaţi dacă se vor rezolva problemele.

TREI ROMÂNI, ÎN TOPUL CELOR MAI BUNI ANTRENORI ÎNTRE 1996-2012

Tehnicienii Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu şi Victor Piţurcă au fost incluşi în clasamentul celor mai buni antrenori în perioada 1996-2012, publicat ieri de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Iordănescu şi Lucescu se află pe locul 51, cu câte 36 de puncte, la egalitate cu spaniolul Juande Ramos. Selecţionerul României, Victor Piţurcă, ocupă poziţia 136, cu 14p, la egalitate cu belgianul Eric Gerets, cu sârbul Ivan Jovanovic, cu francezul Jean Tigana, cu columbianul Luis Fernando Montoya, cu portughezul Paulo Bento şi cu olandezul Ruud Gullit. Primele trei locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii antrenori: 1. Alex Ferguson (Scoţia) 254p, 2. Arsene Wenger (Franţa) 195p, 3. Jose Mourinho (Portugalia) 174p.

SĂPUNARU, DORIT DE INTER ŞI LAZIO

Fundaşul echipei Real Zaragoza, Cristian Săpunaru, este dorit de Internazionale Milano, informează ilsussidiario.net, menţionând că principalul pericol pentru gruparea milaneză în privinţa tentativei de achiziţionare a românului este clubul Lazio Roma, care vrea să îşi întărească apărarea. „Având în vedere prestaţiile foarte bune ale românului, multe cluburi sunt interesate de el, iar între acestea se află şi Inter. (...) Conducerea grupării Real Zaragoza ar intenţiona să îi prelungească lui Săpunaru contractul, dar deocamdată nu a primit răspunsuri din partea fundaşului, care se gândeşte bine la viitorul său, deoarece este destul de tânăr şi poate avea o şansă importantă sezonul viitor. Pericolul mare pentru Inter vine din Italia, de la Lazio: această grupare vrea să îşi întărească apărarea, având în vedere faptul că Abdoulay Konko ar putea pleca la altă echipă”, notează site-ul italian, care precizează că Săpunaru s-a aflat în atenţia mai multor cluburi italiene şi anul trecut. În vârstă de 28 de ani, Săpunaru a semnat un contract pe un an cu Real Zaragoza, pe 31 august 2012.

AMICALE CU BELGIA PENTRU NAŢIONALA DE FUTSAL

Echipa naţională de futsal a României susţine săptămâna aceasta ultimele două meciuri de pregătire înainte de turneul de calificare pentru EURO 2014, programat la Riga în perioada 27-30 martie 2013, turneu în care va întâlni Rusia, Kazahstan şi Letonia. Adversara tricolorilor este selecţionata Belgiei, iar al doilea meci este programat astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Călăraşi (prima partidă s-a jucat aseară). Selecţionerul Sito Rivera a convocat pentru aceste două meciuri următorii jucători: Andrei Grigoraş (Spicom Sf. Gheorghe), Toni Petrişor Toniţa (United Galaţi), Laszlo Klein (City’us Tg. Mureş) - portari; Robert Lupu, Dumitru Mimi Stoica, Florin Ignat, Alpar Csoma, Cosmin Gherman (toţi City’us), Gabriel Dobre, Emil Răducu (ambii FC Tarxien Rainbows, Malta), Tony Iuliu Safar (Cso-Montage Budapest, Ungaria), Ion Al-Ioani (Gyori ETO Futsal Club, Ungaria), Marian Şotîrcă (Smart Bucureşti) şi Szabolcs Manya (Spicom).

