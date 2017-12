VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA HOBART

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Monica Niculescu, cap de serie nr. 4, a câştigat finala probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Begu şi Niculescu au învins în finală perechea Chia-Jung Chuang (Taiwan) şi Marina Erakovici (Noua Zeelandă), cap de serie nr. 3, cu 6-7, 7-6, 10-5, după două ore de joc. Pentru victoria de la Hobart, Begu şi Niculescu vor primi 280 puncte WTA şi 11.000 de dolari.

GOJNEA A ABANDONAT LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea română de tenis Mădălina Gojnea (nr. 186 WTA) a abandonat în turul al treilea al calificărilor pentru tabloul principal al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Gojnea s-a retras din cauza unei accidentări suferite în timpul jocului cu Irena Pavlovic, (nr. 218 WTA), la scorul de 6-1, 2-0 pentru jucătoare născută în Serbia, dar care evoluează pentru Franţa. Primele meciuri de pe tabloul principal s-au disputat în noaptea de duminică spre luni, în luptă intrând şi trei români, constănţeanca Simona Halep, Monica Niculescu şi Victor Hănescu. Sorana Cîrstea, Alexandra Dulgheru, Alexandra Cadanţu şi Irina-Camelia Begu vor evolua în această noapte.

OLARU S-A IMPUS LA INNISBROOK

Perechea formată din Raluca-Ioana Olaru şi Daria Kustova (Belarus), cap de serie nr. 2, a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Innisbrook (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Olaru şi Kustova au învins în finală, cu 6-3, 6-1, cuplul Gioia Barbieri (Italia) / Nadejda Guskova (Rusia). Perechea alcătuită din Patricia Chirea şi Patricia Maria Ţig s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului ITF din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Chirea şi Ţig le-au învins, în semifinale, cu 6-3, 6-1, Alexandra Damaschin şi Diana Marcu, cap de serie nr. 3, şi va juca, în ultima fază a competiţiei, cu perechea rusă Anastasia Frolova / Eugenia Paşkova, cap de serie nr. 4.

NAŢIONALA DE RUGBY ARE UN NOU SELECŢIONER

Antrenorul galez Lynn Howells va conduce staff-ul tehnic al echipei naţionale de rugby a României. În vârstă de 61 ani, Howells va coordona pregătirea naţionalei în returul Cupei Europene a Naţiunilor, urmând a fi evaluat după aceste meciuri. Staff-ul tehnic îi mai cuprinde pe Eugen Apjok, Hari Dumitraş şi Marius Tincu şi urmează să fie completat cu un antrenor străin specializat pe apărare. Howells a fost antrenor principal la Cardiff (1998-2001), câştigând Premiership League (1999-2000) şi fiind sfert-finalist în Europa în două rânduri. De asemenea, a fost antrenorul Ţării Galilor la nivel de echipă U21 (1996-1997), A (echipa secundă, 1997-1998) şi antrenor secund al primei selecţionate a Ţării Galilor, responsabil cu înaintarea (1998-2000).

SELECŢIONATA BUCUREŞTIULUI, ÎNVINSĂ ÎN CHALLENGE CUP LA RUGBY

Selecţionata Bucureştiului a pierdut meciul jucat sâmbătă, pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf, contra echipei franceze Stade Francais, scor 34-13 (17-8), în etapa a 5-a a Grupei 1 din Challenge Cup la rugby. Din lotul echipei române, supranumită Bucharest Wolves, au făcut parte şi câţiva jucători de la RCJ Farul Constanţa: Gheară, Apostol, Mitu (toţi titulari) şi Zapan. Mitu a reuşit un eseu în meciul de sâmbătă. Clasamentul grupei arată astfel: 1. Stade Francais 24 de puncte (5 jocuri), 2. Worcester Warriors 15p (4j), 3. Selecţionata Bucureştiului 5p (5j), 4. Parma 0p (4j). Selecţionata Bucureştiului va întâlni în deplasare, în ultima etapă a Grupei 1, programată sâmbăta viitoare, echipa din Parma, iar Stade Francais va juca, pe teren propriu, cu Worchester.

GYENES, LOCUL 17 ÎN CLASAMENTUL GENERAL LA DAKAR 2012

Pilotul român Emanuel Gyenes (KTM) a încheiat pe locul 17 în clasamentul general al clasa moto de la Raliul Dakar 2012, în timp ce Marcel Butuza s-a clasat pe poziţia 43. Gyenes a avut o întârziere de cinci ore, 30 de minute şi 26 de secunde faţă de câştigătorul întrecerii, francezul Cyril Despres (KTM), în timp ce Butuza a venit cu o întârziere de 13 ore, 28 de minute şi 51 de secunde. În ultima etapă a cursei, disputată între localităţile Pisco şi Lima din Peru, Gyenes a sosit pe locul 22, la şapte minute şi 24 de secunde faţă de câştigătorul etapei, norvegianul Pal Anders Ullevalseter, iar Butuza a venit pe poziţia 66, la 14 minute şi 59 de secunde. La clasa moto s-a impus francezul Cyril Despres, care l-a învins pe spaniolul Marc Coma, câştigătorul de anul trecut. La clasa auto victoria i-a revenit francezului Stephane Peterhansel, care l-a devansat pe spaniolul Joan Nani Roma.

