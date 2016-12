Gwen Stefani, un copil mare

Cântăreaţa americană Gwen Stefani este protagonista unui pictorial colorat şi nonconformist în primul număr din 2013 al revistei ”Vogue”. Artista promovează ultimul album al trupei No Doubt, intitulat ”Push and Shove”. În interviu, frumoasa americancă de 43 de ani vorbeşte şi despre mariajul ei cu Gavin Rossdale, chitaristul trupei Bush. Mamă a doi băieţi, Gwen Stefani spune despre ea că a rămas, într-un fel, copil. ”Mă distrez mult cu aceşti băieţi. Îi iubesc. Sunt cei mai buni prieteni ai mei. Formaţia a fost, pentru mine, un fel de copilărie neîntreruptă. Am cântat la 20 de ani, la 30 şi cântăm la 40. De fiecare dată când urcăm pe scenă, chiar şi acum, ne întoarcem în timp. Pentru noi, timpul a rămas în loc. Este incredibil!”, afirmă Gwen Stefani. Cântăreaţa a povestit că între ea şi soţul ei, Gavin Rossdale, au fost multe momente tensionate în cei zece ani de mariaj dar au reuşit să facă faţă tuturor provocărilor. Gwen şi Gavin s-au cunoscut în 1995. Cei doi au avut iniţial o relaţie la distanţă, din cauza angajamentelor artistice, iar în 2002 s-au căsătorit. Cei doi artişti au împreună doi băieţi, Kingston, de 6 ani şi Zuma, de 4 ani.