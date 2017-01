A amenințat că își dă foc în fața Primăriei Constanța. Vezi de ce!

Joi după-amiază. E ora 16.00, iar angajații Primăriei Constanța se pregătesc să plece. Dintr-odată, liniștea este tulburată de un cetățean din Oradea, pe numele său Dan Marius-Fiurtoș, care amenință că își dă foc în fața Primăriei, pentru că autoritatea locală refuză să elibereze autorizația de funcționare pentru societatea sa, care se ocupă cu vânzarea băuturilor răcoritoare. „Eu am încheiat contracte cu mai mulți agenți economici din Satul de Vacanță și stațiunea Mamaia, pentru a deschide mai multe puncte privind comercializarea de sucuri naturale și popcorn. Am depus toate actele care mi s-au cerut, însă mi se refuză eliberarea autorizației. Am înțeles că vânzătorii ambulanți nu mai au voie să vândă pe domeniul public, însă eu vreau să-mi desfășor activitatea pe domeniul privat. Am case de marcat pentru toate punctele de lucru, sunt în regulă și, cu toate acestea, sunt purtat pe drumuri de trei săptămâni. Nu mai pot. Am ajuns la limita răbdării și cred o să torn benzină pe mine și o să îmi dau foc. Sunt disperat pentru că am cheltuit pe chirii sute de milioane de lei și nu pot să vând“, a spus bărbatul. El a declarat că cineva i-a cerut o șpagă de 100 de euro, pentru eliberarea aurorizației. După ce a fost primit în audiență la viceprimarul Costin Răsăuțeanu, orădeanul a renunțat la tentativa de autoincendiere și a fost preluat de medici și transportat la spital, sub supraveghere. Pe de altă parte, mai mulți oameni prezenți la fața locului au spus că bărbatul din Oradea duhnea puternic a alcool.

FĂRĂ ACTE LEGALE

În replică la acuzele lui Dan Marius-Fiurtoș, conducerea administrației locale a declarat că solicitarea cetățeanului din Oradea nu se încadrează în prevederile legale, stabilite prin regulamentul de funcționare a agenților economici din Satul de Vacanță și stațiunea Mamaia. Mai mult decât atât, în urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține acordul din partea proprietarilor pentru ca el să își desfăşoare o activitate comercială. În ceea ce privește acuzația că cineva din Primărie i-a cerut bani, conducerea acesteia a precizat că „nu răspunde la presiuni și că orice cetățean care are de reclamat fapte de corupție este rugat să se adreseze organelor competente“.