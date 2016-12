Avertisment al islandezilor înaintea meciului cu Franța

Înaintea meciului cu Franța din sferturile de finală de la EURO 2016, programat duminică, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe „Stade de France” din Saint-Denis, fostul selecționer al Islandei, Gudjon Thordarson, a lansat un avertisment pentru francezi. „Poate că norocul s-a schimbat!”, a spus acesta, cu trimitere la partida pierdută în 1999, cu scorul de 2-3, pe aceeași arenă, în preliminariile EURO 2000. „Pe „Stade de France“ ar putea fi o revanșă a meciului din preliminariile pentru EURO 2000. Atunci, Franța a avut noroc, a câștigat cu 3-2, la pauză era 2-0, dar Islanda a egalat și doar pe final de meci francezii au înscris al treilea gol. Nu se știe niciodată. Eu cred că acum echipa Franței și suporterii francezi își fac griji. Nu sunt neapărat neliniștiți, ci un pic preocupați. Și știți ce? Eu cred că au motiv să fie! Această competiție a fost un „blind date“ pentru Islanda. Nimeni nu putea ști până unde suntem capabili să mergem. Am crezut mereu că Islanda ar putea ieși din grupă. A învins de două ori Olanda în campania de calificare, deci am spus mereu că este suficient de bună pentru a face asta. În fața Angliei, am câștigat pentru că am avut o echipă mai bună. Englezii nu au avut pasiune, nici dorința de a câștiga, ceea ce Islanda a făcut. Islanda a meritat victoria”, a precizat fostul selecționer islandez, care i-a lăudat însă pe francezi: „Franța este mai bună decât Anglia, iar Islanda va trebui să joace mai bine decât în meciul cu Anglia pentru a se impune în fața Franței. Ea are jucători mai buni, individualități mai bune, care pot crea, iar francezii sunt mai echilibrați decât englezii, atât ofensiv, cât și defensiv. Va fi o misiune foarte dificilă pentru Islanda”, a afirmat Thordarson.

​

Citește și:

Anglia, umilită de Islanda

Griezmann a dus Franța în sferturi