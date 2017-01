Gache rămâne antrenor la FC Farul

04:23:23 / 03 Martie 2016

Spre mai bine,daca se poate daca nu,terminati cu totii aceasta bataie de joc si plecati definitiv ,mai bine fara voi daca sunteti asa de slabi ,ne amarati sufletul incapabililor !

Am fost mintiti,dezinformati ca Farul si-a facut echipa buna ca o sa promoveze usor cu aceasta echipa in Liga I ! Nu cred ca Gache, d-ul Giani si cei din jurul lor au fost atat de naivi ,mai degraba ne-au crezut pe noi ca suntem prosti iar ei sunt profesionisti ! Va bateti joc de noi constantenii ,nu v-ar fi rusine ,macar spuneti adevarul ca avem o echipa,vai de ea ! Atunci duceti-va de unde ati venit adormitilor ! Unde e Nicorec,unde e Gudea(de ce Gache nu l-a scos dupa ce a vazut ca nue in apele lui si l-a lasat sa se se faca de ras,sa- l bata suporterii),unde e Ion Mihai si altii care au fost buni ? V-am spus ca mai degraba luati 10 jucatori peste 32 de ani fiecare ,decat o tarla de tineri care nu se stie ce pot pentru ca nu au confirmat prea bine,daca erau buni ii luau altii,fiti siguri ! Ati vazut cat de pretuiti sunt batranii Paduretu, Frunza,Semeghin,Onofras etc. daca ati vazut ? De suparare nici nu mai stiu ce sa mai spun ! Daca ne bate acasa Bucovina Pojorata ,mai puteti sa traiti in Constanta ?