Ziua Fericirii

Astăzi se sărbătoreşte pe întreg mapamondul Ziua Internaţională a Fericirii, potrivit unei decizii luate de Adunarea Generală a ONU. Cântecul ”Happy”, intepretat de Pharrell Williams, va fi difuzat vreme de 13 zile, continuu, de serviciul de streaming muzical iHeartRadio, pentru a promova Ziua Internaţională a Fericirii, sărbătorită în fiecare an pe 20 martie. Acest cântec, nominalizat la Oscar şi inclus pe coloana sonoră a filmului de animaţie ”Despicable Me 2”, a ajuns deja pe primul loc în topurile muzicale din 20 de ţări, iar Pharrell Williams a decis să folosească succesul piesei sale pentru a promova o iniţiativă a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Începând de marţi, 18 martie, cântecul ”Happy”, este difuzat non-stop pe un post online afiliat serviciului iHeartRadio, până pe 31 martie. Pharrell Williams a fost desemnat, în acest an, ambasador al Fundaţiei ONU, cu ocazia Zilei Internaţionale a Fericirii, şi îi îndeamnă pe toţi fanii să promoveze această sărbătoare pe diverse platforme de socializare folosind hashtagul „#happinessday“. Organizatorii evenimentului vor dona toate fondurile obţinute în această perioadă organizaţiilor afiliate ONU care organizează acţiuni de caritate.

Pharrell Williams este producător, interpret şi compozitor şi a devenit cunoscut odată cu lansarea duo-ului The Neptunes, alături de Chad Hugo. El este şi solistul şi toboşarul grupului N.E.R.D., pe care l-a înfiinţat alături de Chad Hugo şi prietenul său din copilărie Shay Haley. Pharrell Williams s-a remarcat şi prin colaborările sale cu alţi artişti de seamă, precum Snoop Dogg, Britney Spears, Madonna, Justin Timberlake, Daft Punk şi Robin Thicke.