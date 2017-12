Vînzările consistente de valută ale străinilor au depreciat euro

Moneda naţională s-a apreciat uşor, ieri, faţă de euro, cu 0,07% pînă la 3,1720 lei/euro, ca urmare a vînzărilor mari de valută efectuate de investitorii străini în toate ţările din regiune, susţin dealerii. \"Aprecierea leului are la bază şi o tendinţă regională, pentru că, de dimineaţă pînă la jumătatea zilei, euro s-a depreciat atît faţă de leu, cît şi faţă de zlot, forint şi lira turcească. Dobînzile interbancare din piaţa locală sînt destul de mici, dar vînzările de valută efectuate de nerezidenţi pe piaţa noastră au fost destul de consistente\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. După deschiderea şedinţei valutare locale la cursul de 3,1750-3,1780 lei/euro, moneda naţională s-a apreciat constant pînă la 3,1640-3,1660 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1720 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 23 de lei vechi (0,07%) faţă de euro, de la 3,1743 lei/euro, cît era marţi.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3720 şi 1,3761 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, cotaţia era de 1,3753 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 52 de lei vechi (0,23%) faţă de dolar, de la 2,3001 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3053 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 4,06% pe an faţă de 4,36% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 5,09% pe an, de la 5,32% pe an, cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel scăzut de 4,5-5,5% pe an, ca urmare a lichidităţii sporite din piaţa interbancară.