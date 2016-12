Google lansează jocul care ajută la menţinerea formei

Motorul de căutare Google a lansat jocul Ingress, care se aseamănă cu World of Warcraft, conform celui care a avut ideea proiectului, dar care îşi propune să îi menţină în formă pe jucători. Ideea lui Ingress îi aparţine unui fost director al diviziei Geo din cadrul Google, John Hanke, care coordonează acum Niantic Labs, companie deţinută de Google. Ingress necesită energie virtuală, pe care jucătorii o obţin adunând unităţi de XM, pe care le culeg din plimbări în realitatea înconjurătoare. Apoi, consumă energia virtuală în anumite misiuni, mergând către portaluri ce sunt amplasate în locuri publice, precum muzee sau biblioteci. Jucătorii sunt împărţiţi în două echipe: The Enlightened / Luminaţii, care deţin puterea şi The Resistance / Rezistenţa, care luptă pentru putere. Orice persoană de pe glob poate juca, dar în zonele cu o densitate mai mare a populaţiei, competiţia pentru resurse va fi mai acerbă. Ca să nu mergi atât de mult pe jos, poţi să fentezi mişcarea şi să mergi cu maşina către locaţii: ”Eşti ca un şobolan într-un labirint pe telefon”, susţine John Hanke. În momentul în care ajung acasă, jucătorii pot vedea pe calculator distanţele parcurse.

Jocul se află în prezent în faza beta. Ingress, care s-a numit iniţial Nemesis, a fost testat de angajaţii Google, în ultimele şase luni. John Hanke susţine că Ingress va fi, încă de la început, foarte profitabil pentru Google, datorită publicităţii ce se va încorpora în joc. John Hanke a negociat deja cu Hint Water, Zipcar, Jamba Juice şi Chrome, pentru ca acestea să fie promovate în Ingress.