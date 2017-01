Rusia îşi extinde teritoriul cu 50.000 de kilometri pătraţi în Marea Ohoţk

10:23:11 / 24 August 2015

Ăştia nu se mai satură!

12% din totalul suprafeței uscate a Pământului aparține Rusiei! Este o țară enormă, care are 11 fusuri orare şi pe care o traversezi cu trenul de la est la vest în mai mult de o săptămână!!! Deşi are o suprafăță incredibil de mare, Rusia mai vrea teritorii! Vrea şi are Crimeea, vrea estul Ucrainei, vrea Polul Nord şi acum a luat şi Marea Ohoțk... Nu are niciun sentiment despre ceilalți, tot ce contează e să-şi mărească teritoriul, asemenea unui obez care nu se mai satură mâncând.