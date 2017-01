Doar câteva bilete la „Christmas in Vienna”

Renumitul ansamblu Strauss Festival Orchestra Vienna aduce și în acest an la Casa de Cultură magia Sărbătorilor de Iarnă în stil clasic. Pe 18 decembrie, începând cu ora 19.00, celebrul ansamblu va susține un nou spectacol „Christmas in Vienna”, ce se anunță a fi unul de excepție, sub bagheta maestrului Willy Büchler și cu deosebita contribuție a sopranei Monika Mosser. Constănțenii au început să achiziționeze bilete pentru acest regal vienez încă din toamnă, astfel că în prezent mai sunt disponibile la sediul Casei de Cultură doar câteva bilete, la prețurile de 100 și 150 lei.

Născut în Viena, maestrul Willy Büchler este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai muzicii vieneze. De peste 20 de ani, el conduce ca dirijor invitat Strauss Festival Orchestra Vienna, bucurându-se de un succes colosal pe scene de pe întregul mapamond. Optimismul, dedicația, sensibilitatea și umorul sunt caracteristicile stilului său incomparabil de a face muzică, bazat pe prospețime, entuziasm sincer și experiență îndelungată. Willy Büchler continuă tradiția lui Johann Strauss de a dirija cu vioara în mână.

Strauss Festival Orchestra Vienna a fost fondată în anul 1978, de legendarul dirijor Peter Guth, care este liderul artistic al grupului. Între orchestrele de același gen, Strauss Festival Orchestra se distinge printr-un ansamblu de muzicieni desăvârşiţi şi experimentaţi, care lucrează în permanenţă în strânsă legătură unul cu altul.

