Măiestrie în cinci anotimpuri cu Tudor Gheorghe

Un oaspete de seamă al culturii românești a făcut o dublă și mult-așteptată vizită la malul mării, în prag de Crăciun. Maestrul Tudor Gheorghe a susținut două concerte de muzică simfonică, vineri și sâmbătă seară, cu sala Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” plină.

Întâmpinat cu aplauze intense și acompaniat de orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”, sub conducerea dirijorului Marius Hristescu, maestrul a reușit, din nou, să trezească fiori de emoții constănțenilor melomani. Artistul a venit în fața publicului cu un spectacol special, o sinteză a celebrelor „Anotimpuri”, prin care a realizat o trecere muzicală și oratorică în mare vervă, etalându-și „șarmul oltenesc” cu care se mândrește pe absolut toate scenele.

„Mi-a fost cel mai greu să realizez acest spectacol, să aleg și să tai din atâtea piese dragi mie. Eu am făcut cele cinci anotimpuri ale poeziei românești... mi-au ieșit mie cinci! Celor mai mulți le ies doar două și a trebuit să tai multe piese. Dacă nu făceam acest lucru, am fi avut zece ore de spectacol. Cine mai stătea, nene? După o oră și jumătate, deja v-ați fi uitat la ceas și ați fi spus: „ne mai ține mult?“. Știu că nu o să spuneți asta, pentru că, dacă veți ajunge să ziceți asta, eu o să fiu deja plecat. Am început această stare ușor... wagnerian, cu primăvara lui Bacovia. Întreaga lirică a lui Bacovia este un întreg vals”, a spus Tudor Gheorghe, în timpul spectacolului de sâmbătă seară.

MUZICĂ DE CALITATE, ȘARM OLTENESC Artistul a ironizat, ca de obicei, superficialitatea muzicală din prezent și ignoranța față de muzica clasică și arta cu substanță, stârnind amuzamentul publicului. „De acum încolo, vă veți delecta numai cu hituri! Ce este un hit? Este un cântec minor, pe care poate să-l lălăie toată lumea, după ce îl aude o dată. Dar, dacă instituțiile abilitate să promoveze aberații insistă și difuzează prostii, să zicem, lumea va crede că acele prostii sunt hituri. Și le cântă, că dacă i le bagi în ureche de 25 de ori pe zi, mulți vor spune: „hai, mă, că sună bine!“. Ce ușor se învață omul cu prostia! Cel mai ușor lucru din lume! Vor spune: „lasă, mă, că merge și așa!“. În seara asta, însă, o să meargă puțin altfel”, a spus maestrul.

După interpretarea piesei „Dorul călător”, Tudor Gheorghe a ironizat și unele trenduri de pe la nunți, cum ar fi valsul miresei. „Ăștia mici nu prea mai știu să danseze. Măi, nene, ei sunt învățați cu discotecile, cu zbenguiala și astfel a apărut o categorie de coregrafi care îi învață pe miri să danseze. E... jale! Numai când îi anunță cu dansul miresei, se duc ca la tăiere. Ea se ridică, mironosiță, speriată că o să o calce ăla pe voal, pe picioare, iar ăștia... lemne, tată. E și starea aia cum că toată adunătura îi urmărește pe ei, cu soacra mică și soacra mare fericite, care spun: „ia uite-i, mânca-i-ar mama, balerini trebuiau să se facă!“. Și încep să danseze... îi învață coregrafii câte o figură, el o ia și o lasă în jos, ea e speriată să nu o scape ăla, o mai și învârte cu pași bâlbâiți așa... e o jale totală. Sunt uzi leoarcă, iar când se termină, e cea mai mare bucurie. Să ne dea darul și să plecăm”, a mai spus Tudor Gheorghe, înaintea interpretării unui vals, stârnind hohote.