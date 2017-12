LOBONŢ ŞI MUTU, CONVOCAŢI DE PIŢURCĂ

Selecţionerul Victor Piţurcă a decis ca un număr de 12 jucători români, legitimaţi la cluburi din străinătate, să primească, ieri, faxuri de convocare de principiu pentru meciul amical România - Australia, programat pe 6 februarie, de la ora 20.00, pe “Estadio Olimpico” din Malaga, informează frf.ro. Au primit faxuri Lobonţ (AS Roma), Pantilimon (Manchester City), Tamaş (West Bromwich Albion), D. Goian (Spezia), Ştefan Radu (Lazio), Raţ (Şahtior Doneţk), C. Lazăr (PAOK Salonic), Torje (Granada), A. Stoian (Chievo), Mutu (Ajaccio), B. Stancu (Orduspor) şi Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen). Vineri, 1 februarie, cei 12 fotbalişti vor primi alte faxuri, de confirmare sau de revocare a convocării, acestea urmând să ţină cont de starea de sănătate, de forma fizică şi de statutul fiecăruia dintre ei la echipele lor de club. Delegaţia României va decola spre stagiul de pregătire de la Estepona, de pe aeroportul “Henri Coandă” din Bucureşti, duminică, 27 ianuarie, la ora 14.05. Tot ieri, Federaţia Ungară de Fotbal a anunţat că jocul Ungaria - România, programat pe 22 martie, în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale FIFA 2014, se va desfăşura pe stadionul “Puskas Ferenc” din Budapesta, de la ora 21.30.

STEAUA A ÎNVINS PE DINAMO KIEV

Formaţia Steaua Bucureşti a învins, luni seară, cu 2-0 (Rusescu 32, Cr. Tănase 64), echipa ucraineană Dinamo Kiev, în cel de-al treilea meci amical din cadrul stagiului de pregătire de la Marbella. În min. 56, un gol al ucrainenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid. Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf) a început jocul în următoarea formulă: Cojocaru - Prepeliţă, Szukala, Gardoş, Latovlevici - Bourceanu, Pintilii - Adi Popa, Rusescu, Chipciu - Nikolici. Au mai evoluat: Lupu, Pârvulescu, D. Bratu, M. Costea, Filip, Stanca, Cr. Tănase, Rocha, Năstăsie şi Puşkaş. La meciul dintre Steaua şi Dinamo Kiev a asistat şi tehnicianul formaţiei Dinamo Moscova, Dan Petrescu. Steaua a mai înregistrat în cadrul stagiului de la Marbella o înfrângere, 1-2 cu Celtic Glasgow, şi o remiză, 1-1 cu FC Basel.

OVIDIU PETRE A SEMNAT CU ACS POLI TIMIŞOARA

Mijlocaşul Ovidiu Petre, în vârstă de 30 de ani, a semnat, ieri, un acord pentru o perioadă de doi ani şi jumătate cu gruparea ACS Poli Timişoara, din Liga a II-a la fotbal, informează site-ul oficial al clubului bănăţean. Ovidiu Petre a mai evoluat de-a lungul carierei sale la echipele FC Naţional Bucureşti, Galatasaray Istanbul, Politehnica Timişoara, Steaua Bucureşti, Al-Nassr şi Modena. ACS Poli Timişoara a plecat ieri dimineată spre Antalya, până pe 8 februarie, într-un cantonament unde va disputa şapte jocuri de pregătire. Lotul echipei ACS Poli Timişoara este compus din următorii jucători: Kirev, Coca, Gherasim (portari), Nohai, Petrovici, Marovici, Miculescu, Redjepi, Seroni, Bocsan, Todorov (fundaşi), Nanu, Petre, Trandu, Bălace, Goge, Poparadu, Dobricean, Bărbuţ, Artean (mijlocaşi), Szekely, Dina, Boldea, Boştină, Enciu (atacanţi).

DINAMO, RAPID ŞI OŢELUL, LA MARBELLA CUP 2013

Formaţiile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Oţelul Galaţi vor participa, în perioada 31 ianuarie - 17 februarie, la turneul amical Marbella Cup 2013, la care s-au mai înscris şi echipele Lech Poznan, Ludogoreţ Razgrad, Atletico Paranaense, Dinamo Kiev şi Torpedo Kutaisi, informează www.fcdinamo.ro. Programul echipei Dinamo în cantonamentul din Spania, cu menţiunea că partidele din 7 şi 10 februarie vor fi stabilite după rezultatele din primele jocuri din cadrul turneului “Marbella Cup 2013” - 4 februarie: Dinamo - Lech Poznan (Polonia); 7 februarie: Dinamo - adversar nestabilit; 10 februarie: Dinamo - adversar nestabilit; 12 februarie: Dinamo - Atletico Paranaense; 14 februarie: Dinamo - Legia Varşovia (Polonia); 16 februarie: Dinamo - Dinamo Kiev (Ucraina).