NIEMINEN A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA SYDNEY

Tenismanul finlandez Jarkko Nieminen (nr. 77 ATP), a câştigat, duminică, turneul de la Sydney (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 434.250 de dolari. Nieminen l-a învins în finală, cu 6-2, 7-5, după o oră şi 20 de minute, pe francezul Julien Benneteau, poziţia 49 în clasamentul mondial. Nieminen a câştigat al doilea turneu din carieră, după ce s-a impus la Auckland în 2006. El este primul jucător care vine din calificări şi se impune într-un turneu ATP, după performanţa reuşită de rusul Serghei Stahovski la Sankt Petersburg, în 2009.

FERRER ŞI-A PĂSTRAT TITLUL LA AUCKLAND

Tenismanul spaniol David Ferrer (nr. 5 ATP) şi-a păstrat titlul la turneul ATP de la Auckland, după ce l-a dominat pe belgianul Olivier Rochus (nr. 68 ATP), scor 6-3, 6-4, într-o finală perturbată de ploaie. Jucătorii au fost nevoiţi să meargă la vestiare din cauza ploii de două ori în primul set. Spaniolul s-a impus într-o oră şi 34 de minute de joc, reuşind să câştige la Auckland pentru a treia oară, după un prim succes în 2007. La 29 de ani, Ferrer, care a disputat a 26-a finală ATP, a câştigat al 12-lea titlu din carieră.

MUHAMMAD ALI, OMAGIAT LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI

Peste 300 de persoane i-au cântat legendarului boxer Muhammad Ali ”Happy Birthday” (La mulţi ani) la Louisville (Kentucky), oraşul său de origine, demarând festivităţile pentru cea de-a 70-a aniversare a marelui campion cu câteva zile mai devreme. Ali va împlini mâine 70 de ani, însă Centrul cultural care îi poartă numele a deschis sărbătoarea încă de sâmbătă, printr-o cină de gală, în prezenţa sărbătoritului. Fostul campion mondial, slăbit de maladia Parkinson, a participat la eveniment alături de soţia sa, Lonnie, şi i-a salutat pe toţi participanţii la cina de gală care au plătit câte 1.000 de dolari pentru invitaţie, bani ce urmează să fie donaţi în scopuri caritabile. Printre invitaţi s-au aflat fostul antrenor al lui Ali, Angelo Dundee, şi solistul folk american John Mellencamp. Această cină festivă a marcat lansarea de către Centrul cultural Muhammad Ali a unei săptămâni dedicate marelui sportiv - Seven Days for Seven Decades (şapte zile pentru şapte decenii).

VONN A CÂŞTIGAT SUPERG-UL ÎN CORTINA D’AMPEZZO

Schioarea americană Lindsey Vonn (27 de ani) a demonstrat că s-a refăcut complet după problemele stomacale care i-au afectat prestaţiile din ultima vreme şi s-a impus pentru al treilea an la rând în proba de SuperG organizată la Cortina d’Ampezzo (Italia). Vonn, care sâmbătă a terminat pe locul al doilea la coborâre, în urma eroinei locale Daniela Merighetti, este la a treia victorie într-o probă de SuperG din cadrul actualului sezon de Cupă Mondială, după Lake Louise şi Beaver Creek. Duminică, ea a fost urmată de actuala deţinătoare a Cupei Mondiale, Maria Hoefl-Riesch (Germania), la 61 de sutimi, şi de Tina Maze (Slovenia). Victoria lui Lindsey Vonn a fost cea de-a 47-a din carieră, americanca devenind astfel a treia în ierarhia all-time a performerelor Cupei Mondiale de schi alpin, după austrica Anne-Marie Moser-Proll, cu 62 de succese, şi de elveţianca Vreni Schneider (55 de victorii). În coborîrea de sâmbătă, Daniela Merighetti a obţinut prima victorie din carieră în Cupa Mondială, la 30 de ani, fiind urmată de Vonn la 21 de sutimi şi de Hoefl-Riesch la 40 de sutimi.

KOSTELIC A CÂŞTIGAT DIN NOU LA WENGEN

Schiorul croat Ivica Kostelic s-a impus cu autoritate în slalomul special din Cupa Mondială desfăşurat ieri la Wengen (Elveţia), depăşindu-i cu 85 de sutimi pe suedezul Andre Myhrer şi cu 88 de sutimi pe germanul Fritz Dopfer. A fost a doua victorie obţinută de Kostelic săptămâna trecută în staţiunea elveţiană, după combinata de vineri, şi a patra din carieră în slalomul de la Wengen! Sâmbătă, în cursa de coborâre desfăşurată pe Lauberhorn, una dintre cele mai dificile pârtii din lume, cel mai rapid a fost reprezentantul gazdelor, Beat Feuz, urmat la 44 de sutimi de austriacul Hannes Reichelt şi la 49 de sutimi de italianul Christof Innerhofer. În clasamentul general al Cupei Mondiale, Kostelic este al doilea, având cu 30 de puncte mai puţin decât liderul Marcel Hirscher (Austria).