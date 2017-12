Vacanță de coșmar la New York

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis în ”orașul care nu doarme niciodată” s-a transformat într-un coșmar pentru cel puțin 13 turişti care au fost răniți joi, la New York, după ce autobuzul în care se aflau a intrat într-un copac, în apropiere de Central Park, au anunțat autoritățile locale, citate de ”The Wall Street Journal”. Accidentul a avut loc pe celebrul Fifth Avenue, în apropiere de strada 63 East, a anunțat poliția. Șoferul a declarat anchetatorilor că accidentul a avut loc după ce a fost nevoit să vireze brusc pentru a evita coliziunea cu un taxi. O investigație privind circumstanțele accidentului este încă în curs de desfășurare. Oficialii au declarat pentru ”The New York Post” că persoanele rănite au fost transportate la spitalele locale, în stare stabilă. În urma accidentului, 11 persoane au suferit răni minore, dar alte două au fost rănite mai grav, fără însă ca viața să le fie pusă în pericol, a mai spus poliția.