STADIONUL MUNICIPAL DIN BISTRIŢA VA PURTA NUMELE LUI JEAN PĂDUREANU

Adunarea Generală a clubului Gloria Bistriţa a decis, ieri, ca Stadionul Municipal Gloria să poarte numele lui Jean Pădureanu, propunerea fiind făcută de preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan. Membrii Adunării Generale au votat în unanimitate propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean, care i-a înmânat lui Jean Pădureanu o plachetă în semn de apreciere a activităţii sale de 50 de ani în fruntea grupării ardelene. Adunarea Generală a aprobat decizia ca Jean Pădureanu să devină preşedinte de onoare al clubului Gloria, conducerea executivă fiind preluată de Alexandru Hatfaludi, fostul director general. Şedinţa Adunării Generale a fost condusă de administratorul judiciar Vasile Urs, clubul Gloria Bistriţa fiind în insolvenţă.

MULŢESCU VA ANTRENA PE GAZ METAN MEDIAŞ

Preşedintele clubului Gaz Metan Mediaş, Ioan Horoba, a declarat, ieri, că antrenorul Gheorghe Mulţescu va semna un contract valabil pe un sezon şi jumătate cu gruparea ardeleană. Muţescu va fi prezentat, astăzi, într-o conferinţă de presă, în noua sa funcţie. „Gigi Mulţescu nu a semnat încă, dar contractul este ca şi semnat. El va avea un contract pe un an şi jumătate, iar obiectivul este acelaşi ca cel de la începutul campionatului, clasarea pe locul şapte. Mulţescu va fi prezentat mâine (n.r. - miercuri)”, a spus Horoba. Mulţescu a mai antrenat în carieră pe Dinamo Bucureşti, Dacia Unirea Brăila, Samsunspor, Kayserispor, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studenţesc Bucureşti, Astra Ploieşti, Gaziantepspor, Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, FC Braşov, Universitatea Cluj, FC Vaslui, Progresul Bucureşti şi Ceahlăul Piatra Neamţ. La Mediaş, Mulţescu îi succede lui Cristi Pustai, care a decis să preia formaţia Pandurii Tg. Jiu.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

Cote d’Ivoire este prima mare favorită care confirmă la cea de-a 29-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, impunându-se, cu 2-1 (Yaya Toure 8, Gervinho 88 / Jonathan Ayite 45+2), în faţa unei echipe destul de puternice - Togo. Ivorienii au fost clar mai buni Yaya Toure şi Gervinho confinţind o victorie meritată pentru marea favorită la victoria finală. Luni seară, Nigeria a “reuşit” performanţa să primească golul egalizator cu trei secunde înainte de finalul prelungirilor! Rezultate din prima etapă a CAN - Grupa C: Nigeria - Burkina Faso 1-1; Grupa D: Cote d’Ivoire - Togo 2-1. Astăzi se dispută primele partide din etapa a doua, ambele în Grupa A: Africa de Sud - Angola şi Maroc - I-le Capului Verde.

PUYOL A SEMNAT PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU BARCELONA

Fundaşul şi căpitanul echipei FC Barcelona, Carles Puyol, a semnat prelungirea contractului cu gruparea catalană până în 2016, a anunţat clubul spaniol pe site-ul oficial. Actualul contract al lui Puyol expira pe 30 iunie 2013. Puyol a semnat noul contract, care a fost anunţat la 18 decembrie, în prezenţa preşedintelui Sandro Rosell, a vicepreşedintelui Josep Maria Bartomeu şi a directorului sportiv Andoni Zubizarreta. În vârstă de 34 de ani, Puyol a evoluat întreaga carieră la FC Barcelona, fiind căpitanul echipei din 2004.

DOLIU ÎN FOTBALUL ITALIAN

Preşedintele clubului Sampdoria Genova, Riccardo Garrone, a decedat, luni seară, cu două zile înainte de a împlini 77 de ani. Garrone a achiziţionat clubul în 2002, iar cea mai mare performanţă a fost înregistrată în sezonul 2009-2010, atunci când Sampdoria a terminat pe locul patru în campionat şi a participat în preliminariile Ligii Campionilor. Riccardo Garrone a deţinut funcţiile de preşedinte onorific şi administrator delegat al companiei Erg, fondată de tatăl său Edoardo şi care a fost mulţi ani sponsorul principal al formaţiei Sampdoria Genova.

GREVĂ A JUCĂTORILOR ÎN CAMPIONATUL DIN CHILE

Sindicatul jucătorilor din Chile (Sifup) a anunţat lansarea unei greve a tuturor fotbaliştilor profesionişti, care pune în pericol începerea campionatului, prevăzută pentru sfârşitul săptămânii. „Sifup a decis, după ce s-a consultat cu toate cluburile din prima ligă, să nu înceapă sezonul 2013”, se arată într-un comunicat al Sindicatului jucătorilor din Chile. Fotbaliştii protestează pentru restanţele salariale pe care le au unele cluburi din prima şi a doua divizie şi pentru reducerea numărului de la şapte la cinci jucători pe banca de rezerve.

