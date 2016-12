Dunărea Ciobanu și CS II Agigea au promovat în Liga a V-a

10:47:12 / 21 Iunie 2016

hotie

Felicitari echipei de la Balcescu o echipa tanara cu ambitie si orgoliu care nu a fost lasata sa castige pe merit acest baraj de catre brigada de arbitri niste hotii ordinari care in loc sa arbitreze corect si cea mai buna echipa sa castige au facut jaf la drumu mare ca echipa de la Balcescu sa piarda acest baraj!! Echipa de la Balcescu capu sus viata merge inainte aveti o echipa tanara daca ramaneti aceeasi si jucati fiecare meci cu ambitia,seriozitatea si orgoliul cu care ati jucat in meciul de baraj la anul va veni si promovarea inapoi in liga a 5 a care va fost furata pe nedrept de brigada de arbitrii !! Domnii de la AJF rusine sa va fie pentru ce sa intamplat la meciul de baraj dintre Ciobanu si Balcescu sunteti multumiti de executia care le-a fost facuta echipe de la Balcescu binenteles ca da ca asa va place voua echipa care sare la cap aia e castigatoare si pentru arbitru de centru daca ai putina demnitate te rog frumos refuza cand vei mai arbitra echipa de la Balcescu in judeteana ca dupa iai furat ca in codru in meciul de baraj sa nu ii furi si in judeteana sa fii sigur ca ei nu te vor uita cum iai executat la baraj !!! Succes echipei de la Balcescu in judeteana !!