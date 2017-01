CS Năvodari este lider neînvins în Cupa României la rugby

CS Năvodari este liderul neînvins al Seriei Albastre din Cupa României la rugby, grupa a doua valorică, după ce a câștigat cu scorul de 27-15 (14-10) partida cu RCM Galați, din etapa a doua. Meciul disputat sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Flacăra“ din Năvodari, a fost dominat de gazde în majoritatea timpului, însă replica gălățenilor a fost mult peste cea oferită duminica trecută de echipa din Suceava. Important este însă rezultatul final, care a mai adus cinci puncte în contul dobrogenilor, grație victoriei cu punct bonus. CS Năvodari a marcat patru eseuri, prin Puișoru, Croitoru, Perju și Niță, celelalte puncte fiind înscrise de Trandafir (două transformări și o lovitură de pedeapsă). Gălățenii au reușit trei eseuri, realizate de Dănăilă, Manolache și Leu.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Barbu, Strat, Apetroaie - Burlacu, M. Croitoru - Ogea, Agiacai, Bejan - Zainea, Trandafir - Grigoraș, Puișoru, Pîrvu, Miron - (au mai jucat: Comănici, Zapan, Raicea, M. Niță, Fl. Croitoriu, Papaiane, I. Prodan, Ciubotariu).

„A fost un meci greu, Galațiul având un pachet de înaintare destul de puternic, însă încet-încet a cedat și noi am dominat clar repriza a doua. O echipă mai bună decât Suceava, care pe linia de treisferturi are jucători din Republica Moldova, componenți ai naționalei de rugby în 7. Sunt mulțumit de joc și de rezultat, dar mai ales de faptul că am terminat partida fără accidentări serioase”, a declarat Cristian Husea.

Celălalt rezultat din Seria Albastră: CSM Bucovina Suceava - RC Bârlad 13-22. În clasament conduce CS Năvodari, cu 10 puncte, urmată de Bârlad 6p, Galați 4p și Suceava 0p. Pentru dobrogeni urmează trei meciuri consecutive în deplasare, la Bârlad, Suceava și Galați!

Rezultate din Seria Roșie: Știința Petroșani - RC Stejarul Buzău 0-36; CS Mănăștur - CSUAV Arad 31-12. Iată și rezultatele din prima grupă valorică: Politehnica Iași - CSM Olimpia București 6-27; Timișoara Saracens - CSM Știința Baia Mare 8-18; Dinamo București - Steaua București 13-22. Universitatea Cluj a stat.

