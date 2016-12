Suporter Spirit Club Farul Constanța va juca în Liga a IV-a

Campionatele de seniori organizate de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Constanța vor avea următoarele date de start: Liga a IV-a - 20 august; Liga a V-a - 21 august; Liga a VI-a - 28 august. Înscrierile în primele două campionate s-au încheiat deja, iar data-limită pentru Liga a VI-a este 18 august. În Liga a IV-a s-au înscris 16 echipe dintre cele 18 care și-au câștigat acest drept pe teren: CS Agigea, Gloria Băneasa, Victoria Mihai Viteazu, CSO Ovidiu, CS Eforie, CS Mihail Kogălniceanu, Avântul Comana, Unirea Topraisar, Portul Constanța, CFR Constanța, Viitorul Fântânele, Farul Tuzla, Sparta Techirghiol, Știința Poarta Albă, CS Năvodari, Gloria Albești. Atletic 2 Mai a renunțat la locul câștigat sportiv și va fi înlocuită de prima retrogradată, Voința Valu lui Traian. Echipa din 2 Mai s-a înscris în Liga a V-a. Iar în locul formaţiei Castelanii Castelu va evolua Suporter Spirit Club Farul Constanța, echipa nou-înființată de suporterii care vor să ducă mai departe tradiția Farului. Miercuri seară, pe stadionul „Farul”, are loc un prim trial sub comanda antrenorului Ion Barbu, iar vineri seară, de la ora 19.30, tot pe stadionul „Farul”, este programat meciul amical dintre SSC Farul și Atletic 2 Mai.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AJF CONSTANȚA

Asociația Județeană de Fotbal Constanța convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ în data de 06.08.2016, ora 12.00, la restaurantul „Sport” din Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Apelul participanților

2. Constatarea întrunirii cvorumului

3. Alocuțiunea președintelui AJF Constanța

4. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial al Adunării Generale

5. Prezentarea rapoartelor Comisiei de Competiții, Comisiei de Disciplină, Comisiei de Recurs și Comisiei Tehnice din cadrul AJF Constanța

6. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2015, aprobarea prin vot și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv

7. Prezentarea în sinteză a raportului Comisiei de Cenzori

8. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

9. Emiterea și aprobarea Hotărârilor Adunării Generale.

Marți după-amiază, cu patru zile înainte de Adunarea Generală, a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al AJF Constanța, în care s-a stabilit, printre altele, ca reprezentanții echipelor din Liga a IV-a constănțeană să se reunească tot sâmbătă, dar de la ora 10.00, pentru a discuta despre problemele acestui campionat. Asta pentru că Federația Română de Fotbal intenționează să impună formațiilor din L4 care vor disputa baraj de promovare în Liga a 3-a, vara viitoare, să îndeplinească aceleași condiții ca echipele de L3 în privința obligativității de a avea în teren, pe toată durata meciurilor oficiale, trei jucători sub 19 ani formați la nivel național. Președinților de AJF le-a fost expus acest proiect la întâlnirea de la Cheile Grădiștei, care a avut loc în perioada 22-24 iulie 2016. „Noi vom prezenta cluburilor toate aceste informații și le vom întreba ce hotărâre trebuie să adoptăm. Tot sâmbătă vom face și tragerea la sorți a programului Ligii a IV-a”, a declarat Stere Guteanu, secretarul general al AJF Constanța.

