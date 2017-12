PRIMUL AMICAL PENTRU VIITORUL

FC Viitorul Constanţa va disputa, sâmbătă, de la ora 15.00, la baza sportivă Susesi din Belek, primul meci de verificare în cel de-al doilea stagiu de pregătire al acestei ierni. Liderul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal va întâlni liderul la zi al Ligii I, Dinamo Bucureşti. Programul celorlalte meciuri de verificare ale Viitorului în cantonamentul de la Belek - 14 februarie: FC Viitorul - Şerif Tiraspol (Moldova, Liga I); 16 februarie: FC Viitorul - adversar nestabilit; 18 februarie: FC Viitorul - Hobro IK (Danemarca, Liga a II-a).

CALLATIS ŞI-A AMÂNAT DIN NOU PARTIDA DE LA ALBENA CUP

Vremea nefavorabilă a împiedicat din nou echipa Callatis Mangalia să efectueze deplasarea în Bulgaria pentru cea de-a treia partidă de la turneul Albena Cup. Formaţia mangaliotă şi-a reprogramat ultimele partide rămase la acest turneu pentru următoarea săptămână, pe 15 şi 17 februarie. Echipa constănţeană şi-a mai stabilit un meci de verificare, pe 22 februarie, cu liderul Seriei a 2-a din Liga a III-a, Unirea Slobozia. În altă ordine de idei, antrenorul Mugurel Cornăţeanu a declarat că fundaşul nigerian Samson va reveni la echipă după ce s-a aflat în probe la Dinamo II Bucureşti, acesta având contract cu Callatis pentru încă doi ani.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Sâmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Techirghiol, vor avea loc alte două etape din cadrul Campionatului Judeţean de fotbal în sală, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa. Iată programul meciurilor - sâmbătă, etapa a 3-a, ora 12.00: GSIB Mangalia - Sparta Techirghiol juniori; ora 13.00: Unirea Topraisar - City Expres Constanţa; ora 14.00: Sparta 1 Techirghiol - CS Mihail Kogălniceanu; ora 15.00: Gloria Băneasa - Luceafărul Amzacea; ora 16.00: Farul Tuzla - Patronaj Constanţa; ora 17.00: Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sparta 2 Techirghiol; duminică, etapa a 4-a, ora 10.00: Unirea Topraisar - Sparta Techirghiol juniori; ora 11.00: GSIB Mangalia - CS Mihail Kogălniceanu; ora 12.00: Sparta 1 Techirghiol - City Expres Constanţa; ora 13.00: Farul Tuzla - Luceafărul Amzacea; ora 14.00: Gloria Băneasa - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu; ora 15.00: Sparta 2 Techirghiol - Patronaj Constanţa. Ultima etapă din faza grupelor se joacă pe 18 februarie. Semifinalele sunt programate pe 19 februarie, după cum urmează: A1 - B2 (ora 11.00) şi A2 - B1 (ora 12.00). Finala va avea loc în deschiderea finalelor Trofeului Telegraf 2012. Învingătoarea competiţiei va primi dreptul de a se înscrie în Liga a II-a la futsal.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI 2012

Ediţia a 28-a a Cupei Africii pe Naţiuni îşi va disputa finalele în acest weekend, Zambia şi Cote d’Ivoire urmând să lupte pentru trofeu. Prezenţa echipei Cote d’Ivoire în finala mare era de aşteptat, ivorienii urmând să joace a treia finală din istorie, după ce au câştigat în 1992 şi au pierdut în 2006 - interesant este faptul că de fiecare dată după penalty-uri de departajare! Marea surpriză a competiţiei este Zambia, care a eliminate în drumul său pe Senegal şi Ghana, două din marile favorite la finala de duminică. Şi Zambia are două finale jucate pînă acum la CAN, ambele pierdute în 1974 şi 1994. Finala mică şi-o vor disputa Ghana şi Mali, malienii pierzînd toate finalele jucate la CAN de-a lungul timpului - una pentru aur şi trei pentru bronz! Programul partidelor - sâmbătă, ora 21.00: Ghana - Mali; duminică, ora 21.30: Zambia - Cote d’Ivoire.

