Zoran Kurtes, comemorat la Constanţa

La un an de la tragica dispariţie a lui Zoran Kurtes, suporterii campioanei HCM Constanţa, jucătorii şi conducerea administrativă şi oamenii de sport din Constanţa l-au comemorat la Sala Sporturilor. Sâmbătă, aproximativ 100 de suporteri constănţeni au aprins câte o lumânare în memoria antrenorului care a reuşit cea mai frumoasă performanţă cu o echipă de club din România în ultimii 20 de ani, calificând HCM în optimile Ligii Campionilor. “Nu te vom uita niciodată“, „Întotodeauna în inimile noastre“ şi “R.I.P Zoran Kurtes“ se putea citi pe bannerele galeriei constănţene, între care era încadrat un imens afiş cu poza regretatului tehnician. Imediat după revenirea de la Bucureşti, acolo unde au devenit, matematic, campionii României, jucătorii HCM-ului au trecut pe la Sala Sporturilor pentru a aprinde câte o lumânare în memoria celui pe care nu îl vor uita niciodată. „Nici nu îmi vine să cred că a trecut un an de zile. A fost un an greu, dar ne-am gândit mereu la Zoran şi ştiu că şi el ne-a vegheat de sus. Ne-a sunat şi soţia lui Zoran să ne felicite pentru titlul obţinut. Îmi este dor de momentele vesele cu Zoran, de felul cum vorbea - “Maybe yes, maybe no“ sau “Good chance“. Din păcate Dumnezeu îi ia mereu pe cei buni şi nu ne putem opune“, a spus directorul executiv al campioanei României, Nurhan Ali. „Am dorit să arătăm că valorile nu se uită la Constanţa. Din păcate comemorăm ceva decât să aniversăm. Zoran a fost cel mai mare antrenor pe care l-a avut HCM. Trăia fiecare meci ca şi cum ar fi fost ultimul, iar cel cu Dinamo a şi fost, din păcate, ultimul pentru el“, a declarat liderul galeriei constănţene, Sorin Mihăilescu. „A fost un an dureros. Mereu când intrăm în sală ne amintim de el. A fost o perioadă foarte grea şi pentru jucători şi pentru antrenori, pentru toţi cei care l-au iubit“, a spus şi interul Aleksandar Adzic.