REMIZĂ ÎN “DERBY DELLA MADONNINA”

Internazionale Milano şi AC Milan au terminat la egalitate, scor 1-1, în derby-ul etapei a 26-a a campionatului Italiei, disputat duminică seară, pe stadionul “Giuseppe Meazza”. Milan a deschis scorul în min. 21, prin El Shaarawy, iar Inter a egalat în min. 71, prin Schelotto. La gazde, Chivu a fost rezervă şi a intrat în min. 77, când s-a accidentat japonezul Nagatomo. Au evoluat - Inter (antrenor Andrea Stramaccioni): Handanovic - Zanetti, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo (77 Chivu) - Cambiasso (69 Schelotto), Gargano - Alvarez (74 Kuzmanovic), Guarin, Palacio - Cassano; Milan (antrenor Massimiliano Allegri): Abbiati - Abate, Zapata, Mexes, De Sciglio - Nocerino, Montolivo, Muntari (90 Ambrosini) - Prince Boateng (81 Niang), Balotelli, El Shaarawy (87 Krkic). În clasament conduce Juventus Torino, cu 58 de puncte, urmată de Napoli, cu 51p (un meci mai puţin disputat), şi de AC Milan, cu 45p.

BECKHAM A DEBUTAT LA PSG

David Beckham a debutat pentru Paris Saint Germain în meciul cu Olympique Marseille de pe teren propriu, disputat duminică seară şi câştigat de gazde cu 2-0. Englezul a fost introdus de Carlo Ancelotti în min. 75, în locul lui Pastore. În momentul intrării lui Beckham pe teren, scorul era 1-0 pentru PSG, camerunezul Nkoulou marcând în propria poartă, în min. 11. Englezul a contribuit şi el la golul al doilea al gazdelor, înscris de Ibrahimovic, în min. 90. Beckham a fost folosit de Ancelotti în centrul liniei mediene, oarecum în faţa apărării. La finalul partidei de pe “Parc des Princes:, Beckham a refuzat să facă schimb de tricouri cu jucătorii lui OM, deşi Valbuena, Diawara şi Barton şi-ar fi dorit să obţină echipamentul de joc al englezului.

PALERMO L-A DEMIS PE MALESANI

Alberto Malesani a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Palermo, iar în locul său a fost numit Gian Piero Gasperini, a anunţat clubul italian, duminică, pe site-ul oficial. Malesani era antrenorul echipei Palermo din februarie 2012, când a devenit succesorul chiar lui... Gasperini. În ultimul meci jucat cu Malesani pe bancă, Palermo a terminat la egalitate, scor 0-0, pe teren propriu, cu Genoa, în etapa a 26-a a campionatului Italiei. Palermo ocupă ultimul loc în clasament, cu 20 de puncte.

UN NOU SPONSOR PENTRU REAL MADRID

Real Madrid a anunţat semnarea unui parteneriat cu grupul de cosmetice Beiersdorf AG, care deţine şi Nivea. Conform cotidianului L’Equipe, grupul german s-a angajat ca sponsor al clubului spaniol până la finalul sezonului 2015-2016. Un clip publicitar pentru Nivea, cu Sergio Ramos, Marcelo, Gonzalo Higuain şi Alvaro Arbeloa, este deja în pregătire, precizează sursa citată.

GATTUSO, ANTRENOR LA FC SION

Căpitanul echipei FC Sion, Gennaro Gattuso, a preluat şi responsabilităţile de antrenor al formaţiei elveţiene, ca urmare a unei decizii luate de conducerea clubului după înfrângerea de duminică, din meciul cu FC Thun, scor 0-4. În prezent, FC Sion ocupă locul 4 în clasamentul campionatului elveţian, fiind departe ambiţiile afişate de preşedintele clubului, Christian Constantin, care vrea ca echipa să joace în sezonul viitor în Liga Campionilor. „Ca urmare a prestaţiei dezastruoase a echipei FC Sion în meciul din deplasare cu Thun şi în faţa lipsei evidente de implicare a echipei, conducerea clubului a decis să îi confrunte pe jucători cu responsabilităţile lor. În acest scop, începând de astăzi şi până la noi ordine, aceştia îşi vor gestiona ei înşişi activităţile. Conducerea i-a încredinţat responsabilitatea ierarhică a grupului căpitanului Gennaro Gattuso. În ceea ce-l priveşte pe antrenorul Victor Munoz, acesta a făcut un pas înapoi”, se arată într-un comunicat al clubului elveţian. Potrivit cotidianului Le Matin, Victor Munoz, numit la conducerea tehnică a FC Sion în luna ianuarie, a fost menţinut în organigrama clubului deoarece Gattuso nu are licenţă de antrenor.

