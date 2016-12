FC Farul, mare favorită la victorie

Învinsă surprinzător la Berceni, FC Farul Constanța are șansa să revină în apropierea podiumului clasamentului Seriei 1 din Liga a 2-a la fotbal, în cazul unui succes în partida programată vineri, de la ora 17.00, pe teren propriu, în compania celor de la CS Balotești, în etapa a 12-a. Gruparea de pe litoral pleacă din postura de mare favorită la obținerea celor trei puncte, chiar dacă antrenorul Constantin Gache nu va putea miza pe fundașul Florin Pătrașcu și mijlocașul Adrian Ionescu, ambii fiind suspendați în urma cartonașelor roșii primite la Berceni. În schimb, sunt șanse mari să revină atacantul Adrian Pătulea, care a ratat ultimele trei jocuri din cauza unei rupturi musculare, în timp ce fundașul Ciprian Milea, accidentat destul de serios în runda precedentă, a revenit la antrenamente și ar putea începe jocul din postura de titular.

„Dacă ne uităm la clasament, nu ar trebui să avem probleme cu CS Balotești, dar și înainte de meciul de la Berceni părea la fel. Am ratat atunci multe ocazii în prima repriză și, în loc să stăm liniștiți încă de la pauză, am pierdut. Trebuie să uităm partida de săptămâna trecută, pentru că ne așteaptă un joc foarte important, pe care trebuie să-l câștigăm. Am legat trei victorii consecutive, iar acum ar fi bine să reluăm seria succeselor și să obținem cel puțin patru la rând. Chiar dacă ne lipsesc câțiva jucători importanți, cred că lotul ne permite să suplinim aceste absențe”, a spus antrenorul secund al grupării de pe litoral, Ion Barbu.

Echipa probabilă de start a Farului: Gudea - Băjan, Şt. Rusu, D. Bratu, Barna - M. Ion, Cristocea, Nicorec, Corcoveanu - S. Chiţu, Pătulea.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: Ceahlăul Piatra Neamț - ACS Berceni, Academica Clinceni - Rapid CFR Suceava, Dunărea 2005 Călăraşi - Bucovina Pojorâta, Dacia Unirea Brăila - Gloria Buzău; ora 13.30: Rapid București - Oțelul Galați (în direct la Digi Sport 1). SC Bacău stă.

Clasament: 1. Rapid 22p (golaveraj: 16-6), 2. Suceava 19p (14-10), 3. Bacău 19p (12-12), 4. Călărași 17p (17-5), 5. Clinceni 17p (22-13), 6. FC FARUL 17p (14-10), 7. Brăila 17p (12-13), 8. Berceni 15p (13-13), 9. Buzău 10p (9-23), 10. Pojorâta 9p (15-17), 11. Balotești 9p (6-11), 12. Oțelul 8p (6-13), 13. Ceahlăul 5p (5-15).

