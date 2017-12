Un mort şi nouă răniţi într-un teribil accident

Drumul Național 2A a fost, vineri noapte, scena unui accident rutier de coșmar. O persoană a murit arsă de vie și alte nouă au fost rănite, una dintre ele fiind transportată, în stare de comă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Alarma s-a dat în jurul orei 22.30, când apelurile la 112 au început să curgă, anunțând că, pe podul rutier de la Ovidiu, un Logan și un microbuz au intrat în coliziune și că, în urma impactului, mașina a luat foc. Șase ambulanțe, mai multe echipaje de poliție, dar și o autospecială de pompieri au ajuns, în scurt timp, la fața locului. Pompierii au stins imediat flăcările și au făcut o descoperire macabră... în mașină se afla o persoană carbonizată! Oamenii legii au aflat de la martori că şoferul Loganului a fost aruncat din autoturism în urma impactului. „După cercetarea la fața locului am stabilit că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit ca urmare a unei scântei mecanice. Lângă mașină a fost găsit și șoferul, care a fost transportat la spital“, a declarat cpt. George Nicolae, comandantul Detașamentului Constanța Oraș.

IMPACT FRONTAL Polițiștii de la Rutieră au demarat imediat cercetările și, pe baza declarațiilor martorilor și ale șoferului microbuzului, au stabilit și dinamica producerii tragediei rutiere. Autoturismul marca Dacia Logan se deplasa pe DN 2A, dinspre comuna Mihail Kogălniceanu către municipiul Constanța. După sensul giratoriu din zona benzinăriei "Celsy", șoferul a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un microbuz de transport persoane, care circula în banda 2, dinspre Ovidiu către Lumina. În urma impactului, Loganul a ricoșat într-un autocar, după care a luat foc. „Am observat că vine un Logan pe contrasens, cu viteză foarte mare, peste 140 km/h cred că avea. Am făcut tot posibilul să-l evit, dar nu am avut nicio șansă. Nu am avut ce face...“, a declarat șoferul microbuzului, Marian Nichita. Martorii accidentului spun că șoferul Loganului circula cu viteză. „Făceam autostopul în zona "Celsy" și l-am văzut că intră în sensul giratoriu cu o viteză foarte mare. Nici nu am apucat să mă întorc. Am auzit bubuitura și am văzut că mașina a luat foc“, a declarat un martor. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Șoferul Loganului se afla în comă. Circulația în zonă a fost blocată timp de câteva ore, iar oamenii legii au deviat traficul rutier.

CLIPE DE GROAZĂ Pasagerii din microbuz erau șocați. „Eu stăteam în picioare și mă îndreptam spre spatele microbuzului ca să mă așez pe scaun. Vorbeam la telefon și nu am realizat prea bine ce s-a întâmplat. Lumea a început să țipe că mașina o să explodeze! Geamul din dreapta s-a spart și am sărit toți din microbuz, pe geam. Ca să ne salvăm, ne-am îndreptat spre pod... A fost, oricum, ceva ciudat. Eram în stație, au trecut două microbuze și nu m-am urcat în ele... Parcă l-am așteptat pe ăsta...“, a declarat, pentru „Telegraf”, o pasageră din microbuz, Anamaria Lupu.

În galeria foto a acestui material pot fi vizionate imaginile surprinse de un martor, în care Loganul s-a transformat într-o torţă, imediat după producerea accidentului.