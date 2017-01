În faţa judecătorilor pentru trafic de droguri

09:19:28 / 29 Aprilie 2014

vrajeala de ziaristi

dnilor ziaristi,cind scrieti un articol documentativa mai intii de al scrie,numai scrieti si numai exagerati si aberati ,in primul rind cantitatile sunt exagerate,in al doilea rind banii gasiti nu erau din trafic de droguri fiind restituiti familiei lui sarafu acum 2 zile,nu au fost prinsi de nici un investigator sub acoperire,drogurile cum numiti voi subst psihoactive si citeva grame de canabis erau pt consum propriu,au fosat trimisi in judecata pe baza unor convorbiri telefonice in care mitrofan il suna pe sarafu sa se intilneasca sa manince si acuzati k,vb codificat telefonul lui mitrofan fiind urmarit de 4 ani de cind fratele acestuia a fost prins traficind droguri,dar asta e romania,procurorii te acuza pe baza unei presupuneri,hai sa mincam,gindinduse ei k,inseamna hai sa traficam,in rest nici o dovada si nici un investigator,luati dosarul si ve ti vedea,deci atentie cind vreti sa scrieti articole sa le vindeti,defaimand si exagerind