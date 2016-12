Copiii maltrataţi în „Micul Regat”, traumatizaţi pe viaţă

Scandalul izbucnit la Centrul de educaţie şi dezvoltare timpurie “Micul Regat” a stârnit discuţii contradictorii între părinţii copiilor înscrişi la unitatea privată din Constanţa şi i-a împărţit în două tabere. De o parte sunt cei care cred că imaginile în care micuţii sunt loviţi, bătuţi şi târâţi pe jos de educatoare şi de îngrijitoare reflectă realitatea şi sunt foarte revoltaţi. De cealaltă parte se situează părinţii care continuă să susţină cu tărie că acuzaţiile sunt nereale şi au adus un deserviciu grădiniţei. Sunt însă şi părinţi care au preferat să-şi retragă copiii şi să păstreze tăcerea. Pentru a vedea personal care este situaţia la „Micul Regat”, ne-am deplasat ieri dimineaţă la sediul din strada Barbu Lăutaru nr. 1A, unde am fost întâmpinaţi de două mămici foarte supărate pe reprezentanţii mass-media. „Nu este adevărat ce s-a scris în ziare! Copiii noştri sunt foarte bine trataţi aici şi nu au fost niciodată bătuţi. Din 60 de părinţi, numai patru sunt nemulţumiţi şi doar unul a depus plângere la Parchet. Deci... este clar că situaţia nu se prezintă aşa cum a apărut în ziare şi la televiziuni”, a declarat una dintre femei. Cea de-a doua mămică a avut o atitudine îngrijorătoare, care spune foarte multe despre modul în care anumiţi părinţi aleg să-şi educe odraslele. „Dacă eu, ca mamă, îi dau copilului câteva palme la fund, înseamnă că sunt un părinte violent?”, ni s-a adresat femeia, zâmbind. Răspunsul nostru este: „Da, sunteţi un părinte violent şi, cu toate acestea, nu ar trebui să le permiteţi unor străini să se atingă de copilul vostru”.

CONTROL JUDICIAR Unii dintre părinţii revoltaţi de această situaţie au apelat la justiţie. Ei au angajat un avocat şi au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cazul fiind încă în lucru. “Plângerea a fost făcută, în decembrie 2013, împotriva a trei angajate ale grădiniţei, pentru rele tratamente aplicate minorului şi purtare abuzivă. Acestea sunt anchetate în libertate, sub control judiciar, şi, potrivit directoarei de la “Micul Regat”, cele trei au contractele de muncă suspendate pe perioada cercetărilor. Noi nu ne vom opri aici. Vom cere extinderea cercetărilor şi pentru alte persoane din conducerea grădiniţei”, a declarat, pentru „Telegraf“, avocatul Dumitru Ştefan Roman.

TOT MAI MULŢI PĂRINŢI NEMULŢUMIŢI Scandalul a izbucnit în urmă cu şase luni, atunci când unul dintre părinţii copiilor maltrataţi a intrat, întâmplător, în posesia imaginilor cu abuzurile de la grădiniţă. “Clădirea este prevăzută cu un sistem de supraveghere care, în mod normal, era pornit în fiecare zi până la orele prânzului. În perioada normală de filmare totul era în regulă, dar în două zile, la sfârşitul anului trecut, sistemul a fost uitat pornit după ora 12.00, iar în acel timp au fost filmate imaginile care au apărut în presă. Conform contractului încheiat între părinţi şi conducerea grădiniţei, aceştia aveau dreptul să vadă imaginile, iar în contract se stipula faptul că se filmează până la ora 12.00. Părinţii puteau să intre online să vadă imaginile. Sunt 60 de copii la acea grădiniţă şi un singur părinte a văzut întâmplător aceste abuzuri fizice şi verbale la care erau supuşii copiii”, a afirmat avocatul Ştefan Roman. El a adăugat că au fost micuţi care au venit acasă plini de vânătăi, iar părinţilor li se spunea că s-au lovit singuri. “Mai mult, unii dintre copii ajungeau acasă mirosind a cafea. Li se spunea părinţilor că au mâncat bomboane. Niciodată nu şi-au putut închipui că ei primeau cafea la grădiniţă pentru a se trezi din somn. Copiii primeau vin înainte de culcare, ca să adoarmă, iar când se trezeau, primeau cafea. Acest lucru reiese clar din înregistrările audio care s-au făcut: două angajate vorbeau între ele dacă au servit vinul copiilor”, a mai afirmat avocatul Ştefan Roman. El a declarat că numărul părinţilor revoltaţi creşte de la o zi la alta şi toţi intenţionează să se adreseze justiţiei. „Cei care le iau apărarea angajatelor sunt fie rude, fie cunoştinţe sau prieteni cu conducerea grădiniţei”, a spus Ştefan Roman.

