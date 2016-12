"John Jihadistul" ar fi urmat o terapie pentru gestionarea furiei

Postul de televiziune Sky News a publicat o fotografie cu Mohammed Emwazi, cunoscut sub numele de "John Jihadistul", din perioada în care era student, în timp ce o profesoară din gimnaziu a acestuia a declarat pentru BBC că tânărul a urmat o terapie pentru managementul stărilor de furie. Postul de televiziune Sky News a dezvăluit o imagine cu Mohammed Emwazi, militantul grupării Stat Islamic cunoscut sub numele de "John Jihadistul". Cu barbă şi purtând o şapcă de baseball, imaginea apare în documentele Universităţii din Westminster, unde a studiat acesta. Anterior fusese dezvăluită o fotografie în care Emwazi apare zâmbitor la vârsta de opt ani alături de colegii săi. Un coleg al acestuia a declarat pentru cotidianul The Sun sub acoperirea anonimatului că Emwazi era singurul musulman din clasă şi le demonstra colegilor cum se scrie în arabă. După ce şi-a încheiat studiile, el a devenit programator, după care a plecat în Siria în 2013 şi ulterior s-a alăturat Statului Islamic. Gruparea pentru drepturile omului CAGE susţine că britanicul născut în Kuwait era "extrem de blând" şi "extrem de gentil" dar a fost hărţuit de serviciile de securitate britanice. CAGE a sugerat că MI5 ar fi contribuit la radicalizarea lui Emwazi. Downing Street a respins această sugestie, în timp ce primarul Londrei Boris Johnson a descris comentariile drept o "apologie adusă terorii". Directorul de cercetare Asim Qureshi a declarat că familia lui Emwazi este "în stare de şoc total" la aflarea veştii că tânărul s-a alăturat grupării militante. Potrivit unei foste profesoare citate de BBC News Online, tânărul ar fi urmat însă o terapie pentru managementul furiei în primii ani de gimnaziu. Mohammed Emwazi a urmat şcoala Quintin Kynaston din Queens Park, Londra, în urmă cu zece ani. Profesoara a declarat că el a avut nevoie de ajutor pentru a-şi controla emoţiile, dar a fost considerat o "poveste de succes" în urma terapiei. Ea a arătat, sub acoperirea anonimatului, că fostul elev a fost un "băiat adorabil" care "îşi dorea cu adevărat să reuşească". "Am descoperit că era foarte nervos, am lucrat asupra acestui lucru şi i-a trebuit multă vreme să se calmeze, aşa că am depus multe eforturi ca şcoală pentru a-l ajuta să gestioneze furia şi să îşi controleze emoţiile. Părea să fi funcţionat. Aveam mult respect pentru toată munca depusă pentru el la şcoala noastră. Nu pot să cred că el a făcut asta", a afirmat ea.