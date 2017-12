UNCJR cere Parlamentului să suplimenteze bugetul pentru autorităţile locale

Preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene, reuniţi la Sinaia, şi-au exprimat, vineri, nemulţumirea faţă de proiectul bugetului de stat pe anul 2009, care le va aduce autorităţilor locale în acest an cu două miliarde de euro mai puţin faţă de necesar. Concret, din cele 5,8 miliarde de euro solicitate de autorităţile judeţene pentru acest an, Guvernul a alocat doar 3,8 miliarde pentru toate judeţele. Acesta este şi motivul pentru care membrii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) s-au exprimat, prin vot, împotriva proiectului de buget de stat pentru acest an. „Este o situaţie de o gravitate extraordinară faptul că bugetul de stat pe 2009 este mai mic faţă de cît este nevoie, iar această situaţie va determina prăbuşirea funcţionării normale a judeţelor României şi, implicit, blocarea serviciilor minimale oferite cetăţenilor României, iar ulterior se vor stopa definitiv posibilităţile de a accesa fonduri structurale europene“, a declarat Liviu Dragnea, preşedintele UNCJR. Liderul UNCJR a spus că în cazul în care se aprobă bugetul în varianta propusă, sumele alocate vor asigura doar 34% din necesarul pentru echilibrarea bugetelor locale, ceea ce reprezintă asigurarea funcţionării primăriilor de comună doar pentru semestrul I/2009, doar 27% din necesarul pentru finanţarea reabilitării drumurilor judeţene, ceea ce reprezinta o medie de 10 km/judeţ din obiectivul de 10.000 km şi doar 68% din necesarul cheltuielilor pentru asistenţa socială, coroborat cu restanţele salariale ale asistenţilor maternali şi ale persoanelor cu handicap, ceea ce va conduce la incapacitatea de plată cel tîrziu în luna iunie 2009. „Cum este posibil ca cinci - şase miniştri să hotărască unde se alocă bani pentru drumuri şi alimentări cu apă! Cînd dai cu picătura sau cîte un pumn de grăunţe nu se poate să ai o dezvoltare pe măsură“, a afirmat preşedintele UNCJR. „Solicităm tuturor parlamentarilor să nu înşele încrederea celor care i-au votat în noiembrie 2008 şi să nu adopte legea bugetului de stat pe acest an fără amendamentele propuse de UNCJR. Acest document are şi girul Asociaţiei Comunelor din România“, a mai declarat Dragnea.

Potrivit rezoluţiei adoptate de UNCJR în şedinţa de la Sinaia, preşedinţii de CJ transmit guvernanţilor că administraţia locală nu este Cenuşăreasa administraţiei publice, ci este cea mai apropiată de cetăţean, îi ştie problemele şi are capacitatea umană necesară pentru a le rezolva. UNCJR doreşte ca administraţia locală să fie privită de către nivelul central ca partener egal, cu atribuţii şi responsabilităţi care să aibă asigurat şi suportul financiar necesar. UNCJR va înainta o sesizare la Congresul Puterilor Locale şi Regionale de la Strassbourg, care va fi prezentată în birou de preşedintele Camerei Regiunilor, Ludmila Sfîrloagă. După prezentarea în birou, toţi membrii delegaţi ai României, prezenţi la sesiunea plenară din 2-5 martie, vor cere un proiect de rezoluţie al congresului faţă de situaţia administraţiei publice locale din România, iar în plenul biroului, preşedintele Camerei Regiunilor, Ludmila Sfîrloagă, va cere raport de monitorizare asupra României privind respectarea cartei autonomiei locale în România şi finanţelor publice locale, alocărilor şi resurselor. Unii dintre preşedinţii de Consilii Judeţene s-au plîns de lipsa de dialog dintre Guvern şi autorităţile din teritoriu, iar alţii au afirmat că reducerea fondurilor pentru judeţe va bulversa complet activitatea în ţară. În urma întîlnirii de vineri, UNCJR l-a desemnat pe Liviu Dragnea să intervină pe lîngă Guvern ca să încerce să modifice construcţia bugetului de stat. Preşedinţii de CJ s-au declarat nemulţumiţi şi de faptul că, deşi au fost invitaţi, primul-ministru Emil Boc şi miniştrii Cabinetului său nu au sosit la Sinaia pentru a lua parte la dezbateri şi discuţii. Pe o masă, în mijlocul sălii în care se desfăşoară întîlnirea, au fost aşezate cartoanele pe care este scris numele invitaţilor absenţi, respectiv premierul Emil Boc, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga. În ceea ce priveşte descentralizarea, preşedintele UNCJR îşi menţine în continuare punctul de vedere, şi anume că toate competenţele administrative să meargă pînă la nivelul cel mai apropiat de cetăţean, care este primăria. Potrivit UNCJR, la nivelul consiliului judeţean vor trebui să rămînă numai instituţiile care au nivel judeţean.