IMAGINI ŞOCANTE Precizăm că imaginile făcute publice sunt şocante. În ele se poate observa cum aproape toţi copiii au un comportament violent între ei, se bat şi se împing, imitând astfel atitudinea educatoarelor şi îngrijitoarelor. De asemenea, la ora de somn, micuţii sunt bruscaţi şi loviţi ca să doarmă. Unul dintre ei se leagănă singur în pat, comportament care, spun specialiştii, denotă lipsa de afecţiune din partea persoanelor adulte care-l îngrijesc. În mai multe secvenţe se vede clar cum o angajată a „Micului Regat” pocneşte de zor copiii, îi smuceşte de mâini cu o brutalitate incredibilă şi îi aruncă pe scaune sau prin colţuri, iar ca să-i determine să stea cuminţi în pat, îi loveşte cu un papuc. Unul dintre cele mai des repetate gesturi este palma peste faţă sau cap. După mai multe luni petrecute la această grădiniţă, unii dintre părinţi au observat transformări dramatice la copiii lor: de la refuzul de a mânca anumite feluri de mâncare la coşmaruri nocturne, apatie, lipsă de încredere şi chiar reacţii violente.

MARCAŢI PE VIAŢĂ Comportamentul violent al educatoarelor şi îngrijitoarelor va lăsa urme adânci în sufletul copilaşilor care au vârste cuprinse între 2 şi 6 ani. “Un copil fragil emoţional va fi traumatizat de această experienţă. Se spune că la vârste mici intervine uitarea, dar nu se întâmplă aşa în toate cazurile. Copilul poate trece peste traumă numai dacă mediul familial este securizat, dacă părinţii îi acordă multă atenţie şi dacă se apelează la un specialist care să-l ajute să-şi revină. Rămâne însă marcat pe viaţă, iar dacă are şi coşmaruri, acestea îl vor urmări, poate, şi-n viaţa adultă. Coşmarurile se derulează ca un film”, a declarat psihologul Roxana Onea. Ea a adăugat că adulţii care au grijă de copii trebuie să aibă un rol de sprijin, de îndrumător, de model. “Toate acţiunile adulţilor îşi vor pune amprenta asupra viitorului şi inteligenţei emoţionale a copilului. Noi, oamenii mari, trebuie să le arătăm micuţilor că orice situaţie se poate rezolva fără violenţă. Este inadmisibil ca ei să fie abuzaţi”, a mai afirmat Roxana Onea.

RETRAS DE LA GRĂDINIŢĂ Un avocat constănţean a decis să-şi retragă copilaşul de doi ani de la “Micul Regat” după ce a văzut imaginile halucinante şi a făcut legătura între acestea şi comportamentul micuţului. “De câte ori îl duceam la grădiniţă, plângea. Am crezut că este normal pentru că îl desprindeam de mediul lui de acasă şi de părinţi. Directoarea mi-a promis că fiul meu o va duce ca-n rai la această grădiniţă, că totul este minunat şi că voi fi foarte mulţumit. Acum sunt însă convins că pentru conducerea acestei grădiniţe este mai importantă partea financiară decât binele copiilor”, a declarat avocatul.

