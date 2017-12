Vînzările de valută au întărit leul

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu peste un ban faţă de euro pînă la 3,2524 lei/euro, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută din piaţa interbancară, însă persistenţa aversiunii la risc a investitorilor limitează conturarea unei tendinţe clare de întărire a monedelor emergente, spun dealerii. \"Chiar dacă monedele emergente şi-ar reveni pentru o perioadă de una-două săptămîni, cred că ar reprezenta doar o temporizare a crizei şi nu este exclus ca, ulterior, să vedem o depreciere şi mai violentă a acestora\", a spus dealerul şef al Emporiki Bank România, Liviu Arnăutu. El a explicat că se aşteaptă la urmări negative ale crizei generate de problemele din piaţa ipotecară americană, pentru că băncile centrale, prin măsurile pe care le iau, nu tratează criza, ci doar o parte din efecte. De aceea, jucătorii financiari sînt nesiguri şi preferă să îşi limiteze investiţiile de tip speculativ, cu scopul de a-şi reduce riscurile. \"Acesta este un moment în care este de preferat să faci doar tranzacţii strict comerciale şi să cumperi instrumente de protecţie (hedging) pentru care să plăteşti o primă, decît să îţi asumi riscuri prea mari prin speculaţii\", a mai spus Arnăutu.

El a explicat că piaţa valutară românească este corelată, în prezent, mai mult cu evoluţiile indicatorilor bursieri, a valutelor speculative şi a cursurilor monedei europene şi ale celei americane faţă de yenul japonez şi francul elveţian, şi în mai mică măsură cu evoluţia zlotului, a forintului sau a lirei turceşti. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2524 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 135 de lei vechi (0,41%) faţă de euro, de la 3,2659 lei/euro, cît era miercuri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat uşor, în prima parte a zilei, de la 1,3534 la 1,3590 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3582 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 244 de lei vechi (1,01%) faţă de dolar, de la 2,4213 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3969 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 9,19% pe an, faţă de 9,20% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît uşor la 11,88% pe an, de la 11,95% pe an, cît era miercuri. BNR a organizat, ieri, o licitaţie de tip repo pentru o săptămînă, la care a anunţat că vrea să injecteze în piaţa băncilor 500 de milioane de lei pentru detensionarea situaţiei cauzate de lipsa de lichiditate a băncilor, iar după licitaţie dobînzile interbancare la depozitele overnight în lei au scăzut la 7-10% pe an. Nevoia de lei a băncilor are drept cauză principală faptul că ieri a fost ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii, dar dealerii se aştepată ca de astăzi dobînzile overnight să revină la 6,5-7% pe an.