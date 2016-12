Rihanna, acuzată de plagiat

Rihanna a fost acuzată de plagiat, de fanii unui rapper mai puţin cunoscut, care are numele de scenă Just Brittany, după ce artista născută în Barbados şi-a lansat cel mai recent single al ei, ”Bitch Betta Have My Money”. Acuzaţiile au început să apară după ce mai mulţi fani ai rapperului texan au spus că au descoperit anumite asemănări între cel mai recent single al Rihannei şi un cântec al cântăreţului Just Brittany, care are un titlu similar, ”Betta Have My Money”. Rapperul Just Brittany a lansat această piesă pe platforma SoundCloud, în urmă cu nouă luni, însă single-ul său a început să devină cunoscut abia după ce a început să fie comparat cu piesa Rihannei. Titlurile celor două piese sunt aproape identice, iar anumite surse din industria muzicală spun că similarităţile nu se opresc aici. Deocamdată, nici Rihanna, nici Just Brittany nu au comentat asemănările dintre cele două piese.

Expresia ”Bitch Betta Have My Money” este utilizată frecvent în hip-hop şi a apărut pentru prima dată în comedia ”I'm Gonna Git You Sucka”, regizată în 1988, de Keenen Ivory Wayans. De atunci, numeroşi artişti au folosit acea expresie, precum rapperul Ol' Dirty Bastard în piesa ”Got Your Money” din 1999, Tyga în piesa ”Bitch Betta Have My Money” din 2012 şi, cel mai recent, rapperul Drake, care a inclus acest vers în piesa ”Worst Behaviour” din 2013.

Rihanna a lansat acest cântec pe iTunes pe 26 martie, în calitate de al doilea single extras de pe următorul ei album de studio, care va fi al optulea material discografic al artistei. Pe 29 martie, cântăreaţa a interpretat acest single la gala iHeartRadio Music Awards, iar prestaţia ei a fost bine primită de criticii de specialitate. Single-ul a debutat săptămâna trecută şi în topul Billboard, intrând direct pe locul 23.