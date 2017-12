Vaccinurile antigripale reduc riscul de infarct

Un vaccin antigripal are mai multe efecte benefice decât cele pentru care a fost creat, conform unui nou studiu care susţine existenţa unei legături între acest tip de vaccin şi scăderea riscului de producere a unui infarct miocardic. Astfel, persoanele adulte care sunt vaccinate împotriva gripei întâmpină un risc mai redus de a suferi un infarct în cursul următorului an, conform studiului publicat în ultimul număr al revistei “Canadian Medical Association Journal”. “Prin natura acestui studiu nu se poate demonstra această ipoteză în termeni de cauză - efect. Deci, nu demonstrează la nivel absolut că vaccinul antigripal previne infarctul, însă demonstrează că acesta poate fi asociat cu o scădere a gradului de risc de a suferi un infarct”, a comentat doctorul Niro Siriwardena, profesor la University of Lincoln din Marea Britanie şi co-autor al acestui studiu.

Cercetătorii britanici care au realizat acest studiu au comparat datele medicale ale unui număr de 16.000 de pacienţi de peste 40 de ani, aflaţi la primul atac cardiac din viaţă, cu datele medicale de la 62.700 de persoane care nu au suferit niciodată vreun infarct. Ţinând cont şi de alţi factori majori de risc de producere a infarctelor de miocard, precum fumatul, cercetătorii au ajuns la concluzia că banalul vaccin antigripal poate fi asociat cu o reducere cu 19% a riscului de a suferi un infarct.