LIGA 1 LA FOTBAL, LOCUL 14 ÎN CLASAMENTUL MONDIAL DIN 2012

Liga 1 la fotbal ocupă locul 14, cu 657 de puncte, în clasamentul celor mai puternice campionate din lume în 2012, întocmit şi publicat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Cel mai puternic campionat este cel al Spaniei, urmat de cele din Brazilia şi Germania. Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următoarele campionate: 1. Spania 1.283p, 2. Brazilia 1.057p, 3. Germania 1.037p, 4. Italia 1.034p, 5. Anglia 1.007p, 6. Argentina 919p, 7. Franţa 880p, 8. Olanda 738p, 9. Paraguay 712,5p, 10. Chile 711,5p.

AMÂNARE ÎN CAZUL JUCĂTORILOR RAPIDIŞTI

Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor, întrunită ieri, a amânat pentru vineri pronunţarea în cazul memoriilor depuse de nouă jucători ai echipei Rapid care solicită plata restanţelor salariale şi rezilierea contractelor cu gruparea giuleşteană aflată în procedură de insolvenţă din 7 decembrie. Fotbaliştii Daniel Oros, Ovidiu Burcă, Ionuţ Voicu şi Alexandru Ioniţă au cerut doar plata salariilor restante, în timp ce Rui Duarte, Ovidiu Herea, Mihai Roman, Ştefan Grigorie şi Nicolae Grigore au solicitat şi încetarea raporturilor contractuale. FC Rapid Bucureţti se confruntă cu mari probleme financiare, jucătorii şi angajaţii clubului fiind neplătiţi de mai multe luni. De asemenea, FC Rapid are datorii şi faţă de alte societăţi. Pe 7 decembrie, Tribunalul Bucureşti a admis cererea SC FC Rapid SA şi a deschis procedura de insolvenţă a clubului condus de George Copos.

MOURINHO, CEL MAI BUN ANTRENOR DE CLUB DIN LUME ÎN 2012

Tehnicianul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a fost desemnat, ieri, cel mai bun antrenor de club din lume în 2012, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Mourinho i-a devansat pe italianul Roberto Di Matteo (ex Chelsea Londra) şi pe argentinianul Diego Simeone (Atletico Madrid). Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii tehnicieni: 1. Jose Mourinho (Real Madrid) 101p, 2. Roberto Di Matteo (ex Chelsea Londra) 99p, 3. Diego Simeone (Atletico Madrid) 97p, 4. Josep Guardiola (ex FC Barcelona) 82p, 5. Adenor Leonardo Bacchi “Tite” (Corinthians) 61p, 6. Jupp Heynckes (Bayern Munchen) 40p, 7. Alex Ferguson (Manchester United) 27p, 8. Jurgen Klopp (Borussia Dortmund) 15p, 9. Marcelo Bielsa (Athletic Bilbao) 12p, 10. Roberto Mancini (Manchester City) 11p.

VILANOVA ABSENTEAZĂ ÎN CUPA SPANIEI

Antrenorul echipei FC Barcelona, Tito Vilanova, revenit pe banca tehnică, duminică, la partida cu Espanyol Barcelona, va absenta din nou la meciul din Cupa Spaniei cu formaţia de ligă secundă Cordoba, a anunţat, ieri, secundul Jordi Roura. „Joi (n.r. - azi), Tito nu va sta pe bancă. El trebuie să plece după un aviz medical şi nu va sta pe bancă”, a declarat Roura. Conform presei spaniole, Vilanova ar urma să plece la New York pentru a obţine un aviz medical. În vârstă de 44 de ani, Tito Vilanova a fost operat, pe 20 decembrie 2012, la spitalul Vall d’Hebron din Barcelona, după ce i-a fost detectat un ganglion la doi centimetri de locul în care i-a fost extirpată o tumoare, în 2011. În această seară, de la ora 22.30, FC Barcelona întâlneşte echipa Cordoba, în Cupa Spaniei. În tur, Barca s-a impus cu 2-0.

ALAIN GIRESSE, NOUL SELECŢIONER AL SENEGALULUI

Francezul Alain Giresse a fost numit în funcţia de selecţioner al Senegalului, a anunţat, ieri, Federaţia Senegaleză de Fotbal (FSF). Giresse, ales dintre cinci candidaţi, a semnat un contract pe doi ani, conform preşedintelui FSF, Augustin Senghor, citat de Agenţia de Presă Senegaleză (APS). Giresse îl înlocuieşte pe senegalezul Joseph Koto, numit în iunie şi demis în octombrie, după ratarea calificării la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) 2013. Pe lângă Giresse, pe lista celor cinci candidaţi s-au mai aflat senegalezul Aliou Cisse, francezul Jacques Santini, germanul Volker Finke şi suedezul Sven-Goran Eriksson.

FABRI GONZALEZ, ANTRENOR LA PANATHINAIKOS ATENA

Tehnicianul spaniol Fabri Gonzalez a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Panathinaikos Atena, însă gruparea elenă nu a precizat durata contractului. În vârstă de 57 de ani, Gonzalez îl va înlocui pe argentinianul Juan Ramon Rocha, care a asigurat timp de o lună interimatul după demiterea portughezului Jesualdo Ferreira. Tehnicianul spaniol a reuşit promovarea formaţiei Granada din liga a treia în Primera Division şi a mai pregătit formaţia Racing Santander. Panathinaikos Atena, care traversează o criză financiară, are unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie aflându-se pe locul 9 în clasament, cu 20 de puncte, după disputarea a 16 etape. Pe de altă parte, clubul elen a anunţat încetarea contractului cu fundaşul francez Jean-Alain Boumsong, venit la Panathinaikos în vara anului 2010.

FC PORTO L-A ACHIZIŢIONAT PE IZMAILOV

Marat Izmailov, atacantul rus al echipei Sporting Lisabona, a semnat un contract până în vara anului 2015 cu formaţia FC Porto, în schimbul său fiind cedat fundaşul Miguel Lopes, au anunţat cele două cluburi portugheze. Lopes, în vârstă de 26 de ani, evolua la FC Porto din 2009 şi a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate cu Sporting Lisabona. Izmailov, în vârstă de 30 de ani, a fost achiziţionat de Sporting Lisabona în vara anului 2007 de la Lokomotiv Moscova. FC Porto se află pe poziţia secundă în campionatul Portugaliei, în timp ce Sporting Lisabona ocupă locul 12.

SUBOTIC VA FI INDISPONIBIL ŞASE SĂPTĂMÂNI

Neven Subotic, fundaşul formaţiei Borussia Dortmund, va fi indisponibil şase săptămâni şi astfel va rata meciul tur cu Şahtior Doneţk, din optimile Ligii Campionilor, programat pe 13 februarie. Jucătorul sârb în vârstă de 24 de ani s-a accidentat la pulpă la un antrenament din cadrul cantonamentului din Spania. De asemenea, prezenţa lui este incertă şi în meciul retur cu Şahtior, pe 5 martie.