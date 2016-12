A doua victorie consecutivă pentru HC Dobrogea Sud

Cu moralul la cote înalte, după ce a obţinut săptămâna trecută primul succes din istoria clubului în Liga Naţională de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanţa a făcut spectacol marţi seara, în Sala Sporturilor, şi a bifat şi prima victorie pe teren propriu, impunându-se categoric în faţa celor de la HC Adrian Petrea Reşiţa, scor 30-22 (18-9), în etapa a 3-a. Constănţenii au început jocul perfect şi s-au distanţat rapid pe tabela de marcaj, 11-4, graţie intervenţiilor veteranului Ionuţ Rudi Stănescu şi ale înlocuitorului său, Dane Sijan, în timp ce George Buricea şi Zoran Nikolic au înscris gol după gol. Oaspeţii s-au mai trezit pe finalul primei reprize, însă diferenţa a continuat să crească. La reluare, reşiţenii s-au apropiat şi la cinci lungimi, dar nu au pus sub semnul întrebării victoria gazdelor, care au demonstrat că eşecul din prima rundă, cu Poli Timişoara, a fost doar un accident. “S-a văzut faptul că am început mult mai concentraţi meciul, în special în apărare, şi ne-am ţinut de cuvânt faţă de ceea ce am discutat în vestiar şi ce ne-a spus antrenorul. Avem multe meciuri în faţă şi încercăm să legăm jocul cât mai bine până la play-off”, a spus extrema Predrag Vujadinovic. “Publicul a fost extraordinar, ne-a împins de la spate pe tot parcursul meciului. Am făcut o primă repriză foarte bună, atât în apărare, cât şi în atac. Repriza a doua a fost puţin mai slabă, am luat mai multe goluri şi adversarii s-au apropiat, dar pe final am ridicat nivelul jocului şi am făcut ceea ce ne-a spus antrenorul. Având în vedere că Toma este o legendă la Constanţa, faptul că am fost titular este un motiv de fericire şi o motivaţie pentru mine. Campionatul este foarte echilibrat, sunt 3-4 echipe care joacă un handbal superfrumos, iar noi o să fim acolo sus”, a adăugat extrema Ionuţ Nistor. Au marcat pentru HC Dobrogea: Buricea 8 goluri, Nikolic 6g, Crnoglavac 5g, Cutura 4g, Toma 3g, Angelovski 2, Nistor 2g.

Celelalte meciuri ale etapei: miercuri: Steaua Bucureşti - CSM Satu Mare (ora 16.00, în direct pe TVR 2); CSU Suceava - HC Odorhei (ora 18.00); CSM Focşani - Potaissa Turda (ora 18.30); joi: HC Vaslui - Poli Timişoara (ora 18.30). Luni a avut loc partida Dinamo Bucureşti - CSM Bucureşti 28-27, iar marţi s-a disputat meciul Dunărea Călăraşi - CSM Făgăraş 32-24.

Clasament: 1. Dinamo 9p (98-85, 3j), 2. HC DOBROGEA SUD 6p (88-70, 3j), 3. HC Odorhei 6p (58-51), 4. Dunărea Călăraşi 6p (85-82, 3j), 5. CSM Focşani 4p (59-55), 6. Potaissa 3p (76-64), 7. CSU Suceava 3p (53-48), 8. CSM Bucureşti 3p (86-82, 3j), 9. Poli Timişoara 3p (50-50), 10. HC Adrian Petrea Reşiţa 3p (73-80, 3j), 11. HC Vaslui 3p (54-70), 12. Steaua 1p (55-61), 13. Satu Mare 0p (53-64), 14. CSM Făgăraş 0p (68-94, 3j).

