Prima carte scrisă de Papa Francisc va fi lansată, miercuri, în România

Ediția în limba română a primei cărți scrise de Papa Francisc, "The Name of God is Mercy: A Conversation with Andrea Tornielli (Numele lui Dumnezeu este Milostivirea. Un dialog cu Andrea Tornielli)", va fi lansată, miercuri, în România.

Editura Trei a anunţat, marţi, că volumul "The Name of God is Mercy: A Conversation with Andrea Tornielli (Numele lui Dumnezeu este Milostivirea. Un dialog cu Andrea Tornielli)", scris de cel de-al 266-lea papă al Bisericii Romano-Catolice, va apărea, miercuri, în librării, fiind tradus în limba română de Cerasela Barbone.

Preţul versiunii în limba română a primei cărţi a papei Francisc este de 39 de lei, potrivit editurii Trei.

În acest volum, pornind de la propria sa experienţă ca preot şi pastor, Papa Francisc dezvăluie temeiul învăţăturilor sale: îndurarea, mila, milostivirea. El intră într-un "dialog profund, simplu şi intim" cu cititorii, prin intermediul lui Andrea Tornielli, jurnalist şi expert vaticanist.

De asemenea, "The Name of God is Mercy: A Conversation with Andrea Tornielli" este o carte pentru oricine se află în căutarea "unui sens în viaţă", a "unui drum de pace" sau a "vindecării rănilor fizice şi spirituale". Totodată, cartea este dedicată atât celor din interiorul bisericii, cât şi celor din afara sa.

În acest volum, Papa Francisc explică motivele pentru care a decretat 2016 "Anul Sfânt al Milostivirii", cunoscut ca un an jubiliar, numit astfel pentru binecuvântarea şi iertarea primite de la Dumnezeu.