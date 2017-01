„Dragoste și război“, o carte inspirată de un amiral constănțean

„Dragoste și război“ este numele volumului semnat de Diana Dobrița Bîlea, care va fi lansat miercuri, de la ora 17.00, în sala Clio a Muzeului Marinei Române. Conform autoarei, membră a cenaclului literar „Mihail Sadoveanu”, personajul principal al romanului este un tânăr ofițer al Marinei Regale Române care a participat la luptele din cel de-al Doilea Război Mondial. La evenimentul editorial va lua parte și amiralul Petre Zamfir, veteran de război și, totodată, principala sursă de inspirație a romanului. Cartea va fi prezentată de scriitoarea Guner Akmolla, de comandor (r) dr. Ioan Damaschian și lect. univ. dr. Enache Tușa.

„Prin romanul „Dragoste și război“ am dorit să aduc un omagiu Marinei Române și eroilor marinari care au luptat și, mulți dintre ei, și-au dat viața pentru apărarea neamului românesc. Doar în cărțile științifice, în memorii și în reportajele de război s-a mai scris despre faptele de eroism ale marinarilor români în cel de-al Doilea Război Mondial. Poetul american Ralph Waldo Emerson spunea foarte înțelept: „Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă“. Ca scriitoare de la malul mării, m-am simțit datoare să completez beletristica românească cu acest segment foarte important. Ideea unui roman în care acțiunea să aibă loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și care să prezinte evoluția Marinei Regale Române pe scena acestei conflagrații mi-a venit ascultându-l, la o lansare de carte, pe domnul amiral Petre Zamfir, participant activ la acest război, ajuns acum la 93 de ani, care a acceptat să devină personajul principal al acestei cărți (Savin Gheorghiu)”, a spus Diana Dobrița Bîlea.

„M-am documentat cu seriozitate, am avut îndelungi discuții cu domnul amiral, a trebuit să mă familiarizez cu termenii marinăresti și militari specifici. Nu spun că a fost ușor, dar nici că mi-a fost foarte greu. A fost o provocare extraordinară pentru mine să scriu acest roman, care are la bază istoria României, a Marinei Române. În cartea mea, navele poartă numele reale și am descris bătăliile navale care au avut loc în realitate. Am avut și un consultant științific care mi-a dat OK-ul după ce a citit romanul în manuscris: domnul comandor (r) dr. Ioan Damaschin, istoric de marină militară, căruia îi mulțumesc. De asemenea, îi mulțumesc domnului Ovidiu Dunăreanu, care, după ce a citit cartea, a conceput întreaga copertă și a scris un comentariu pentru coperta a IV-a. Bineînțeles, din roman nu putea să lipsească iubirea, eu fiind o scriitoare a iubirii. Fascinanta poveste de război a amiralului Petre Zamfir, dar și frânturile de viață și de dragoste trăite de marinarii români în acele vremuri tulburi sper să provoace curiozitate și să-i îndemne pe cititori la lectură”, a mai spus autoarea.

Diana Dobrița Bîlea a obținut, recent, Premiul „Geo Vlad” pentru debut literar, secțiunea Proză, pentru volumul „Iubirea care urcă muntele”, distincție acordată de Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”, pe anul 2015.

