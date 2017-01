Debut de foc pentru FC Farul în acest an

După o pauză de iarnă agitată, cu multe schimbări în lot, FC Farul Constanța reia sâmbătă, de la ora 11.00, seria meciurilor oficiale cu un duel extrem de important în lupta pentru promovare, în fieful uneia dintre contracandidate, Dacia Unirea Brăila, în etapa a 19-a din Seria 1 a Ligii a 2-a. Echipa pregătită de Constantin Gache nu are asigurat încă un loc în play-off și are nevoie de cele trei puncte pentru a se menține în apropierea podiumului. Tehnicianul grupării de pe litoral nu-i va putea folosi pe golgheterul Sorin Chițu, care suferă de tendinită, și pe mijlocașul Ninel Corcoveanu, cu probleme musculare. „Este un nou început și avem nevoie de un debut cu dreptul, mai ales că jucăm împotriva unei contracandidate la primele poziții. Noi ne-am descurcat bine împotriva echipelor din frunte și ne-am împiedicat tocmai în fața celor mai slab clasate. În plus, avem de luat o revanșă după meciul din tur, când am controlat jocul și am fost egalați la ultima fază a partidei. Mi-aș dori ca sâmbătă să fie 0-0 până în prelungiri și atunci să marcăm noi. Moralul băieților este bun și sunt convins că ne vom întoarce acasă cu cele trei puncte”, a spus antrenorul secund Ion Barbu.

De partea cealaltă, antrenorul brăilenilor, Alin Pînzaru, speră să-și păstreze invincibilitatea în fața celor de la FC Farul. „Trebuie să ne păstrăm tradiţia. Cu mine antrenor, Brăila nu a pierdut în faţa Farului. Ne dorim să câştigăm acest joc, însă cu siguranţă nu ne va fi uşor, deoarece adversara noastră s-a întărit considerabil în această iarnă şi are ca obiectiv declarat promovarea”, a declarat Pînzaru.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Milea, Fl. Popa, D. Bratu, Murgoci - V. Munteanu, Ad. Ionescu, Vezan, Zugravu - C. Neagu, Pătulea.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: SC Bacău - Oţelul Galați, Rapid CFR Suceava - ACS Berceni, Bucovina Pojorâta - CS Balotești, Dunărea Călărași - Ceahlăul Piatra Neamț; duminică, ora 12.00: Academica Clinceni - Rapid București (în direct la Digi Sport 1). Gloria Buzău stă.

Clasament: 1. Călăraşi 36p (golaveraj: 39-10), 2. Rapid 36p (25-7), 3. Clinceni 33p (33-17), 4. Brăila 33p (21-15), 5. FC FARUL 28p (27-18), 6. SC Bacău 25p (18-20), 7. Buzău 23p (18-29), 8. Suceava 21p (17-24), 9. Berceni 19p (20-26), 10. Baloteşti 15p (13-23), 11. Pojorîta 14p (22-30), 12. Oţelul 12p (10-22), 13. Ceahlăul 8p (7-29).