MUTU A MARCAT, DAR CESENA A PIERDUT

Atacantul român Adrian Mutu a marcat un gol pentru Cesena, dar echipa lui a cedat pe terenul lui Lazio Roma, scor 3-2, într-un meci disputat joi seară, în etapa a 23-a a campionatului italian de fotbal. Cesena a condus cu 2-0 şi a avut un om în plus mai bine de o repriză, dar nu a putut să plece măcar cu un punct! Mutu a fost titular şi a deschis scorul în min. 14, apoi a fost faultat în careu de francezul Konko, fundaşul a fost eliminat, iar Iaquinta a transformat penalty-ul. Debutul reprizei secunde a fost unul de coşmar pentru Cesena, care a încasat rapid trei goluri, semnate de Hernanes (53), Lulic (60) şi Kozak (63). Mutu a fost integralist, primind un cartonaş galben şi ajungând la 7 goluri marcate în acest sezon. Ştefan Radu nu a evoluat pentru Lazio, fiind accidentat.

GIGGS CONTINUĂ LA MANCHESTER UNITED

Fotbalistul galez al echipei Manchester United, Ryan Giggs, în vârstă de 38 de ani, şi-a prelungit cu un sezon contractul cu gruparea din Premier League. „Când am semnat primul meu contract nu m-aş fi gândit niciodată că voi juca la United timp de 22 de ani, dar mă simt bine şi ştiu că mai pot ajuta echipa să câştige trofee”, a declarat Ryan Giggs. Tehnicianul Alex Ferguson îl consideră pe Giggs “un jucător minunat”. În multe privinţe, el singur reprezintă toate echipele pe care le-am antrenat la United. S-a reinventat constant şi s-a adaptat la schimbările de joc, păstrându-şi dorinţa de a învinge. La fiecare meci şi pentru fiecare antrenor este un exemplu” , a afirmat Ferguson. Sezonul viitor va fi pentru Giggs al 22-lea la Manchester United, grupare la care joacă din martie 1991.

PELE ARE BUST LA LIBREVILLE

Legenda fotbalului mondial Edson Arantes do Nascimento ”Pele” a inaugurat joi un bust al său la stadionul Prieteniei din Libreville, arenă care va găzdui duminică finala Cupei Africii pe Naţiuni 2012. Însoţit de preşedintele gabonez Ali Bongo Ondimba, Pele a sărutat bustul cu imaginea sa, în prezenţa aproape a întregului guvern al Gabonului şi a numeroşi reprezentanţi mass-media.

AIMAR ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BENFICA

Mijlocaşul argentinian Pablo Aimar şi-a prelungit cu un an contractul cu gruparea Benfica Lisabona, la care este legitimat din 2008, informează site-ul oficial al clubului lusitan. „Nu a fost greu să ajungem la o înţelegere deoarece ambele părţi aveau deja intenţia de a prelungi acordul cu un an. Este o bucurie în plus în viaţa mea scă mi-am prelungit contractul. Pentru mine este o mare mândrie să fiu aici”, a declarat fotbalistul în vârstă de 32 de ani. Pablo Aimar, care a debutat la clubul argentinian River Plate, a sosit la Benfica în 2008, din Spania, unde a jucat la Real Zaragoza şi la Valencia.

VICEPREŞEDINTELE CLUBULUI SPARTA PRAGA A FOST GĂSIT MORT

Vicepreşedintele clubului Sparta Praga, Lukas Pribyl, în vârstă de 33 de ani, a fost găsit mort în biroul său, joi după-amiază. „Am fost chemaţi după ce a fost găsit un bărbat decedat în clădirea de pe strada Milada Horakova. Medicul legist nu a putut să stabilească imediat cauza decesului. Se va face o autopsie. Anchetăm ce s-a întâmplat, deocamdată nefiind disponibile alte informaţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Praga. Biroul lui Pribyl se află la stadionul actualului lider al campionatului Cehiei, iar conform jurnalului Dnes este posibil ca oficialul să fi decedat din cauza unor probleme respiratorii. Cotidianul Pravo scrie însă că poliţiştii au constatat că Pribyl avea o rană la cap şi contuzii la gât. Fost jurnalist şi fost purtător de cuvânt al clubului Sparta Praga, Lukas Pribyl era considerat mâna dreaptă a preşedintelui grupării, Daniel Kretinsky.