HANNOVER S-A PĂCĂLIT CU BRAZILIANUL FRANCA

Antrenorul echipei germane Hannover ‘96, Mirko Slomka, a descoperit că noul său transfer, mijlocaşul brazilian Franca, măsoară cu 9 cm mai puţin şi nu are 1,90 m aşa cum se anunţase. Franca, în vârstă de 21 de ani, a fost anunţat ca un jucător atletic, iar Slomka, care are 1,87 m, a constatat la prima lor întâlnire că este mult mai înalt ca fotbalistul brazilian, iar măsurătoarea a confirmat diferenţa. „Am fost surprins. Îl voiam doar pentru erau caracteristicile fizice”, a subliniat antrenorul. Greşeala pare să provină de la directorul sportiv al clubului german, Jorg Schmadtke, care declarase că „Franca are 1,90 m şi 88 kg şi pasiune în joc”. Franca, venit de la Coritiba (Brazilia), este al treilea jucător transferat la Hannover, după Johan Djourou, împrumutat de Arsenal, şi Andre Hoffmann, venit de la Duisburg.

KAKA AR FI PREA COSTISITOR PENTRU MILAN

Administratorul delegat al clubului AC Milan, Adriano Galliani, a declarat că gruparea italiană se retrage din tratativele cu Real Madrid pentru achiziţionarea mijlocaşului brazilian Kaka. „Există multe complicaţii, tratativele au fost oprite. Kaka a făcut tot posibilul, a renunţat la o parte din bani, dar sunt probleme fiscale insurmontabile. Milan se retrage din tratativele cu Real Madrid pentru Kaka”, a spus Galliani. Agenţii mijlocaşului, Gaetano şi Dario Paolillo, s-au întâlnit săptămâna trecută cu oficialii lui AC Milan şi au discutat despre revenirea brazilianului sub formă de împrumut la formaţia italiană. Aceştia i-au transmis lui Galliani că Ricardo Kaka vrea să revină la formaţia italiană şi este dispus să accepte un salariu mai mic decât la Real Madrid. Ricardo Izecson dos Santos Leite Kaka, în vârstă de 30 de ani, a mai jucat la AC Milan în perioada 2003-2009.

NEWCASTLE L-A TRANSFERAT PE CĂPITANUL LUI MONTPELLIER

Fundaşul şi căpitanul echipei Montpellier, Mapou Yanga-Mbiwa, va juca din această iarnă la formaţia Newcastle United. Internaţionalul francez în vârstă de 23 de ani va semna un contract pe trei ani şi jumătate, iar Newcastle va plăti opt milioane de euro pentru transferul său. Yanga-Mbiwa este un produs al clubului Montpellier, alături de care a câştigat titlul de campion al Franţei în sezonul trecut. Newcastle United, ocupanta locului 16 în Premier League, mai are trei jucători francezi în lot: Yohan Cabaye, Hatem Ben Arfa şi Mathieu Debuchy.

FRAŢII NIKO ŞI ROBERT KOVAC VOR ANTRENA ECHIPA DE TINERET A CROAŢIEI

Federaţia Croată de Fotbal (HNS) i-a numit pe fraţii Niko şi Robert Kovac în funcţia de selecţioneri ai naţionalei de tineret, în locul lui Ivan Susak. „Este un moment important pentru federaţie. Sunt doi foşti jucători ai naţionalei şi sunt consideraţi nişte exemple pentru tinerii fotbalişti. Sper că se vor ridica la aşteptările noastre”, a declarat Davor Suker, preşedintele HNS. Niko Kovac a fost jucător la echipele Hamburger SV, Bayer Leverkusen şi Bayern Munchen, iar Robert Kovac a evoluat în cariera sa, printre altele, la Bayern Munchen, Juventus Torino şi Borussia Dortmund, fiind selecţionat de 84 de ori în naţionala Croaţiei.

RAUL, DORIT DE FC TOKYO

Echipa japoneză de primă divizie FC Tokyo studiază posibilitatea de a-l achiziţiona pe atacantul spaniol Raul Gonzalez, fostul căpitan al lui Real Madrid, care în prezent evoluează în campionatul de fotbal al Qatarului, la formaţia Al-Sadd. Cotidianul japonez Nikkan Sports, care a difuzat această informaţie, susţine că responsabilii clubului din J-league s-au interesat deja de salariul lui Raul, precum şi de valoarea transferului jucătorului, care mai are şase luni de contract cu Al-Sadd. Chiar dacă perioada de transferuri din Japonia se încheie în luna martie, intenţia conducătorilor lui FC Tokyo este a obţine semnătura lui Raul înainte de 2 martie, când va debuta noua ediţie a campionatului nipon. Gruparea din capitala Japoniei speră să finalizeze transferul luna viitoare, pentru ca atacantul spaniol să poată participa la stagiul de pregătire pe care FC Tokyo îl va efectua în provincia Miyazaki (sudul Japoniei), între 12 şi 19 februarie. Fondată în anul 1935 ca echipă corporativă a Tokyo Gas, cea mai mare societate de gaze naturale din Japonia, FC Tokyo nu a reuşit să evolueze pe prima scenă a fotbalului nipon până în 1991.