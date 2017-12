LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul acestei săptămâni sunt programate meciurile etapei a 11-a din Liga a II-a la fotbal - Seria 1: sâmbătă, ora 11.00: Chindia Tîrgovişte - FC Farul Constanţa (în direct la Dolce Sport 2), CSM Unirea Slobozia - Dunărea Galaţi, ACS Buftea - Dinamo II Bucureşti, Sportul Studenţesc Bucureşti - Delta Tulcea; duminică, ora 11.00: Săgeata Năvodari - FC Botoşani (în direct la Dolce Sport 2); ora 13.00: CF Brăila - Rapid CFR Suceava (în direct la Dolce Sport 2). CS Otopeni stă. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 21p (golaveraj: 20-5), 2. CS Otopeni 17p (14-10), 3. Delta Tulcea 16p (16-10), 4. SĂGEATA NĂVODARI 15p (17-10), 5. FC Botoşani 15p (12-8), 6. Rapid CFR Suceava 10p (9-11), 7. CF Brăila 10p (12-19), 8. Chindia Tîrgovişte 9p (9-9), 9. Unirea Slobozia 9p (11-12), 10. Galaţi 8p (8-11), 11. ACS Buftea 8p (10-16), 12. FC FARUL CONSTANŢA 6p (7-14), 13. Dinamo II Bucureşti 3p (6-15). Seria a II-a, sâmbătă, ora 11.00: Voinţa Sibiu - FC Bihor Oradea, CSM Rm. Vîlcea - Unirea Alba Iulia, Luceafărul Oradea - Corona Braşov, Damila Măciuca - FC Olt; ora 13.00: FCM Tg. Mureş - ACS Poli Timişoara (în direct la Dolce Sport 2); ora 19.00: FC Argeş Piteşti - CS Mioveni. FC Maramureş şi UTA stau. Clasament: 1. CS Corona Braşov 23p, 2. ACS Poli Timişoara 17p (16-7), 3. Damila Măciuca 17p (13-10), 4. UTA 16p (12-6), 5. FCM Tg. Mureş 16p (13-9).

LIGA A III-A LA FOTBAL, ETAPA A 10-A

Vineri s-a disputat etapa a 10-a din Liga a III-a la fotbal. Iată rezultatele celor cinci meciuri din Seria a 2-a: CSM Rm. Sărat - Eolica Baia 2-1 (Burlacu 10, I. Vişan 70 - Boritz 35); Sportul Studenţesc II Bucureşti - CSM Focşani 0-3; Gloria Buzău - Juventus Bucureşti 1-0; Metaloglobus Bucureşti - ACS Titu 2-1; Rapid Feteşti - Victoria Chirnogi 1-1. Rapid II Bucureşti a stat. Meciul Viitorul Axintele - Dunărea Călăraşi se joacă sâmbătă, de la ora 14.00. Clasament: 1. Axintele 22p/9j (golaveraj 24-4); 2. Rm. Sărat 20p (19-12); 3. Rapid II 17p/9j (21-11); ... 9. Baia 10p/9j (14-18).

STEAUA A URCAT PE LOCUL 36 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa Steaua Bucureşti a urcat 22 de poziţii şi ocupă locul 36, cu 172,5 puncte, în clasamentul pe luna octombrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă română din clasament este CFR Cluj, care ocupă locul 63, în coborâre de pe 53, cu 146p. Rapid Bucureşti a coborât 33 de locuri şi se află pe poziţia 109, cu 116,5p. FC Vaslui a înregistrat o coborâre de pe 82 pe 114, cu 114p. Echipa Dinamo Bucureşti a căzut de pe locul 166 pe 194, cu 88,5p. În clasamentul IFFHS pe octombrie nu mai figurează alte echipe din România. Adversarele formaţiei CFR Cluj din Grupa H a Ligii Campionilor ocupă următoarele poziţii: Manchester United - 24, Sporting Braga - 79, Galatasaray Istanbul - 154. Adversarele Stelei în Grupa E din UEFA Europa League se află pe următoarele locuri: FC Copenhaga - 48, Molde FK - 114, VfB Stuttgart - 127.

CFR A “SCĂPAT” DE ELMANDER

Atacantul suedez al echipei Galatasaray Istanbul, Johan Elmander, va absenta şase săptămâni de pe teren în urma unei accidentări la coapsa dreaptă suferită în meciul cu CFR Cluj din Liga Campionilor. Elmander, în vârstă de 31 de ani, va rata cu siguranţa partida retur cu CFR Cluj, din etapa a 4-a a Grupei H din Liga Campionilor, care va avea loc pe 7 noiembrie, în România. Internaţionalul suedez a marcat trei goluri în şase partide jucate în acest sezon în campionatul Turciei.

