CS Năvodari a debutat cu dreptul în Cupa României la rugby

La sfârșitul săptămânii trecute a început ediția 2016 din Cupa României la rugby, prima competiție oficială din acest an. Așa cum am mai anunțat, echipele participante au fost împărțite în două grupe valorice. Din prima fac parte cele șapte grupări care vor forma viitoarea ediție a SuperLigii, iar în a doua au fost incluse cele opt formații din viitoarea ediție a Diviziei Naționale de seniori, împărțite în două serii.

Singura echipă dobrogeană care participă la Cupa României este CS Năvodari, care face parte din Seria Albastră și în prima etapă a surclasat-o pe CSM Bucovina Suceava cu 43-5. Meciul disputat duminică, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, a fost la discreția gazdelor, însă după minutul 15, pentru că sucevenii au pus destule probleme în startul partidei. „A fost un meci de uzură în prima repriză, pentru că Suceava are o grămadă puternică și a reușit să ne facă față cu brio, dar după pauză au cedat ușor-ușor. Noi, cu vântul în spate, ne-am impus clar stilul de joc în repriza a doua, chiar dacă Bucovina Suceava e o echipă incomodă, care joacă din toate pozițiile. Ne bucurăm că am reușit să luăm și punctul bonus, după ce am marcat șapte eseuri, iar acum așteptăm următorul adversar, echipa din Galați. Obiectivul nostru în Cupa României este să terminăm primii în grupă și să câștigăm barajul, ca să jucăm în sferturi cu o echipă din SuperLigă”, a declarat Cristian Husea, unul dintre antrenorii grupării din Năvodari.

El a pus startul mai slab al echipei sale pe lipsa de jocuri în picioare a rugbyștilor dobrogeni. „Sunt mulțumit în mare parte de evoluția echipei, cam 90% ca să spun așa. Mai sunt lacune, dar sperăm să le punem la punct în săptămâna dinaintea partidei următoare. Au fost multe greșeli în prima parte a meciului pentru că noi nu am avut jocuri de verificare cu o echipă de calibrul nostru, iar asta s-a văzut”, a explicat Husea.

CS Năvodari va juca pe teren propriu și în runda a doua a Cupei României, urmând să întâlnească formația RCM Galați, care în prima etapă a dispus de RC Bârlad, pe teren propriu, cu 17-15. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 14.00, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.