MARADONA A REVENIT ÎN ITALIA DUPĂ DOUĂ DECENII

Fosta vedetă a echipei SSC Napoli Diego Maradona a revenit, ieri, în Italia, pentru a lămuri problemele sale cu fiscul italian. Maradona a sosit pe aeroportul din Roma, la ora 14.11, cu o cursă de la Dubai. „A venit aşa cum a promis, deoarece iubeşte Italia şi vrea să lămurească opinia publică că nu a comis nicio evaziune fiscală”, a declarat la aeroport avocatul lui Maradona, Angelo Pisani. Maradona a fost condamnat în 2005 de Curtea de Casaţie la plata de 37,2 milioane de euro, din care 23,5 milioane de euro penalizări, pentru că nu şi-a plătit la timp impozitul pe venit. Însă justiţia italiană a decis ulterior să reia procesul din cauza unei erori de procedură. Maradona a mai fost în Italia în 2005, cu ocazia retragerii lui Ciro Ferrara, fostul fundaş al echipelor Napoli şi Juventus, şi în 2006, pentru un meci de binefacere. Campion mondial în 1986 cu Argentina, Maradona a marcat 115 goluri în 259 de meciuri disputate pentru Napoli, în perioada 1984-1991, unde a fost mereu adulat. Alături de el, Napoli a câştigat singurele două titluri de campioană a Italiei, în 1987 şi 1990.

ÎMPOTRIVA CRIMELOR ÎNTRE SUPORTERI

Fanii mai multor grupări de suporteri din Serbia, printre care s-au aflat, în majoritate, suporteri ai formaţiilor rivale Partizan Belgrad şi Steaua Roşie Belgrad, au mărşăluit, duminică, la Belgrad, împotriva crimelor între susţinătorii diferitelor echipe, informează ultras-tifo.net. A fost pentru prima oară când cele mai mari grupuri de suporteri din Serbia, Delje (Steaua Roşie Belgrad) şi Grobari (Partizan Belgrad), au mărşăluit împreună. Grupurile de suporteri au mărşăluit în memoria tuturor suporterilor omorâţi din cauza luptelor legate de fotbal. La marş au participat şi alte grupări mai mici de suporteri (Taurunum Boys Zemun, Blue union OFK Belgrade, Red Firm Vojvodina, United Force Rad, Red Devils Radnicki). Principalul mesaj al mitingului a fost: “Stop crimelor! Reveniţi la o rivalitate sănătoasă.”

SUSPENDĂRILE DIN FOTBALUL CHINEZ, APROBATE DE FIFA

FIFA a anunţat, ieri, că a extins la nivel mondial suspendarea a 58 de jucători şi oficiali chinezi implicaţi în scandalul meciurilor trucate pentru pariuri. Săptămâna trecută, Comisia de Disciplină a Federaţiei Chineze de Fotbal (CFA) a exclus pe viaţă persoane şi a aplicat amenzi de sute de mii de dolari cluburilor, în cadrul celui mai mare scandal de meciuri trucate pentru pariuri. Printre persoanele excluse pe viaţă din fotbal sunt şi foştii preşedinţi ai federaţiei chineze, Nan Yong şi Xie Yalong, ambii aflaţi în închisoare, dar şi preşedintele clubului Dalian Aerbin, Xu Hong. Două cluburi implicate în scandalul meciurilor trucate din 2003, Tianjin Teda şi Shanghai Shenhua, au fost amendate cu câte 160.000 de dolari şi vor începe sezonul viitor cu penalizări de puncte. De asemenea, gruparea Shanghai Shenhua a fost deposedată de titlul cucerit în 2003. O serie de alte cluburi au primit sancţiuni mai mici.