MESSI, TATĂ PENTRU PRIMA OARĂ

Internaţionalul argentinian Lionel Messi a devenit tată pentru prima oară, după ce iubita sa Antonella a născut un băieţel la spitalul USP Sexeus din Barcelona. Băieţeul va purta numele Thiago. „Astăzi (n.r. - vineri) sunt cel mai fericit bărbat din lume. Fiul meu s-a născut şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest dar! Mulţumesc familiei pentru sprijin! Vă îmbrăţişez pe toţi”, a scrie Messi pe Facebook. Messi a fost învoit, vineri, de la antrenamentul echipei FC Barcelona, pentru a fi alături de Antonella la spital. Conform presei, Messi va fi cel care va decide dacă va juca sâmbătă în meciul cu Celta Vigo, din campionatul Spaniei.

XAVI DONEAZĂ 25.000 DE EURO

Jucătorul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a decis să doneze suma primită pentru Premiul Principele de Asturia, adică 25.000 de euro, unui program pentru combaterea sărăciei infantile în oraşul său natal Terrassa. Fotbalistul spaniol este din acest an ambasador al programului Obra Social La Caixa, iar suma oferită va fi folosită pentru a sprijini copiii care riscă excluderea socială, urmând să fie înfiinţat un centru educativ la Terrassa. Xavi Hernandez a primit Premiul Principele Asturia pentru Sport, alături de căpitanul formaţiei Real Madrid, Iker Casillas.

NEYMAR ŞTIE FINALIŞTII PENTRU BALONUL DE AUR

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo şi Andres Iniesta vor fi cei trei finalişti pentru Balonul de Aur, a declarat, vineri, atacantul brazilian Neymar. „Pentru mine anul 2012 a fost mai bun ca 2011. Am marcat multe goluri, dar nu mă văd făcând parte din cei trei finalişti. Pentru mine, cei mai buni sunt Iniesta (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) şi Lionel Messi (FC Barcelona), care este numărul 1”, a declarat Neymar. În vârstă de 20 de ani, Neymar se numără printre cei 23 de jucători nominalizaţi pentru Balonul de Aur, lista fiind dezvăluită, luni, de FIFA şi France Football. Neymar este singurul nominalizat care nu a jucat în Europa.

BARCELONA, PENTRU A 50-A OARĂ LIDER IFFHS

Echipa spaniolă FC Barcelona se menţine pe primul loc, cu 349 de puncte, în clasamentul mondial pe luna octombrie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind urmată de Atletico Madrid (290 puncte) şi de Universidad de Chile (289,5p). În ierarhia pe luna octombrie, poziţia a patra este ocupată de echipa argentiniană Boca Juniors, cu 276p, iar pe locul 5 se află formaţia spaniolă Real Madrid, cu 271p. Chelsea Londra (Anglia) este ocupanta locului 6, cu 256p, urmată de Bayern Munchen (Germania, 253p), Corinthians (Brazilia, 238p) şi Athletic Bilbao (Spania, 222p). Pe poziţia a zecea se află formaţia olandeză Twente Enschede, cu 216p. Echipa lunii octombrie a fost desemnată formaţia engleză Manchester United.

VAN PERSIE A REFUZAT PESTE 14 MILIOANE DE LIRE STERLINE

Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat că Robin Van Persie, fostul său jucător, a refuzat în vară o ofertă de aproximativ 300.000 de lire sterline pe săptămână de la Manchester City, înainte de a semna un contract cu Manchester United. Wenger le-a cerut fanilor grupării londoneze să îl trateze pe fostul căpitan cu căldură, la meciul de sâmbătă, de pe stadionul Old Trafford, din campionatul Angliei. „Este adevărat că gruparea Manchester City era interesată de el şi că el a ales să plece la United. Nu este tocmai ce mi-am dorit. Sper că va fi abordat de fani cu respect, pentru că el a jucat la această echipă opt ani. Nu sunt suprins de faptul că se descurcă atât de bine la Manchester United. La Manchester are fotbalişti buni în jurul său şi Robin este foarte inteligent pe teren. Unul dintre aspectele meseriei mele este să am o influenţă pozitivă asupra fotbaliştilor. Când reuşesc asta sunt întotdeauna satisfăcut. Cred că influenţa mea asupra lui Robin nu a fost una prea rea”, a precizat tehnicianul.

100.000 DE EURO PENTRU O LOJĂ

Rafael van der Vaart, internaţionalul olandez al formaţiei Hamburger SV, a cumpărat o lojă la stadionul echipei sale, plătind pentru aceasta suma de 100.000 de euro, informează cotidianul Bild. „Sunt vizitat frecvent de familie, prieteni şi cunoştinţe. Având în vedere că stadionul nostru este de cele mai multe ori plin, va fi întotdeauna loc pentru invitaţii mei în lojă”, a explicat fotbalistul în vârstă de 29 de ani. Conform Bild, loja achiziţionată de olandez are zece locuri. Van der Vaart a înscris patru goluri în acest sezon în Bundesliga, el fiind transferat în vară de la Tottenham, în schimbul sumei de 13 milioane de euro.

