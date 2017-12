“Un atentat grosolan la securitatea naţională este starea socială a populaţiei“ - susţine deputatul independent Dan Mocănescu

În cadrul conferinţei de presă săptămînală, deputatul independent Dan Mocănescu a vorbit despre “subiectul zilei“, aşa cum a numit el propunerea ministrului Apărării Naţionale, Teodor Atanasiu, de retragere a trupelor româneşti din Irak. “Eu am fost întotdeauna pentru retragerea trupelor din Irak şi pentru justificarea prezenţei militare româneşti peste hotarele ţării. Pînă la urmă, din punctul de vedere al obligaţiilor pe care le avem ca membri NATO, în Irak ar trebui să fie trei militari. Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de preşedinte al PNL, a făcut o propunere care se referă la retragerea trupelor româneşti din Irak care sînt angrenate acolo pe baza unui acord cu SUA, iar părerea mea este că reacţiile au fost disproporţionate. S-a vorbit despre un atentat grosolan la securitatea naţională. Un atentat grosolan la securitatea naţională este starea socială a populaţiei României: şase milioane de familii deposedate de orice sursă de venit decentă, şase milioane şi jumătate de pensionari aflaţi la limita existenţei, două sute de mii de români care au plecat în exil, pentru că eu am convingerea că nu se vor mai întoarce decît foarte puţini, şi absenţa totală a unei politici economice coerente“, a declarat Mocănescu. El a luat în calcul şi ipoteza conform căreia la baza propunerii de retragere a trupelor se află o acţiune electorală. “În Spania, socialiştii au cîştigat alegerile peste noapte, retrăgînd trupele din Irak şi din acest motiv este posibil ca propunerea liberalilor să fie interpretată ca o acţiune electorală“, a precizat deputatul. Următorul subiect abordat în cadrul conferinţei a fost cel al infrastructurii învechite, care nu reuşeşte să facă faţă intemperiilor vremii. Mocănescu a precizat că problemele infrastructurii ar trebui să reprezinte o prioritate pentru guvernanţi. În final, Mocănescu a vorbit despre un alt “atentat grosolan la securitatea naţională“, care este datoria externă uriaşă pe care a acumulat-o ţara nostră, aproape 30 de miliarde de euro. “Nu am înţeles nici pînă astăzi sugestia preşedintelui cu privire la contractarea unui alt credit de 30 de miliarde de euro rambursabil, în condiţiile în care am depăşit cu mult plafonul de 40% pe care trebui să îl ocupe datoria externă în PIB“, a declarat Mocănescu.