Amendă de 1.000 de lei

Ieri dimineaţă, două echipe de inspectori din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au efectuat controale igienico-sanitare la grădiniţele cu orar normal şi prelungit administrate de SC „Micul Regat Edu Center“ SRL şi amplasate în două locaţii diferite, respectiv Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie, din str. Barbu Lăutaru nr. 1 A, şi Grădiniţa cu orar normal şi prelungit, din str. Ion Raţiu nr. 27. Potrivit reprezentanţilor DSPJ, cele două puncte de lucru deţin autorizaţie sanitară de funcţionare eliberată în baza declaraţiei pe propria răspundere, respectiv notificare pentru certificarea conformităţii eliberată de DSPJ Constanţa, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Tot potrivit DSPJ, la unul dintre punctele de lucru s-a aplicat o sancţiune contravenţională de 1.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru un stoc insuficient de substanţe dezinfectante. Totodată, DSPJ a informat că, la data controlului, unităţile corespundeau din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare.

COMUNICAT OFICIAL

Directorul general al Centrului de educaţie şi dezvoltare timpurie “Micul Regat”, Eliza Pufleanu, ne-a transmis punctul ei de vedere privitor la această situaţie. „Campania de denigrare a centrului este a unei persoane nemulţumite, care, cu ajutorul unui stick de înregistrare şi al unei vizionări online, a surprins imagini din activitatea centrului de acum un an, pe care le-a postat după o perioadă îndelungată. Pentru că nu se ştie dacă aceste imagini sunt reale sau modificate ori scoase din context, acestea fac obiectul unei analize ştiinţifice. Imaginile sunt un colaj care accentuează lucruri, în realitate, neadevărate. În momentul în care a sesizat comportamentul neadecvat, persoana în cauză trebuia să mi le prezinte, ceea ce nu a făcut. Consider că un părinte care a vizionat aceste imagini şi a fost afectat de modul în care erau trataţi copiii trebuia să ia măsuri imediat, convocând o şedinţă cu părinţii sau cu personalul centrului. Ceea ce nu s-a întâmplat. Eu, ca director, pedagog şi părinte, am luat măsuri când mi s-au adus la cunoştinţă atât acuzaţiile de către Parchet împotriva persoanelor în cauză, cât şi măsuri administrativ-educative de natură să creeze convingerea părinţilor că scopul în acest centru este educaţia şi dezvoltarea copilului. Aceste imagini nu fac cinste principiului centrului. Consider că activitatea de denigrare a centrului are un scop anume: dreptul de a obţine pentru sine, de acel părinte, anumite avantaje, în condiţiile în care am fost ameninţată: „vă jupoi de vii”. Acum am înţeles sensul acestor ameninţări. Am fost de acord să intervin pentru că nu mi se pare corect ca opiniei publice să i se prezinte numai punctul de vedere a doi părinţi faţă de activitatea de patru ani a unui colectiv de 60 de copii susţinuţi de părinţi. Toate imaginile au la bază punctul de vedere al acestui părinte şi postarea imaginilor oferite de el, fără ca aceste televiziuni să prezinte, comparativ, şi punctul nostru de vedere cu imagini din centru, cu copiii şi cu părerea pozitivă a părinţilor. Mă bucur că, după ce au vizionat imaginile, părinţii m-au susţinut şi m-au abilitat să fac demersuri pentru a se şti adevărata realitate din centru. Paralel cu campania de denigrare, acest părinte a încercat să manipuleze şi părinţii, dar nu a reuşit. Cei care au participat la întâlnirea de luni seară au susţinut centrul şi nu au fost impresionaţi negativ de imaginile vizionate. Vreau ca opinia publică să fie informată corect şi echidistant cu privire la situaţia reală din centru”, a declarat Eliza Puflene.