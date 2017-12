Victorie istorică pentru Viitorul în UEFA Champions League

Campioana României, FC Viitorul, a obţinut miercuri seară, pe teren propriu, primul succes european din istoria clubului constănţean. Victoria cu 1-0 din confruntarea cu APOEL Nicosia, din prima manşă a turului al treilea preliminar din UEFA Champions League, oferă speranţe mari jucătorilor pregătiţi de Gheorghe Hagi în duelul pentru prezenţa în play-off-ul Ligii Campionilor, managerul tehnic al Viitorului felicitându-şi elevii la finalul întâlnirii, după ce i-a criticat pentru evoluţia slabă din partida cu CFR Cluj.

„Mi-am dat seama că echipa a făcut un joc fantastic, după prestaţia mai slabă din meciul cu CFR. Am avut ocazii, puteam să marcăm mai multe goluri, dar pentru noi este un rezultat foarte bun. Am câştigat o repriză, vom avea o a doua repriză la ei, şi ştiu că va fi foarte, foarte greu. Să câştigăm şi a doua repriză şi să creăm istorie. Filozofia noastră este să atacăm. Eu am făcut cu dragoste această Academie şi cu orice risc. M-am născut să câştig şi îmi doresc să fiu cel mai bun. În seara aceasta am arătat că merităm să fim campionii României. Patronul Stelei trebuie să înţeleagă acest lucru. Sunt fericit că am jucat mai bine decât Steaua”, a declarat Gheorghe Hagi, care a ţinut să remarce evoluţiile într-un meci de Liga Campionilor ale tinerilor jucători Alexandru Cicâldău şi Dragoş Nedelcu, ambii născuţi în 1997.

Golul reuşit de Cristi Ganea în minutul 75, graţie unei execuţii de senzaţie, l-a făcut pe Gică Hagi să recunoască faptul că în cariera sa nu a marcat un astfel de „eurogol”: „Sunt mândru de el. Nu credeam că poate înscrie astfel”.

Confruntarea disputată pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a atras în tribune un număr foarte mare de spectatori, iar Gică Hagi a ţinut să le mulţumească spectatorilor pentru susţinere şi pentru faptul au venit alături de echipă.

„Nu am fructificat şansele de gol pe care le-am avut. Am întâlnit un adversar pe măsură, care a jucat foarte bine. Este foarte simplu în retur. Trebuie să câştigăm cu doi la zero, chiar şi după prelungiri”, a spus şi tehnicianul oaspeţilor, Mario Been.

