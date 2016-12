Michael Phelps i-a egalat pe Al Oerter și Carl Lewis

Michael Phelps continuă să doboare recorduri la Rio de Janeiro! Americanul a devenit vineri dimineață primul înotător din istorie care câștigă aceeași probă la patru ediții diferite ale Jocurilor Olimpice, după ce s-a impus în finala cursei de 200 m mixt. Doar doi atleți au mai reușit în istorie să câștige aurul în aceeași probă la patru ediții diferite ale JO, Al Oerter la aruncarea discului și Carl Lewis la săritura în lungime. În total, acest aur este al 22-lea al carierei pentru Phelps și al 15-lea într-o probă individuală, și la acest capitol americanul stabilind un nou record. Anterior, Phelps era la egalitate cu gimnasta Larisa Latînina, care câștigase 14 titluri olimpice pentru Uniunea Sovietică între 1956 și 1964. Japonezul Kosuke Hagino și chinezul Wang Shun l-au însoțit pe Phelps pe podiumul olimpic al probei de 200 m mixt.

Michael Phelps are până acum patru medalii de aur la această ediţie a Jocurilor Olimpice, după cele de la 200 m fluture, ştafetă 4x200 m liber şi ştafetă 4x100 m liber. „Acum nu ştiu cum să-mi înfăşor această medalie în jurul gâtului. Nu ştiu ce să zic, am avut o carieră incredibilă. Mă dor toate... Corpul meu suferă, picioarele mă dor foarte tare. Am obosit. Cel mai important lucru pentru mine acum este că am reuşit să termin așa cum mi-am dorit. Am fost în stare să revin şi să fac lucrurile aşa cum am visat să le fac”, a declarat cel mai titrat sportiv din istoria modernă a Jocurilor Olimpice, la puțin timp după ce a cucerit aurul la 200 m mixt și a obținut calificarea în finala de 100 m fluture, curse înotate în mai puțin de 40 de minute! Americanul va disputa sâmbătă dimineață finala probei de 100 m fluture și ar putea participa la ștafeta SUA de 4x100 m mixt, programată sâmbătă noaptea.

NORBERT TRANDAFIR A RATAT FINALA LA 50 M LIBER

Înotătorul român Norbert Trandafir a ratat calificarea în finala probei de 50 m liber, după ce s-a clasat pe locul 7 în prima semifinală de joi. Trandafir a fost cronometrat cu timpul de 21,99, al 14-lea dintre cei 16 înotători care au luat startul. În serii, Trandafir fusese înregistrat cu 22,10, prinzând semifinalele cu ultimul timp. Francezul Florent Manaudou a fost cel mai rapid din semifinale, cu timpul de 21,32. Finala va avea loc sâmbătă dimineață (ora României).

Citește și:

Michael Phelps a ajuns la 21 de titluri olimpice!

Al 19-lea aur olimpic pentru Michael Phelps