Unul dintre medicii răniţi în Apuseni va fi operat

Medicul Sorin Ianceu, de la Spitalul Municipal din Beiuş, rănit în urma accidentului aviatic din Munţii Apuseni, a venit, ieri, la un control medical la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca, de unde a fost externat săptămâna trecută, el acuzând dureri la spate şi la un picior. A ajuns la spital cu o maşină particulară, el spunând, la intrarea în unitatea medicală, că este în recuperare şi că încă are dureri. “Sunt în recuperare, dar mă dor spatele şi piciorul, am venit la control”, a spus Ianceu. Întrebat dacă a fost chemat de medicii clujeni la control, Sorin Ianceu a precizat că este un control prestabilit. Directorul de îngrijiri de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Monica Costin, a declarat că Sorin Ianceu va reveni peste o săptămână, când va fi programat pentru o intervenţie chirurgicală. „I s-a examinat plaga de la picior, care are o evoluţie bună şi necesită în continuare pansament. A fost programat pentru luni, săptămâna viitoare, să revină la un alt control, dată la care se va programa pentru o intervenţie chirurgicală, în vederea închiderii plăgii”, a spus Costin. În urma accidentului aviatic produs în 20 ianuarie în Munţii Apuseni, într-o zonă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa dintre judeţele Cluj şi Alba, şi-au pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion. În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul “Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş.