Viitorul întâlneşte revelaţia părţii a doua a sezonului

După ce a întâlnit ultima clasată în etapa trecută din play-out-ul Ligii 1, FC Viitorul Constanţa va înfrunta luni, 6 iulie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, ocupanta locului secund, FC Voluntari, în etapa a 8-a. Liderul din play-out vrea să-şi păstreze avantajul din fruntea clasamentului, astfel că jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi sunt decişi să învingă la Voluntari, chiar dacă formaţia gazdă are o serie foarte bună în ultima perioadă, fiind neînvinsă în acest an. FC Voluntari are patru victorii în ultimele patru etape disputate în sezonul regulat, iar în play-out, a reuşit cinci victorii şi două remize.

Căpitanul formaţiei constănţene, golgheterul Gabriel Iancu, 14 goluri marcate, spune că Viitorul merge la victorie, dar echipa constănţeană este avertizată de seria pozitivă a adversarei: „Va fi un meci foarte dificil. Jucăm cu echipa de pe locul doi în play-out. Ei joacă foarte bine, produc un fotbal frumos. Au câştigat meciurile şi vom vedea, care pe care. Într-adevăr, au o serie bună, repet, fotbal bun, dar noi suntem Viitorul şi vrem să câştigăm fiecare meci. Va fi un meci frumos. Noi mergem să câştigăm cele trei puncte”.

Iar fundaşul golgheter Virgil Ghiţă consideră că Viitorul se poate impune la Voluntari: „Voluntari este o echipă bună, cu un lot foarte bun şi cu jucători tehnici. O să fie un meci greu şi ne ducem acolo foarte motivaţi să luăm cele trei puncte. Normal că vrem să câştigăm. Eu cred că cel mai mult contează să ne facem jocul de echipă foarte bun, să ne impunem cu principiile noastre şi să reuşim să câştigăm. Cine marchează, nu contează. Cred că, de la meci la meci, suntem din ce în ce mai bine”.

„Deplasare dificilă, cu o echipă care este în formă, care câştigă, rezultate foarte bune, un joc foarte bun, consistent şi bun, Mihai (n.r. - Teja) a schimbat toată faţa echipei. O echipă care e foarte bine organizată în teren, stă bine, joacă fotbal. Aşa că trebuie să facem un meci complet, un meci foarte bun, să fim pregătiţi pentru ambele faze. Suntem într-o perioadă bună. Şi ei la fel. Trebuie să găsim soluţii, să fim competitivi şi să facem puncte”, a declarat şi managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.