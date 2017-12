Vinovatul pentru ruperea USL: orgoliul lui Iohannis

18:45:07 / 14 Aprilie 2014

klaus iohannis cu siguranta e mai bun decat udrea

am mai multa incredere in iohanis decat in ponta. cred ca are multe bube ponta . facea pe leul si cu doua vorbe l-a facut basescu soricel. il are la mana cu ceva pe ochelarist. si basescu e plin de bube dar puterea e la el . ii vine si lui timpul.