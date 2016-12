Gwen Stefani a descoperit secretul unei căsnicii fericite

Cântăreaţa Gwen Stefani a declarat recent că a descoperit secretul unei căsnicii fericite, în contextul în care anul acesta va celebra a 13-a aniversare a căsătoriei sale cu muzicianul Gavin Rossdale, cu care are trei copii. Gwen Stefani, în vârstă de 45 de ani, a declarat că se consideră norocoasă în relaţia cu Gavin Rossdale, pentru că mariajul lor a rezistat testului timpului. Cântăreața s-a căsătorit cu vocalistul trupei Bush în 2002, după o relație de şase ani. ”Gavin e într-un mic turneu acum şi mi-a lăsat un mesaj foarte drăguţ în această dimineaţă. E bine că avem zile în care fiecare îşi vede de treburile lui. Cred că asta face relaţia noastră să meargă, când fiecare poate să fie el însuşi. Cred că acesta este un aspect foarte important pentru femei, e greu să găsească timp pentru ele însele”, a spus cântăreaţa.

Vocalista trupei No Doubt a precizat că şi faptul că este căsătorită cu un bărbat foarte atrăgător o ajută în căsnicie. ”Nu m-am văzut niciodată cu un bărbat atât de frumos. Nu ştiu dacă am fost o tocilară în liceu, dar în mod clar nu am fost frumoasa clasei, deci nu mi-am închipuit că o să fiu cu cineva ca el. Dar chiar cred că este foarte chipeş. Nu este cel mai important lucru despre el, dar e drăguţ... şi face nişte copii foarte frumoşi”, a mai spus Gwen Stefani.

Gwen Stefani şi Gavin Rossdale au trei copii împreună, Kingston James McGregor Rossdale, în vârstă de 8 ani, Zuma Nesta Rock Rossdale, în vârstă de 6 ani, şi Apollo Bowie Flynn Rossdale, în vârstă de 11 luni.