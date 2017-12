Vicente del Bosque vrea să se retragă din fotbal

Selecţionerul naţionalei Spaniei, Vicente del Bosque, în vârstă de 65 de ani, a anunţat că nu are nicio intenţie să mai rămână pe banca tehnică a primei reprezentative după ce contractul actual îi va expira. Ba mai mult, vrea chiar să se retragă din fotbal! După ce la ultimele două turnee finale (CM 2014 și CE 2016) Spania nu a mai reușit să facă o figură frumoasă, așa cum îşi obişnuise fanii (câștigase CE 2008, CM 2010 și CE 2012!), selecţionerul Vicente del Bosque a anunţat că va renunţa la funcţie după ce îi va expira contractul, scadent la sfârșitul lunii iulie. Reamintim că Spania a fost eliminată încă din faza grupelor de la Campionatul Mondial din Brazilia, iar la EURO 2016 a ieşit din faza optimilor de finală, după 0-2 cu Italia.

„Intenţionez să-mi termin contractul actual, ce expiră la 31 iulie, apoi nu am nicio intenţie să mai continuu ca antrenor al Spaniei. Vreau să părăsesc fotbalul european, dar o voi face discret. Nu am niciun dubiu asupra viitorului meu. Nu voi mai continua meseria de antrenor”, a declarat del Bosque. Antrenorul de 65 de ani a comentat şi posibilele variante de înlocuire a sa. „Preşedintele federaţiei, Angel Maria Villar, are întotdeauna mână bună în ceea ce priveşte alegerea antrenorilor. Acolo sunt nişte oameni foarte educaţi. Nu voi mai continua pe banca tehnică, o să părăsesc fotbalul, dar voi ajuta dacă mi se va cere”, a precizat Vicente del Bosque, care a fost numit ca selecţioner al naţionalei Spaniei în vara anului 2008, atunci când l-a înlocuit pe regretatul Luis Aragones. Del Bosque este singurul antrenor din lume care a câștigat UEFA Champions League (cu Real Madrid, în 2000 și 2002), Campionatul Mondial (în 2010) și Campionatul European (în 2012)!

Conform „Marca“, se așteaptă ca în maximum trei săptămâni Angel Maria Villar să anunțe noul selecționer. Presa iberică notează că printre candidați se numără Joaquin Caparros (60 de ani, fost la Granada, Villarreal, Sevilla, Athletic Bilbao și Levante), Julen Lopetegui (49 de ani, fost la naționala Under-21) și... veteranul Jose Antonio

Citește și:

Del Bosque renunță la naționala Spaniei după EURO 2016