DROGBA, CEL MAI BUN JUCĂTOR DIN ISTORIA CLUBULUI CHELSEA

Atacantul ivorian Didier Drogba a fost desemnat cel mai bun jucător din istoria clubului englez de fotbal Chelsea, în cadrul unui sondaj publicat în ediţia cu numărul 100 a revistei oficiale a grupării londoneze. Drogba a primit cele mai multe voturi din partea celor 20.000 de suporteri ai echipei de pe Stamford Bridge care au participat la anchetă, devansându-i pe Frank Lampard, Gianfranco Zola şi John Terry. În vârstă de 34 ani, Didier Drogba a jucat timp de opt sezoane pentru Chelsea Londra, înscriind 157 de goluri în 341 de meciuri disputate. El a cucerit cu clubul londonez 3 titluri de campion în Premier League, 4 Cupe ale Angliei, 2 Cupe ale Ligii şi 2 Supercupe (Community Shield), precum şi cel mai important trofeu din fotbalul european, Liga Campionilor, pe care l-a obţinut în luna mai a acestui an, înainte de plecarea sa în China, la Shanghai Shenhua.

JUVENTUS, APROAPE DE UN RECORD MONDIAL

Juventus Torino a învins-o cu noroc pe Bologna, scor 2-1 în etapa intermediară din Serie A, şi a ajuns la 9 victorii în 10 partide jucate în acest sezon din Serie A. Campioana Italiei a bifat şi un egal în campionat, în deplasarea de la Fiorentina (0-0). Cu rezultatul de miercuri, Bătrâna Doamnă a egalat un record impresionant realizat de Arsenal Londra în Premier League - 49 de meciuri de campionat consecutive fără înfrângere! Pe primul loc la acest capitol se află AC Milan, care a reuşit nu piardă în 58 de partide consecutive. Aşadar, Juventus mai are nevoie de încă 10 etape impecabile pentru a deveni cea mai greu de învins echipă din istoria fotbalului. Statisticile au luat în considerare doar primele 5 campionate ale Europei: Spania, Franţa, Italia, Anglia şi Germania.

CEL MAI BOGAT OM DIN LUME VREA SĂ CUMPERE CLUBUL SPANIOL GETAFE

Miliardarul mexican Carlos Slim, considerat cel mai bogat om al planetei, doreşte să cumpere clubul spaniol de fotbal Getafe. Conform site-ului Libertad Digital, reprezentanţii omului de afaceri mexican au iniţiat deja contactele pentru achiziţionarea grupării madrilene, confruntată cu probleme financiare şi al cărei preşedinte, Angel Torres, caută de mai mult timp un investitor. Negocierile ar urma să se finalizeze în zilele următoare, adaugă publicaţia citată, precizând că Slim este „îndrăgostit de fotbalul spaniol şi doreşte să o transforme pe Getafe într-o echipă de top din fotbalul european”. Tranzacţia ar urma să se efectueze prin America Movil, posesoarea drepturilor de transmisie ale meciurilor din campionatul spaniol în Mexic. Slim are o avere evaluată la 69 de miliarde de dolari (54 miliarde euro), iar dacă discuţiile cu reprezentanţii lui Getafe nu se vor încheia cu un acord, mexicanul are şi o altă opţiune, Real Sociedad, echipă la care evoluează compatriotul său Carlos Vela.

PUTIN SE IMPLICĂ ÎN ERADICAREA MECIURILE TRUCATE

Preşedintele rus Vladimir Putin va prezenta în parlament un proiect de lege ce prevede până la şapte ani de închisoare pentru organizarea de meciuri trucate, în perspectiva Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014 şi a Campionatului Mondial de fotbal din 2018, ambele urmând să fie organizate de Rusia. Conform proiectului, încercarea de influenţare a rezultatului unui meci prin oferirea de bani participanţilor sau prin primirea unor sume s-ar pedepsi cu închisoarea de la patru la şapte ani. Proiectul de lege prevede şi amenzi de 7.400 până la 24.600 de euro. Sportivii nu vor putea paria decât pe discipline ce nu au legătură cu a lor, iar casele de pariuri vor fi obligate să solicite paşapoartele câştigătorilor înainte să le dea acestora banii. În fotbalul rus nu au existat cazuri dovedite de meciuri trucate, însă comentatorii consideră această situaţie o urmare a faptului că problemele de acest gen au fost ignorate până acum.