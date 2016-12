Încasări-record pentru ”Furios şi iute 7”, în primul weekend de difuzare

Filmul ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, al şaptelea lungmetraj din această franciză de acţiune şi ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări-record de 143,6 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Furios şi iute 7” a devenit filmul cu cele mai mari încasări dintre toate peliculele lansate în luna aprilie, depăşind precedentul record de 95 de milioane de dolari, stabilit în weekend-ul de debut de filmul ”Căpitanul America: Războinicul iernii / Captain America: The Winter Soldier”, şi reprezintă, de asemenea, filmul cu cele mai mari încasări din istoria francizei ”Fast & Furious”. Totodată, ”Furios şi iute 7” ocupă locul al nouălea în topul filmelor cu cele mai mari încasări obţinute în weekend-ul de debut. La fel cum s-a întâmplat şi cu ”Cavalerul negru / The Dark Knight”, care a devenit un fel de ceremonie funerară pentru Heath Ledger, publicul nord-american a mers în număr mare la cinematograf să îl vadă pe actorul Paul Walker în ultimul său rol. El a murit în 2013, într-un accident de automobil, la vârsta de 40 de ani, înainte de încheierea filmărilor de la ”Furios şi iute 7”. Rolul său a fost completat cu ajutorul tehnologiei digitale şi al fraţilor starului, care au turnat câteva cadre în locul său.

Liderul de săptămâna trecută, filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 27,4 milioane de dolari. Comedia ”Mare şi tare / Get Hard” a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 12,9 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, s-a menţinut pe locul al patrulea, cu încasări de 10,2 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Insurgent”, al doilea lungmetraj din franciza inspirată din trilogia ”Divergent”, scrisă de romanciera Veronica Roth, a coborât două poziţii, până pe locul al cincilea, cu încasări de 10 milioane de dolari. Filmul horror ”Pe urmele tale / It Follows”, regizat de David Robert Mitchell, a pierdut un loc şi a coborât pe poziţia a şasea, cu încasări de 2,4 milioane de dolari. Filmul ”Woman in Gold” a debutat pe locul al şaptelea, cu încasări de 2 milioane de dolari. Comedia de spionaj ”Kingsman: Serviciul secret / Kingsman: The Secret Service” a pierdut două poziţii şi a ajuns pe locul al optulea, cu încasări de 1,7 milioane de dolari. Filmul ”Do You Believe?”, o peliculă cu tematică creştină regizată de Jonathan M. Gunn, s-a menţinut pe locul al nouălea, cu încasări de 1,5 milioane de dolari.

Comedia melodramatică britanică ”The Second Best Exotic Marigold Hotel”, regizată de John Madden, în care strălucesc Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere şi Bill Nighy, a pierdut o poziţie şi a ajuns pe locul al zecelea, cu încasări de un milion de dolari.