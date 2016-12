Leonte Năstase, din nou pe simeze cu... artă decorativă

Chiar dacă au trecut doar câteva zile de la vernisajul expoziţiei de afişe „Statement”, în care îşi valorifică talentul consacrat de caricaturist, Leonte Năstase revine în atenţia publicului care-i apreciază arta cu o altă expoziţie personală. De această dată, spaţiul nu mai este unul neconvenţional, cum e cazul clubului Doors, care-i „găzduieşte” afişele... caricaturale, în cadrul hibernalei Wild Art, ci unul predestinat: galeria Fondului Plastic al Uniunii Artiştilor Plastici (UAP).

În recenta expoziţie, Leonte Năstase nu-şi pune în valoare talentul de caricaturist, ci pe cel de artist plastic atras de mirajul culorilor reunite în formaţiuni abstracte, decorative şi meditative, deopotrivă. Lucrările care-şi pot găsi oricând locul într-un spaţiu ambiental vor rămâne pe simezele galeriei UAP din Constanţa până la sfârşitul acestei luni.

„Atmosfera şi anotimpul sunt cele din calendar, şi gerul, şi viscolul sunt în concordanţă cu luna februarie, lună de iarnă. Însă toţi aşteptăm luna martie, pentru care ne pregătim sufleteşte. De aceea am şi iniţiat această expoziţie, pentru că optimismul cu care trebuie să intrăm în primăvară se poate ilustra foarte bine şi în arta cromatică”, a spus Leonte Năstase. Graficianul şi caricaturistul constănţean a adăugat: „Prin această expoziţie, pe care am văzut-o ca fiind ambientală, am încercat să răspund cererii de a transmite celor dragi un mesaj de optimism şi iubire. Dimensiunile lucrărilor se armonizează cu interioarele noastre intime, cromatica este, în general, odihnitoare şi modernă, o cromatică ce mă şi caracterizează şi pe care vreau să o impun ca pe emblemă o graficianului Leonte Năstase”.