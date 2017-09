Pas cu dreptul pentru F.C. Viitorul în Liga Campionilor

18:49:14 / 27 Iulie 2017

Stadion la Cta ?!!?

NU MULTUMIM ! NOI , CEI DE LA VIITORUL NU VREM SA JUCAM PE STADIONUL FARULUI ! CAND AM VRUT PORCUL DE CONSTANTINESCU SI DROGATUL DE MAZARE , DOI ANTIFOTBAL , AU CERUT SPAGI , ZONA ESTE DE INTEREES IMOBILIAR MAJOR ! NOI NE SIMTIM BINE IN COCHETUL STADION DE LA OVIDIU , AICI AM LUAT CAMPIONATUL SI AICI VOM FACEPERFORMANTA IN CONTINUARE ! AICI , IN CAMP ! E MAI FRUMOS SI MAI CIVILIZAT DECAT IN VECINATATEA TIGANILOR SPURCATI DIN PIATA CHILIEI ! AICI , LA OVIDIU , VIN LA MECI 3-4000 DE SPECTATORI , IN CAMPIONAT , NU SE FUMEAZA , NU SE BEA ALCOOL , NU SE INJURA , VIN FEMEI SI COPII IN SIGURNTA LA MECIURI ! NU NE TREBUIE SIMBOLUL COMUNISMULUI , STADIONUL FACUT PRIN MUNCA VOLUNTARA DE OAMENI OBLIGATI DE COMUNISTI , CONSTRUCTIE LA CARE AM PARTICIPAT SI EU IN TINERETE !... NOUA NE PLACE AICI LA OVIDIU , IN CAMO ! AICI AM LUAT CAMPIONATUL ! AICI O ECHIPA DOBROGEANA A CASTIGAT IN PREMIERA UN MECI DIN CHAMPIONS LEAGUE ! SA FACA FAGADAU ALA DE LA C-TA ECHIPA FARUL COMPETITIVA SIN\ MAI VORBIM 1...